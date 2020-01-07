Греция: Кубок 2019-2020

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Волос
0:3
Конец матча
Атромитос
0'
0:1
2' Гол
Dimitrios Goutas
0:2
63' Гол
Веллиос Апостолос
0:3
76' Гол
Веллиос Апостолос
90'+4
Волос
Атромитос

Ход матча

2'
0:1
Dimitrios Goutas
46'
Augusto Max
Konstantinos Balogiannis
 
57'
Ендришек Эрик
Цоканис Тасос
 
63'
0:2
Веллиос Апостолос
(Georgios Ntaviotis)
65'
 
Гало Родриго
Georgios Ntaviotis
72'
Vasilios Mantzis
Fernando Joao
 
76'
0:3
Веллиос Апостолос
(Харисис Харилаос)
76'
 
Андруцос Танасис
Умбидес Хавьер
85'
 
Giorgos Manousos
Веллиос Апостолос

Предыдущие игры

Волос Последние 20 матчей: +8 =4 -8
ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос
Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос
Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК

Последние игры между собой

Волос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атромитос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Волос 2:3 Атромитос Суперлига

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.

Будет доступно позже.
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Dimitrios Goutas бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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