Предыдущие игры
Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Анже 0:0 Монако Монако 3:0 Амьен
Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5Реймс 1:1 Лион Реймс 1:0 Монпелье Тулуза 0:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Монако: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Монако
94.1% (48)
Ничья
5.9% (3)
Реймс
0% (0)
2:1 Монако
49% (25)
1:0 Монако
27.5% (14)
2:0 Монако
13.7% (7)
2:2 Ничья
3.9% (2)
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