Греция: Кубок 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Греция
  4. Кубок 2019-2020
Ламия
1:0
Первый тайм: 23'
Трикала
0'
1:0
11' Пенальти
Miguel Antonio Bianconi Kohl
23'
Ламия
Трикала

Ход матча

11'
Miguel Antonio Bianconi Kohl
1:0

Предыдущие игры

Ламия Последние 20 матчей: +8 =6 -6
Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК
Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос
Трикала Последние 20 матчей: +13 =4 -3
Трикала 0:1 Диагорас Родос Трикала 0:1 Ламия Трикала 1:0 Ионикос Ники Волоу 2:0 Трикала
Трикала 3:0 Иалисос Каламата 0:1 Трикала Эрготелис 0:1 Трикала Трикала 3:0 Иерапетра Теспротос 1:2 Трикала Трикала 2:1 Egaleo1 Трикала 2:1 Elpis Skoutari Аспропиргос Эносис 1:1 Трикала Трикала 3:2 Эрготелис Трикала 0:0 Кавала PO Triglia 0:1 Трикала Трикала 1:1 Олимпиакос Волос Диагорас Родос 1:2 Трикала Ионикос 0:0 Трикала Трикала 1:0 Докса Драма Эпископи 1:2 Трикала

Последние игры между собой

Ламия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Трикала: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Трикала 0:1 Ламия Кубок Трикала 1:0 Ламия Футбольная лига Ламия 1:0 Трикала Футбольная лига Ламия 0:1 Трикала Футбольная лига
Трикала 1:1 Ламия Футбольная лига
1/8 финала
2 Волос
3 Атромитос
0 ОФИ
3 ПАОК
0 Каламата
2 Олимпиакос
1 ПАС Янина
0 Панатинаикос
0 Панаитоликос
0 Паниониос
1 Ксанти
3 Арис Салоники
0 Трикала
1 Ламия
0 АЕК
0 Астерас
1/4 финала
?
?
?
?
?
?
?
?
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Первый тайм
  • Описание гола
    11'
    Г О О О О Л - Miguel Bianconi из команды Ламия забивает с точки!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...