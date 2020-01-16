Греция: Кубок 2019-2020

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Астерас
1:1
Конец матча
АЕК
0'
1:0
20' Гол
Regis1
1:1
33' Пенальти
Оливейра Нелсон
90'+4
Астерас
АЕК

Ход матча

20'
Regis1
(Juan Manuel Munafo)
1:0
33'
1:1
Оливейра Нелсон
55'
Eneko Juaregi
Паскуаль Андрес
 
62'
Luis Fernandez1
Adrian Riera
 
71'
 
Сварнас Эфстратиос
Албанис Христос
81'
 
Клонаридис Виктор
Оливейра Нелсон
82'
 
Бакакис Михалис
Паулинью Паулу
83'
Фернандес Борха II
Regis1
 

Предыдущие игры

Астерас Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Астерас 2:0 ОФИ Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас
Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас Астерас 2:1 Атромитос Ксанти 2:1 Астерас Астерас 2:3 АЕК Олимпиакос 1:0 Астерас
АЕК Последние 20 матчей: +10 =4 -6
ПАОК 1:0 АЕК АЕК 3:1 Панаитоликос Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас
Ксанти 0:1 АЕК АЕК 5:0 Паниониос ОФИ 1:0 АЕК АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия Астерас 2:3 АЕК Трабзонспор 0:2 АЕК АЕК 1:2 Ксанти АЕК 1:3 Трабзонспор

Последние игры между собой

Астерас: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 11
АЕК: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 6
АЕК 2:1 Астерас Суперлига Астерас 2:3 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Астерас Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига
АЕК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 АЕК Суперлига Астерас 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Астерас Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига АЕК 2:1 Астерас Суперлига
1/8 финала
2 Волос
3 Атромитос
1 ОФИ
7 ПАОК
1 Каламата
6 Олимпиакос
2 ПАС Янина
3 Панатинаикос
1 Панаитоликос
1 Паниониос
1 Ксанти
3 Арис Салоники
1 Трикала
2 Ламия
1 АЕК
1 Астерас
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Оливейра Нелсон из команды АЕК забивает с точки!
  • Описание гола
    20'
    Г О О О О Л - Francesc Regis бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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