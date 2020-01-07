Греция: Кубок 2019-2020
0:1
2' ГолDimitrios Goutas
0:2
63' ГолВеллиос Апостолос
0:3
76' ГолВеллиос Апостолос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Juan Ferrando
- Основной состав
- Вратарь
-
55 Талоша ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Рауль БаэнаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Запасные игроки
-
12 Гало РодригоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Savvas Pantelidis
Ход матча
2'
0:1
63'
76'
Предыдущие игры
Волос Последние 20 матчей: +8 =4 -8ОФИ 1:2 Волос Волос 0:0 Олимпиакос Арис Салоники 4:0 Волос Волос 2:1 Паниониос
Волос 1:1 Панатинаикос Волос 1:1 Пансерраикос Лариса 2:1 Волос Астерас 0:0 Волос Волос 3:2 Панаитоликос Ламия 1:0 Волос Пансерраикос 1:1 Волос Волос 0:2 ПАОК АЕК 3:2 Волос Волос 2:3 Атромитос Ксанти 3:1 Волос Волос 1:0 ОФИ Олимпиакос 5:0 Волос Волос 1:0 Арис Салоники Паниониос 1:2 Волос Аиттитос Спатон 0:3 Волос
Атромитос Последние 20 матчей: +7 =5 -8Атромитос 2:1 Астерас ПАОК 5:1 Атромитос Атромитос 1:1 Ламия Лариса 1:2 Атромитос
Атромитос 2:2 Арис Салоники Ксанти 1:0 Атромитос Атромитос 2:1 ОФИ Олимпиакос 2:0 Атромитос АЕК 3:2 Атромитос Атромитос 4:0 Паниониос Атромитос 0:1 Панатинаикос Волос 2:3 Атромитос Атромитос 2:0 Панаитоликос Астерас 2:1 Атромитос Атромитос 2:3 ПАОК Ламия 2:2 Атромитос Атромитос 1:1 Лариса Атромитос 0:2 Легия Легия 0:0 Атромитос Атромитос 3:2 ДАК
Последние игры между собой
Волос: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Атромитос: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
Будет доступно позже.
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