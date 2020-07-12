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Сирианска Эскильстуна
1:0
Второй тайм: 54'
Браге
0'
1:0
41' Гол в свои ворота
Mattias Liljestrand
54'
66
Wille
Jakobsson
21
Маннс
Йеспер
2
Adnan
Kojic
44
Abdel
Diarra
91
Соми
Габриэль
13
Wilhelm
Loeper
10
Ferid
Ali
17
Ismet
Lushaku
18
Francis
Jno-Baptiste
16
Samuel
Nnamani
9
Росси
Карим
1
Adrian
Engdahl
21
Lukas
Hiltunen
2
Alexander
Zetterstroem
4
Mattias
Liljestrand
15
Alexander
Ekblad
7
Селлин
Роббин
8
Seth
Hellberg
16
Andre
Kamp
10
Leonard
Pllana
22
Kristian
Andersen
11
Anton
Lundin
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Браге
4-4-2

Ход матча

41'
Mattias Liljestrand
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Francis Jno-Baptiste 2 0.07
2. Samuel Nnamani 2 0.07
3. Govend Haidar 1 0.04
4. Wilhelm Loeper 0 0
5. Tim Hartzell 0 0
Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anton Lundin 4 0.17
2. Leonard Pllana 2 0.09
3. Andre Kamp 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Росси Карим 3 0
2. Ismet Lushaku 1 1
3. Wille Jakobsson 2 0
4. Gustav Jarl 1 0
5. Маннс Йеспер 1 0
6. Adnan Kojic 1 0
7. Де Са Лесли 1 0
8. Abdel Diarra 1 0
9. Wilhelm Loeper 1 0
Браге
# Игрок      
1. Oscar Lundin 3 0
2. Селлин Роббин 2 0
3. Anton Lundin 2 0
4. Seth Hellberg 2 0
5. Carlos García IV 2 0
6. Andre Kamp 2 0
7. Lukas Hiltunen 2 0
8. Kristian Andersen 1 0
9. Mattias Liljestrand 1 0
10. Leonard Pllana 1 0
11. Pontus Jonsson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 20% (1) 40% (2) 0 0 20% (1) 20% (1)
 Браге 33.33% (2) 0 33.33% (2) 16.67% (1) 16.67% (1) 0

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео
Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна
Браге Последние 20 матчей: + = -
Юнгшиле 1:3 Браге Браге 0:0 Хальмстад ГАИС 0:1 Браге Браге 1:2 Сундсвалль
Дегерфорс 4:1 Браге Сириус 1:1 Браге Браге 3:1 Оскаршамнс АИК Эребру 3:3 Браге Эльфсборг 3:0 Браге Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Браге 2:1 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Браге Браге 3:1 Йёнчёпинг Треллеборг 2:2 Браге Фрей 2:3 Браге Браге 1:2 Дегерфорс Эргрюте ФФ 3:2 Браге Браге 3:1 Далкурд Браге 1:1 ГАИС

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Браге: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Браге 0:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 0:0 Браге Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Хальмстад 6 4 1 1 10 - 1 13
3. Дегерфорс 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Эстер 5 3 2 0 5 - 1 11
5. Вестерос СК 1:0 6 2 3 1 7 - 7 9
6. Норрбю 5 2 1 2 7 - 7 7
7. ГАИС 5 2 1 2 5 - 7 7
8. Браге 0:1 6 2 1 3 6 - 8 7
9. Акрополис 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Йёнчёпинг 6 2 0 4 7 - 10 6
11. Эргрюте ФФ 6 2 0 4 5 - 12 6
12. Сирианска Эскильстуна 1:0 6 2 0 4 6 - 13 6
13. Далкурд 5 1 2 2 8 - 5 5
14. Треллеборг 5 1 2 2 4 - 6 5
15. Умео 6 1 2 3 5 - 7 5
16. Юнгшиле 0:1 6 1 1 4 8 - 11 4
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
  • Второй тайм
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Mattias Liljestrand уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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