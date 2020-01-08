Греция: Кубок 2019-2020
Панаитоликос
0:0
Конец матча
Паниониос
64' Вторая желтая карточкаOdysseas Lymperakis
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
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8 MimitoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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23 Kevin I
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11 Jorge Diaz1
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
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21 Санья ПьерЗащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Иоаким Хавос
- Основной состав
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12 Котник МатицВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
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5 Dias VII
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- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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Главный тренер: Nikodimos Papavasiliou
Ход матча
Предыдущие игры
Панаитоликос Последние 20 матчей: +3 =5 -12АЕК 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 2:0 ОФИ Ксанти 0:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:3 ПАОК
Панаитоликос 0:3 Олимпиакос Панаитоликос 5:1 Иалисос Паниониос 3:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:0 Панатинаикос Волос 3:2 Панаитоликос Панаитоликос 1:1 Астерас Иалисос 0:4 Панаитоликос Арис Салоники 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 2:2 Лариса Ламия 0:0 Панаитоликос Атромитос 2:0 Панаитоликос Панаитоликос 0:1 АЕК ОФИ 3:1 Панаитоликос Панаитоликос 1:2 Ксанти ПАОК 2:1 Панаитоликос Панатинаикос 4:0 Панаитоликос
Паниониос Последние 20 матчей: +5 =3 -12Паниониос 0:1 Ламия Лариса 2:0 Паниониос Паниониос 0:2 ПАОК Волос 2:1 Паниониос
АЕК 5:0 Паниониос Паниониос 6:0 Олимпиакос Волос Паниониос 3:0 Панаитоликос Паниониос 1:1 Олимпиакос Ксанти 1:2 Паниониос Паниониос 1:1 Арис Салоники Олимпиакос Волос 0:3 Паниониос Атромитос 4:0 Паниониос Паниониос 0:1 Астерас ОФИ 4:1 Паниониос Паниониос 0:1 Панатинаикос Ламия 1:1 Паниониос Паниониос 1:0 Лариса ПАОК 2:1 Паниониос Паниониос 1:2 Волос Астерас 3:0 Паниониос
Последние игры между собой
Панаитоликос: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 11
Паниониос: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 2
Паниониос 1:1 Панаитоликос Суперлига Паниониос 2:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:2 Паниониос Суперлига Паниониос 2:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 1:5 Паниониос Суперлига Паниониос 3:0 Панаитоликос Суперлига Паниониос 3:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 2:1 Паниониос Суперлига Паниониос 1:1 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:0 Паниониос Суперлига Паниониос 1:0 Панаитоликос Суперлига Панаитоликос 0:1 Паниониос Суперлига Панаитоликос 0:0 Паниониос Кубок
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Будет доступно позже.
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