Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
Динамо Москва
5:1
Конец матча
Заглембе Любин
1:0
43' ГолФилипп Максимилиан
2:0
60' ГолИгбун Сильвестр
3:0
68' ГолИгбун Сильвестр
4:0
79' ГолИгбун Сильвестр
4:1
86' ПенальтиТосик Якуб
5:1
90' ГолПанченко Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Ордец ИванЗащитник
-
44 Шунич ТониЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Лещук ИгорьВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Каборе ШарльПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
85 Школик ИгорьПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Новиков Кирилл
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Богач МихалЗащитник
-
11 Тойти МатиашПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Бохар ДамьянПолузащитник
-
99 Слиш БартошПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Бялек БартошНападающий
- Защитник
- Запасные игроки
-
55 Око ДамианЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Жира ПавелПолузащитник
-
24 Тосик ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
29 Новак ТомашПолузащитник
-
9 Сирк РокНападающий
-
Главный тренер: Martin Sevela
Ход матча
43'
60'
2:0
68'
3:0
79'
4:0
86'
4:1
90'
5:1
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =7 -7Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва
Рубин 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Ахмат ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Краснодар Динамо Москва 2:0 Пюник Оренбург 2:0 Динамо Москва Ростов 3:0 Динамо Москва Луч 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа Динамо Москва 1:1 РФШ Рига Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =2 -8Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня
Загрузка...