Сирианска Эскильстуна
1:0
Второй тайм: 54'
Браге
1:0
41' Гол в свои воротаMattias Liljestrand
21
Маннс
Йеспер
44
Abdel
Diarra
10
Ferid
Ali
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Маннс ЙесперЗащитник
- Защитник
-
44 Abdel DiarraЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Ferid AliПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Oezcan Melkemichel
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Andre KampПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Anton LundinНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
24 Noa Williams
-
Главный тренер: Kleber Saarenpaea
Ход матча
41'
Бомбардиры внутри турнира
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Francis Jno-Baptiste
|2
|0.07
|2.
|Samuel Nnamani
|2
|0.07
|3.
|Govend Haidar
|1
|0.04
|4.
|Wilhelm Loeper
|0
|0
|5.
|Tim Hartzell
|0
|0
|#
|Игрок
|Голы (пен.)
|В среднем за матч
|1.
|Anton Lundin
|4
|0.17
|2.
|Leonard Pllana
|2
|0.09
|3.
|Andre Kamp
|0
|0
Карточки
|#
|Игрок
|1.
|Росси Карим
|3
|0
|2.
|Ismet Lushaku
|1
|1
|3.
|Wille Jakobsson
|2
|0
|4.
|Gustav Jarl
|1
|0
|5.
|Маннс Йеспер
|1
|0
|6.
|Adnan Kojic
|1
|0
|7.
|Де Са Лесли
|1
|0
|8.
|Abdel Diarra
|1
|0
|9.
|Wilhelm Loeper
|1
|0
|#
|Игрок
|1.
|Oscar Lundin
|3
|0
|2.
|Селлин Роббин
|2
|0
|3.
|Anton Lundin
|2
|0
|4.
|Seth Hellberg
|2
|0
|5.
|Carlos García IV
|2
|0
|6.
|Andre Kamp
|2
|0
|7.
|Lukas Hiltunen
|2
|0
|8.
|Kristian Andersen
|1
|0
|9.
|Mattias Liljestrand
|1
|0
|10.
|Leonard Pllana
|1
|0
|11.
|Pontus Jonsson1
|1
|0
Голы по времени матча
|Время
|1-15
|16-30
|31-45
|46-60
|61-75
|76-90
|Сирианска Эскильстуна
|20% (1)
|40% (2)
|0
|0
|20% (1)
|20% (1)
|Браге
|33.33% (2)
|0
|33.33% (2)
|16.67% (1)
|16.67% (1)
|0
Предыдущие игры
Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео
Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна
Браге Последние 20 матчей: + = -Юнгшиле 1:3 Браге Браге 0:0 Хальмстад ГАИС 0:1 Браге Браге 1:2 Сундсвалль
Дегерфорс 4:1 Браге Сириус 1:1 Браге Браге 3:1 Оскаршамнс АИК Эребру 3:3 Браге Эльфсборг 3:0 Браге Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Браге 2:1 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Браге Браге 3:1 Йёнчёпинг Треллеборг 2:2 Браге Фрей 2:3 Браге Браге 1:2 Дегерфорс Эргрюте ФФ 3:2 Браге Браге 3:1 Далкурд Браге 1:1 ГАИС
Последние игры между собой
Сирианска Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Браге: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Сундсвалль
|6
|4
|2
|0
|12 - 5
|14
|2.
|Хальмстад
|6
|4
|1
|1
|10 - 1
|13
|3.
|Дегерфорс
|6
|4
|1
|1
|10 - 5
|13
|4.
|Эстер
|5
|3
|2
|0
|5 - 1
|11
|5.
|Вестерос СК
|1:0
|6
|2
|3
|1
|7 - 7
|9
|6.
|Норрбю
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|7.
|ГАИС
|5
|2
|1
|2
|5 - 7
|7
|8.
|Браге
|0:1
|6
|2
|1
|3
|6 - 8
|7
|9.
|Акрополис
|5
|1
|3
|1
|6 - 6
|6
|10.
|Йёнчёпинг
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|11.
|Эргрюте ФФ
|6
|2
|0
|4
|5 - 12
|6
|12.
|Сирианска Эскильстуна
|1:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 13
|6
|13.
|Далкурд
|5
|1
|2
|2
|8 - 5
|5
|14.
|Треллеборг
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|15.
|Умео
|6
|1
|2
|3
|5 - 7
|5
|16.
|Юнгшиле
|0:1
|6
|1
|1
|4
|8 - 11
|4
|17.
|Эстерсунд
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0