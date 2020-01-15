Греция: Кубок 2019-2020
1:0
12' ГолЛампру Лазарос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
47 Акпом ЧубаНападающий
-
- Запасные игроки
-
20 ВиейриньяПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Мишич ЙосипПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Феррейра Абел
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
98 Felipe Souza
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Ваш РикардуНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Georgios Simos
Ход матча
12'
1:0
Предыдущие игры
ПАОК Последние 20 матчей: +15 =4 -1ПАОК 1:0 АЕК ОФИ 0:3 ПАОК Арис Салоники 4:2 ПАОК ПАОК 5:1 Атромитос
ОФИ Последние 20 матчей: +8 =1 -11Астерас 2:0 ОФИ ОФИ 0:3 ПАОК ОФИ 1:2 Волос Панаитоликос 2:0 ОФИ
Последние игры между собой
ПАОК: победы: 11, ничьи: 3, поражения: 3
ОФИ: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 11
1/8 финала
1/4 финала
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1/2 финала
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Финал
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