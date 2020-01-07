Греция: Кубок 2019-2020
0:1
24' ГолЛимниос Димитрис
0:2
32' ГолБисесвар Диего
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ваш РикардуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Нападающий
-
-
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Главный тренер: Феррейра Абел
Ход матча
24'
0:1
32'
0:2
Предыдущие игры
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =2 -10ОФИ 1:2 Волос Панаитоликос 2:0 ОФИ ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники
ПАОК Последние 20 матчей: +13 =4 -3Арис Салоники 4:2 ПАОК ПАОК 5:1 Атромитос Паниониос 0:2 ПАОК Панаитоликос 0:3 ПАОК
Последние игры между собой
ОФИ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 10
ПАОК: победы: 10, ничьи: 3, поражения: 3
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