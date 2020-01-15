Греция: Кубок 2019-2020

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ПАОК
1:0
Первый тайм: 21'
ОФИ
0'
1:0
12' Гол
Лампру Лазарос
21'
ПАОК
ОФИ

Ход матча

12'
Лампру Лазарос
1:0

Предыдущие игры

ПАОК Последние 20 матчей: +15 =4 -1
ПАОК 1:0 АЕК ОФИ 0:3 ПАОК Арис Салоники 4:2 ПАОК ПАОК 5:1 Атромитос
Паниониос 0:2 ПАОК Панаитоликос 0:3 ПАОК ПАОК 2:0 Ксанти Олимпиакос 1:1 ПАОК ПАОК 1:0 Лариса ОФИ 0:1 ПАОК ПАОК 2:2 Панатинаикос Волос 0:2 ПАОК ПАОК 3:0 Ламия Астерас 1:2 ПАОК АЕК 2:2 ПАОК ПАОК 2:2 Арис Салоники Атромитос 2:3 ПАОК ПАОК 2:1 Паниониос ПАОК 3:2 Слован Братислава ПАОК 2:1 Панаитоликос
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =1 -11
Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос Панаитоликос 2:0 ОФИ
ОФИ 1:1 Панатинаикос ОФИ 3:1 Арис Салоники Ламия 2:1 ОФИ ОФИ 4:0 Кавала ОФИ 1:0 АЕК Атромитос 2:1 ОФИ ОФИ 0:1 ПАОК Лариса 3:2 ОФИ Кавала 2:0 ОФИ ОФИ 2:0 Ксанти Олимпиакос 2:1 ОФИ ОФИ 4:1 Паниониос ОФИ 3:1 Астерас Волос 1:0 ОФИ ОФИ 3:1 Панаитоликос Панатинаикос 1:3 ОФИ

Последние игры между собой

ПАОК: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
ОФИ 0:3 ПАОК Кубок ОФИ 0:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:3 ПАОК Суперлига
ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ОФИ 3:1 ПАОК Суперлига ПАОК 4:0 ОФИ Суперлига ПАОК 5:0 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ПАОК 3:1 ОФИ Суперлига ОФИ 1:1 ПАОК Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига ПАОК 0:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:1 ПАОК Кубок ПАОК 2:0 ОФИ Суперлига ОФИ 0:2 ПАОК Суперлига ОФИ 2:0 ПАОК Суперлига
1/8 финала
2 Волос
3 Атромитос
0 ОФИ
3 ПАОК
0 Каламата
2 Олимпиакос
1 ПАС Янина
0 Панатинаикос
0 Панаитоликос
0 Паниониос
1 Ксанти
3 Арис Салоники
0 Трикала
1 Ламия
0 АЕК
0 Астерас
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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  • Первый тайм
  • Описание гола
    12'
    Г О О О О Л - Лампру Лазарос бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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