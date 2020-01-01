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  3. Франция: Кубок: 1/32 финала
Монако
 
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Реймс

Предыдущие игры

Монако Последние 20 матчей: +10 =4 -6
Монако 5:1 Лилль Монако 0:3 Лилль Анже 0:0 Монако Монако 3:0 Амьен
Тулуза 1:2 Монако Бордо 2:1 Монако Монако 2:1 Дженоа Монако 1:0 Дижон Сент-Этьен 1:0 Монако Монако 2:1 Марсель Нант 0:1 Монако Монако 3:2 Ренн Монпелье 3:1 Монако Монако 4:1 Брест Монако 3:1 Ницца Реймс 0:0 Монако Монако 3:4 Марсель Страсбург 2:2 Монако Монако 2:2 Ним Метц 3:0 Монако
Реймс Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Реймс 1:1 Лион Реймс 1:0 Монпелье Тулуза 0:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен
Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако Нант 1:0 Реймс Реймс 1:2 Нанси Реймс 2:0 Лилль Брест 1:0 Реймс

Последние игры между собой

Монако: победы: 3, ничьи: 5, поражения: 4
Реймс: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 3
Реймс 0:0 Монако Лига 1 Монако 0:0 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монако Лига 1 Монако 2:2 Реймс Лига 1
Реймс 0:1 Монако Лига 1 Реймс 1:3 Монако Лига 1 Монако 1:1 Реймс Лига 1 Монако 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 1:0 Монако Кубок лиги Реймс 1:1 Монако Лига 1 Реймс 2:0 Монако Лига 2 Монако 1:2 Реймс Лига 2
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Реймс

    До начала игры, которая состоится 04.01.2020, осталось 2 дня 14 часов 20 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Монако - Реймс
    Монако
    94.1% (48)
    Ничья
    5.9% (3)
    Реймс
    0% (0)
    2:1 Монако
    49% (25)
    1:0 Монако
    27.5% (14)
    2:0 Монако
    13.7% (7)
    2:2 Ничья
    3.9% (2)
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