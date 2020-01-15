Греция: Кубок 2019-2020
1:0
11' ПенальтиMiguel Antonio Bianconi Kohl
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
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50 Mark AsigbaЗащитник
- Защитник
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24 Винтра ЛукасЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
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- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
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19 Сасси ИсмаилНападающий
- Нападающий
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Главный тренер: Apostolos Mantzios
- Основной состав
- Защитник
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- Запасные игроки
- Вратарь
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20 Zog Djaloshi
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Ход матча
11'
Предыдущие игры
Ламия Последние 20 матчей: +8 =6 -6Ламия 0:4 Олимпиакос Трикала 0:1 Ламия Паниониос 0:1 Ламия Ламия 0:0 АЕК
Атромитос 1:1 Ламия Панатинаикос 2:0 Ламия Ламия 2:1 ОФИ Ламия 3:0 Аиоликос Митилини Арис Салоники 1:1 Ламия Ламия 1:0 Ксанти Лариса 0:3 Ламия Ламия 1:0 Волос Аиоликос Митилини 0:3 Ламия Астерас 4:1 Ламия ПАОК 3:0 Ламия Ламия 0:0 Панаитоликос Олимпиакос 2:0 Ламия Ламия 1:1 Паниониос АЕК 2:0 Ламия Ламия 2:2 Атромитос
Трикала Последние 20 матчей: +13 =4 -3Трикала 0:1 Диагорас Родос Трикала 0:1 Ламия Трикала 1:0 Ионикос Ники Волоу 2:0 Трикала
Трикала 3:0 Иалисос Каламата 0:1 Трикала Эрготелис 0:1 Трикала Трикала 3:0 Иерапетра Теспротос 1:2 Трикала Трикала 2:1 Egaleo1 Трикала 2:1 Elpis Skoutari Аспропиргос Эносис 1:1 Трикала Трикала 3:2 Эрготелис Трикала 0:0 Кавала PO Triglia 0:1 Трикала Трикала 1:1 Олимпиакос Волос Диагорас Родос 1:2 Трикала Ионикос 0:0 Трикала Трикала 1:0 Докса Драма Эпископи 1:2 Трикала
Последние игры между собой
Ламия: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
Трикала: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 2
1/8 финала
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1/2 финала
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