Греция: Кубок 2019-2020

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Панаитоликос
0:0
Конец матча
Паниониос
0'
64' Вторая желтая карточка
Odysseas Lymperakis
90'+5
Панаитоликос
Паниониос

Ход матча

37'
Таар Аймен
Mimito
 
57'
 
Sotiris Tsiloulis
Nemanja Milojevic
61'
Igor Jovanovic
Dimitrios Fytopoulos
 
64'
 
Odysseas Lymperakis
66'
Санья Пьер
Manolis Tzanakakis
 
84'
 
Папагеоргиу Атанасиос
Giannis Masouras
90'
 
Сарамантас Гиоргос
Giannis Oikonomidis

Предыдущие игры

Панаитоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12
АЕК 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:3 ПАОК
Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Панаитоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос
Паниониос Последние 20 матчей: +5 =3 -12
Паниониос 0:1 Ламия Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос
АЕК 5:0 Паниониос Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос Паниониос 1:1 Олимпиакос Ксанти 1:2 Паниониос Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос

Последние игры между собой

Панаитоликос: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Паниониос: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Паниониос 3:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 5:0 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:1 Паниониос Суперлига
Паниониос 1:1 Панаитоликос Суперлига Паниониос 2:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:2 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:5 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Панаитоликос Суперлига Паниониос 3:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:1 Паниониос Суперлига Панаитоликос 0:0 Паниониос Кубок

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    Mimito уходит, Таар Аймен вместо него
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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