Англия: Кубок лиги 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Англия
  4. Кубок лиги 2019-2020
Лестер
 
Позже

Стадион:
Астон Вилла

Предыдущие игры

Лестер Последние 20 матчей: +16 =1 -3
Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль
Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер Лестер 2:1 Бёрнли Ливерпуль 2:1 Лестер Лестер 5:0 Ньюкасл Лутон Таун 0:4 Лестер Лестер 2:1 Тоттенхэм
Астон Вилла Последние 20 матчей: +8 =2 -10
Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич
Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон Норвич 1:5 Астон Вилла Астон Вилла 2:2 Бёрнли Брайтон 1:3 Астон Вилла Арсенал 3:2 Астон Вилла

Последние игры между собой

Лестер: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Астон Вилла 1:4 Лестер Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 3:2 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Лестер Кубок
Лестер 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Лестер Премьер-лига
1/8 финала
1 Челси
2 Манчестер Юнайтед
1 Кроули Таун
3 Колчестер
5 Оксфорд Юнайтед
3 Сандерленд
3 Манчестер Сити
1 Саутгемптон
2 Эвертон
0 Уотфорд
1 Бёртон
3 Лестер
2 Астон Вилла
1 Вулверхэмптон
10 Ливерпуль
9 Арсенал
1/4 финала
3 Манчестер Юнайтед
0 Колчестер
1 Оксфорд Юнайтед
3 Манчестер Сити
4 Эвертон
6 Лестер
5 Астон Вилла
0 Ливерпуль
1/2 финала
1 Манчестер Юнайтед
3 Манчестер Сити
0 Лестер
0 Астон Вилла
Финал
?
?
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лестер - Астон Вилла

    До начала игры, которая состоится 08.01.2020, осталось 16 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Лестер - Астон Вилла
    Лестер
    93.5% (101)
    Ничья
    2.8% (3)
    Астон Вилла
    3.7% (4)
    2:0 Лестер
    45.4% (49)
    2:1 Лестер
    23.1% (25)
    3:1 Лестер
    9.3% (10)
    1:0 Лестер
    8.3% (9)
    3:0 Лестер
    6.5% (7)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...