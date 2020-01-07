Греция: Кубок 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2019-2020
ОФИ
0:2
Перерыв
ПАОК
ОФИ
ПАОК

Ход матча

24'
0:1
Лимниос Димитрис
(Мишич Йосип)
32'
0:2
Бисесвар Диего
(Мишич Йосип)

Предыдущие игры

ОФИ Последние 20 матчей: +8 =2 -10
ОФИ 1:2 Волос Панаитоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники
Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ Арис Салоники 1:1 ОФИ Виллем II 2:1 ОФИ
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Арис Салоники 4:2 ПАОК ПАОК 5:1 Атромитос Паниониос 0:2 ПАОК Панаитоликос 0:3 ПАОК
ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос Слован Братислава 1:0 ПАОК Аякс 3:2 ПАОК

Последние игры между собой

ОФИ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
ПАОК: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
ОФИ 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:3 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига
ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ПАОК 5:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига ОФИ 2:0 ПАОК Суперлига

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Бисесвар Диего бьет в цель!
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Лимниос Димитрис бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...