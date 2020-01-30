Греция: Кубок 2019-2020
1:0
14' ГолМанталос Петрос
2:0
17' ГолАлбанис Христос
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Хульт НикласЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ливайя МаркоНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Каррера Массимо
- Основной состав
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Regis1
-
-
23 Adrian Riera
-
Главный тренер: Milan Rastavac
Ход матча
14'
1:0
17'
2:0
58'
Предыдущие игры
АЕК Последние 20 матчей: +10 =6 -4АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса Астерас 1:1 АЕК
Астерас Последние 20 матчей: +7 =5 -8Ламия 1:1 Астерас Астерас 2:0 Паниониос ПАОК 3:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК
Астерас 2:0 ОФИ Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас
Последние игры между собой
АЕК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Астерас: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Астерас 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 АЕК Суперлига Астерас 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Астерас Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
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Финал
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