Англия: Кубок лиги 2019-2020
Лестер
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Стадион: Кинг Пауэр
Астон Вилла
Предыдущие игры
Лестер Последние 20 матчей: +16 =1 -3Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль
Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =2 -10Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич
Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла
Последние игры между собой
Лестер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Лестер
93.5% (101)
Ничья
2.8% (3)
Астон Вилла
3.7% (4)
2:0 Лестер
45.4% (49)
2:1 Лестер
23.1% (25)
3:1 Лестер
9.3% (10)
1:0 Лестер
8.3% (9)
3:0 Лестер
6.5% (7)
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