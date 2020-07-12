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  3. Швеция
Сирианска Эскильстуна
1:2
Конец матча
Браге
0'
1:0
41' Гол в свои ворота
Mattias Liljestrand
1:1
59' Гол
Селлин Роббин
67' Желтая карточка
Abdel Diarra
73' Желтая карточка
Ferid Ali
80' Желтая карточка
Seth Hellberg
87' Желтая карточка
Маннс Йеспер
1:2
90' Гол
Noa Williams
90'+3
66
Wille
Jakobsson
21
Маннс
Йеспер
2
Adnan
Kojic
44
Abdel
Diarra
91
Соми
Габриэль
13
Wilhelm
Loeper
10
Ferid
Ali
17
Ismet
Lushaku
18
Francis
Jno-Baptiste
16
Samuel
Nnamani
9
Росси
Карим
1
Adrian
Engdahl
21
Lukas
Hiltunen
2
Alexander
Zetterstroem
4
Mattias
Liljestrand
15
Alexander
Ekblad
7
Селлин
Роббин
8
Seth
Hellberg
16
Andre
Kamp
10
Leonard
Pllana
22
Kristian
Andersen
11
Anton
Lundin
Сирианска Эскильстуна
4-4-2
Браге
4-4-2

Ход матча

41'
Mattias Liljestrand
1:0
55'
Chidi Dauda Omeje
Росси Карим
 
59'
1:1
Селлин Роббин
66'
 
Bantu Mzwakali
Leonard Pllana
67'
Govend Haidar
Francis Jno-Baptiste
 
67'
Abdel Diarra
 
73'
Ferid Ali
 
80'
 
Seth Hellberg
80'
 
Noa Williams
Селлин Роббин
84'
 
Pontus Jonsson1
Kristian Andersen
87'
Маннс Йеспер
 
90'
1:2
Noa Williams
90'
Omar Adam Jemal
Маннс Йеспер
 

Бомбардиры внутри турнира

Сирианска Эскильстуна
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Francis Jno-Baptiste 2 0.07
2. Samuel Nnamani 2 0.07
3. Govend Haidar 1 0.04
4. Wilhelm Loeper 0 0
5. Tim Hartzell 0 0
Браге
# Игрок Голы (пен.) В среднем за матч
1. Anton Lundin 4 0.17
2. Leonard Pllana 2 0.09
3. Селлин Роббин 1 0.04
4. Noa Williams 1 0.04
5. Andre Kamp 0 0

Карточки

Сирианска Эскильстуна
# Игрок      
1. Росси Карим 3 0
2. Ismet Lushaku 1 1
3. Маннс Йеспер 2 0
4. Abdel Diarra 2 0
5. Wille Jakobsson 2 0
6. Gustav Jarl 1 0
7. Adnan Kojic 1 0
8. Де Са Лесли 1 0
9. Ferid Ali 1 0
10. Wilhelm Loeper 1 0
Браге
# Игрок      
1. Seth Hellberg 3 0
2. Oscar Lundin 3 0
3. Селлин Роббин 2 0
4. Anton Lundin 2 0
5. Carlos García IV 2 0
6. Andre Kamp 2 0
7. Lukas Hiltunen 2 0
8. Kristian Andersen 1 0
9. Mattias Liljestrand 1 0
10. Leonard Pllana 1 0
11. Pontus Jonsson1 1 0

Голы по времени матча

Время 1-15 16-30 31-45 46-60 61-75 76-90
 Сирианска Эскильстуна 20% (1) 40% (2) 0 0 20% (1) 20% (1)
 Браге 28.57% (2) 0 28.57% (2) 28.57% (2) 14.29% (1) 0

Предыдущие игры

Сирианска Эскильстуна Последние 20 матчей: + = -
Сирианска Эскильстуна 3:2 Йёнчёпинг Эргрюте ФФ 2:1 Сирианска Эскильстуна Гуте 1:2 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 1:3 Умео
Далкурд 5:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Вестерос СК Сирианска Эскильстуна 1:1 Троса-Вагнхёрад Сирианска Эскильстуна 4:1 АК Примавера Сирианска Эскильстуна 0:5 Слейпнер Мальмё 3:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 6:1 Сюрианска Карлскруна 1:1 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 4:1 Акрополис Фалькенберг 1:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:0 Сириус Сирианска Эскильстуна 1:0 Сундсвалль Кальмар 0:0 Сирианска Эскильстуна Сирианска Эскильстуна 0:1 Мальмё Норрчёпинг 4:0 Сирианска Эскильстуна Хельсинборг 2:1 Сирианска Эскильстуна
Браге Последние 20 матчей: + = -
Юнгшиле 1:3 Браге Браге 0:0 Хальмстад ГАИС 0:1 Браге Браге 1:2 Сундсвалль
Дегерфорс 4:1 Браге Сириус 1:1 Браге Браге 3:1 Оскаршамнс АИК Эребру 3:3 Браге Эльфсборг 3:0 Браге Кальмар 2:2 Браге Браге 0:2 Кальмар Браге 2:1 Вестерос СК Хальмстад 3:2 Браге Браге 3:1 Йёнчёпинг Треллеборг 2:2 Браге Фрей 2:3 Браге Браге 1:2 Дегерфорс Эргрюте ФФ 3:2 Браге Браге 3:1 Далкурд Браге 1:1 ГАИС

Последние игры между собой

Сирианска Эскильстуна: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Браге: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Браге 0:0 Сирианска Эскильстуна Суперэттан Сирианска Эскильстуна 0:0 Браге Суперэттан
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Сундсвалль 6 4 2 0 12 - 5 14
2. Хальмстад 6 4 1 1 10 - 1 13
3. Дегерфорс 6 4 1 1 10 - 5 13
4. Эстер 5 3 2 0 5 - 1 11
5. Браге 6 3 1 2 8 - 8 10
6. Вестерос СК 6 2 3 1 8 - 8 9
7. Норрбю 5 2 1 2 7 - 7 7
8. ГАИС 5 2 1 2 5 - 7 7
9. Акрополис 5 1 3 1 6 - 6 6
10. Йёнчёпинг 6 2 0 4 7 - 10 6
11. Эргрюте ФФ 6 2 0 4 5 - 12 6
12. Далкурд 5 1 2 2 8 - 5 5
13. Треллеборг 5 1 2 2 4 - 6 5
14. Умео 6 1 2 3 5 - 7 5
15. Юнгшиле 6 1 1 4 9 - 12 4
16. Сирианска Эскильстуна 6 1 0 5 6 - 15 3
17. Эстерсунд 0 0 0 0 0 - 0 0
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Прогнозы
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Mattias Liljestrand уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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