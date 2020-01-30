Греция: Кубок 2019-2020

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АЕК
2:0
Конец матча
Астерас
0'
1:0
14' Гол
Манталос Петрос
2:0
17' Гол
Албанис Христос
90'+4
АЕК
Астерас

Ход матча

12'
Бакакис Михалис
Паулинью Паулу
 
14'
Манталос Петрос
1:0
17'
Албанис Христос
2:0
58'
 
Regis1
Franco Bellocq
58'
 
Adrian Riera
Marc Fernandez
66'
 
Иглесиас Матиас
Eneko Juaregi
70'
Якумакис Георгиос
Верде Даниэле
 
90'
Anel Sabanadzovic
Манталос Петрос
 

Предыдущие игры

АЕК Последние 20 матчей: +10 =6 -4
АЕК 0:0 Олимпиакос Волос 1:3 АЕК АЕК 3:0 Лариса Астерас 1:1 АЕК
ПАОК 1:0 АЕК АЕК 3:1 Панаитоликос Ламия 0:0 АЕК АЕК 2:1 Астерас Ксанти 0:1 АЕК АЕК 5:0 Паниониос ОФИ 1:0 АЕК АЕК 1:1 Арис Салоники Панатинаикос 3:2 АЕК АЕК 3:2 Атромитос Олимпиакос 2:0 АЕК АЕК 3:2 Волос Лариса 0:0 АЕК АЕК 2:2 ПАОК Панаитоликос 0:1 АЕК АЕК 2:0 Ламия
Астерас Последние 20 матчей: +7 =5 -8
Ламия 1:1 Астерас Астерас 2:0 Паниониос ПАОК 3:1 Астерас Астерас 1:1 АЕК
Астерас 2:0 ОФИ Атромитос 2:1 Астерас Астерас 5:0 Ксанти АЕК 2:1 Астерас Астерас 0:5 Олимпиакос Астерас 1:1 Лариса Астерас 3:2 Платаниас Панатинаикос 1:0 Астерас Астерас 0:0 Волос Арис Салоники 2:1 Астерас Панаитоликос 1:1 Астерас Платаниас 0:1 Астерас Астерас 4:1 Ламия Паниониос 0:1 Астерас Астерас 1:2 ПАОК ОФИ 3:1 Астерас

Последние игры между собой

АЕК: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
Астерас: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Астерас 1:1 АЕК Кубок АЕК 2:1 Астерас Суперлига Астерас 2:3 АЕК Суперлига АЕК 3:0 Астерас Суперлига
Астерас 0:1 АЕК Суперлига АЕК 1:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 3:2 АЕК Суперлига Астерас 0:0 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 3:1 АЕК Суперлига АЕК 0:1 Астерас Суперлига Астерас 1:1 АЕК Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 0:3 АЕК Суперлига АЕК 2:2 Астерас Суперлига АЕК 2:0 Астерас Суперлига Астерас 2:0 АЕК Суперлига Астерас 0:1 АЕК Суперлига
1/8 финала
1 Астерас
3 АЕК
1 Панаитоликос
1 Паниониос
1 Трикала
2 Ламия
1 Каламата
6 Олимпиакос
1 ОФИ
7 ПАОК
2 ПАС Янина
3 Панатинаикос
1 Ксанти
3 Арис Салоники
2 Волос
3 Атромитос
1/4 финала
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0 Ламия
0 Олимпиакос
0 ПАОК
0 Панатинаикос
0 Арис Салоники
0 Атромитос
1/2 финала
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Финал
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