Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020

"Динамо" в товарищеском поединке разгромило "Заглембе". Отлично проявили себя оба состава московской команды и заслуженно победили, переиграв соперника по всем компонентам. Такая игра подопечных Новика вселяет оптимизм болельщикам, но это всего лишь тренировочные игры. Доказывать состоятельность придется уже в матчах чемпионата. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. спасибо за внимание!

Еще и желтую карточку в моменте с пенальти показал Калинину судья. Такова цена провала в обороне.

Зацепился за мяч в чужой штрафной Панченко и покатил пяткой на ход Кардозу, который пробил точно в дальнюю девятку, но арбитр отменил гол из-за офсайде.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5-1! Кирилл Панченко! Добил соперника на последних секундах Панченко. Кардозу выкатил идеальный пас во вратарскую, куда ворвался Панченко и несильно покатил низов в дальний угол. Голкипер лишь взглядом проводил сферу в сетку.

На этом все. Прозвучал финальный свисток, матч завершился. На табл счет 5-1!

Множество замен произошло в перерыве. Команды будут играть совершенно другими составами, так что нет смысла всех перечислять.

Длинный пас исполнил Панченко на ход Жоаозиньо по флангу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.

Калинин мягко забросил в штрафную на Игбуна, но тот не смог в борьбе с защитником дотянуться до мяча.

Убежал на скорости по флангу Габриэл и отдал в разрез в штрафную на Сирка, но тому пробить не позволил Плиев.

Убежал по флангу Жоаозиньо и прострелил вдоль ворот. Рикошетом от ноги защитника мяч едва не залетел в сетку, но все же прошел рядом со штангой.

Неудачно разыграли москвичи угловой. После подачи Панченко на дальнюю штангу, спокойно головой сферу вынес Око.

Теперь уже в разрез отдавал Хильемарк на ход Игбуну, но тот не смог пробить в борьбе против Око и потерял мяч.

Длинным пасом Тосик выводил на ворота соперника Сирка, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.

Пауза в матче. В столкновении с соперником получил небольшое повреждение Игбун. Медики вышли на помощь футболисту.

Успокоили игру в последние минуты москвичи. Контролируют они мяч в центре поля, но без продвижения вперед.

Хильемарк вырезал на правый фланг, куда врывался морозов, но его подача в штрафную результата не нашла.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Сильвестр Игбун! Удвоили преимущество москвичи. Догнал мяч на фланге Хильемарк и тут де подал в центр штрафной. Здесь из-за спин защитников выскочил Игбун и головой вколотил сферу точно в нижний угол.

В верховой борьбе против Каборе подтолкнул соперника в спину Жира. Штрафной удар будут исполнять россияне.

Отдавал Жира по флангу на ход Йончи, но того грамотно корпусом за пределы поля вместе с мячом вытеснил Плиев.

Длинным пасом Калинин искал на чужой половине поля Игбуна, но тот потерял мяч в борьбе против Око.

Прошел по флангу Жоаозиньо и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь никого из партнеров не оказалось.

Получил по ногам на чужой половине поля Панченко от Тосика. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Динамо".

Замена в составе "Заглембе" прошла немного ранее. Вместо Рока Сирка игру продолжать будет Олаф Новак.

Теперь уже Каборе в центре поля сбивал откровенно соперника. Повезло Шарлю, что судья не стал показывать карточку.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Сильвестр Игбун! Отличную комбинацию разыграли москвичи. Панченко пасом разрезал всю оборону соперника, позволив убежать по флангу Кардозу, который прострелил низом во вратарскую. Здесь на опережение сыграл Игбун и в касание вколотил сферу в сетку.

В верховой борьбе против Поребы на фланге нарушил правила Плиев. Штрафной удар исполнят поляки.

Прошел по флангу Пореба и мягко забросил в штрафную на Новака, но здесь четко отыграл в обороне Морозов и отобрал мяч.

Ошибся на выходе Лещук, проскочив мимо мяча, после чего вынужден был голкипер сбивать Йончи в подкате. Опасный стандарт исполнят поляки.

Со штрафного Тосик подал на ближнюю штангу, где Око головой сбросил на дальнюю, но здесь буквально с ноги Новака снял мяч Лещук.

С правого фланга подавал в очередной раз Хильемарк в штрафную, но здесь немного не дотянулся до мяча Панченко.

По флангу забросил Плиев на ход Калинину, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.

разрезным пасом Каборе запустил по левой бровке Жоаозиньо, но того опередил Йончи и отобрал мяч.

Убежал по правой бровке Кардозу и попытался прострелить в штрафную, но мяч в полете вышел за лицевую линию.

Диагональным пасом Панченко запускал по флангу Жоаозиньо, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.

С левого фланга простреливал Жоаозиньо в штрафную, но мяч угодил в руку защитнику. Опасный стандарт будет в распоряжении москвичей.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Сильвестр Игбун! и третий гол смог сегодня забить Игбун. Со штрафного навесил Панченко точно на ближнюю штангу, где выиграл верх Игбун и пробил головой точно в нижний угол, без шансов для голкипера.

Плиев на фланге в подкате скосил Новака. Штрафной удар будут исполнять футболисты польской команды.

Идеальный пас в одно касание выдал Панченко на ход Хильемарку, который тут же подал в штрафную, но здесь Око вынес сферу на угловой.

Низом прострелил с углового Панченко в штрафную, но здесь спокойно вынес мяч далеко в центр поля Йончи.

Решился на дальний удар метров с двадцати трех Жира. Мяч полетел в ближний угол, но прошел рядом со штангой.

Проникающий пас в штрафную исполнил Панченко на ход Кардозу, который попытался пробить в дальний угол, но мяч заблокировал защитник.

С углового навесил Жоаозинь на дальнюю штангу, где вторым касанием пробил Каборе, но в прыжке накрыл мяч Йончи.

Зацепился за мяч в штрафной соперника Новак, но тут же получил по ногам от Калинина. Это пенальти!

ГОЛ! 4-1! Яккуб Тосик! Уверенно пробил с одиннадцатиметровой отметки Тосик прям по центру ворот, а Лещук еще до удара прыгнул в сторону. Мяч в сетке!

Первый тайм

— Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне москвичей после первого тайма!

45' Перехватил мяч в центре поля Нойштедтер и тут же забросил вперед на Нжи, который расшатал защитника и пробил по воротам. Мяч угодил в корпус Богачу.

44' В верховой борьбе против Юсупова получил по спине Живец. Расценил это нарушение на желтую карточку судья.

43' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Максимилиан Филипп! Есть первый гол "Динамо" в 2020 году. Провалилась оборона поляков, позволив сместиться Нжи с фланга в штрафную и прострелить вдоль ворот. Во вратарской успел подставить ногу Филипп и перевел мяч точно в ближний угол.

42' Ушел от опеки по флангу Слиш и прострелил вдоль ворот, но Сирк в борьбе с Шуничем нарушил правила.

41' В центре поля Юсупов руками уложил на газон Стажиньски. Все видел судья и назначил штрафной удар в пользу поляков.

40' Перехватил мяч в центре поля Шиманьский и тут же забросил на ход Нжи, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.

39' Мягко забросил Слиш в штрафную, куда врывался Сирк, но грамотно его от мяча корпусом оттеснил Ордец.

38' Прямой ногой Рауш заехал в ногу соперника в центре поля. Избегать нужно таких эпизодов в товарищеском поединке.

37' Пауза в матче. Получил небольшое повреждение Скопинцев в борьбе с соперником. За спину держится новичок "Динамо".

36' Рауш убежал по левой бровке и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.

35' Длинный пас вырезал Скопинцев по флангу на ход Раушу, но мяч полетел далеко за пределы поля.

34' Заехал на чужой половине поля Сирк сзади по ногам Ордецу. Фол в атаке зафиксировал судья в этом эпизоде.

33' А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Бартоша Бялека на поле появился Рок Сирк.

32' Догнал мяч у лицевой линии Рауш и прострелил на ближнюю штангу, но здесь пробить Нжи не позволил Гулдан.

31' Взял инициативу на себя Ордец, прошел к чужой штрафной и стрельнул метров с двадцати трех, но мяч застрял в гуще защитников.

30' Прорвался по флангу Богач и прострелил вдоль ворот. Мяч, казалось, угодил в руку Паршивлюку, но арбитр не стал назначать пенальти.

29' Тонким пасом запустил Слиш в штрафную Бялека, но тот не смог оторваться от Шунича и потерял мяч..

28' Шиманьский в центре поля налетел на Стажиньски. Все видел судья и зафиксировал нарушение правил.

27' Зацепился за мяч на чужой половине поля Бялек и головой сбросил под удар Слишу, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Ордец.

26' Выиграл подбор у чужой штрафной Рауш и вторым касанием закрутил в дальнюю девятку, но мяч пролетел над перекладиной.

25' Теперь уже Нжи мог убегать на ворота после заброса от Рауша, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.

24' На фланге получил мяч Беляк и мягко забросил в штрафную на Живеца, но тому пробить не позволил Шунич.

23' На скорости ушел от опеки по флангу Слиш и прострелил низом в штрафную, но Шунин на выходе перехватил мяч.

22' Мягко забросил Нжи на левую бровку, куда подключился Скопинцев, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Гулдан.

21' Диагональный пас вырезал Ордец на правый фланг, куда врывался Паршивлюк, но не хватило ему скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.

20' Вырезал Живец в штрафную, куда врывался в последний момент Бялек, но в последний момент мяч перехватил Ордец.

19' Получил по ногам на фланге Живец в подкате от Филлипа. Штрафной удар будут исполнять футболисты польской команды.

18' Длинным пасом Копац запустил по флангу Слиша, но того опередил Паршивлюк и вынес мяч за боковую линию.

17' Успокоилась игра в последние минуты. Видно, что футболисты пока тяжеловаты, скорости в ногах практически нет.

16' Живец с фланга низом прострелил в штрафную в направлении Бялека, но здесь мяч подхватил Ордец и вынес его в аут.

15' Новичок Скопинцев снова оказался с мячом на фланге и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела в аут.

14' Идеальным пасом Филипп вывел на ворота соперника Рауша, который пробил с острого угла. Лишь штанга спасла сейчас поляков от пропущенного гола.

13' Длинным пасом Юсупов запустил на ворота соперника Нжи, но тот завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.

12' С углового навесил Живец на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Ордец и вынес мяч головой подальше.

11' Грамотно подставился в центре поля Бохар и вынудил нарушить правила Рауша. Штрафной удар исполнят поляки.

10' Долго контролируют мяч в центре поля москвичи. Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всем составом.

9' Филипп в центре поля в подкате заехал по ногам Стажиньски. Аккуратнее нужно играть в товарищеских поединках.

8' Теперь уже подключился к атаке Скопинцев и подал в штрафную, но здесь немного не дотянулся до мяча Нжи.

7' Прорвался по правой бровке Паршивлюки прострелил низом в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.

6' Зацепился за мяч в чужой штрафной Нжи и сбросил под удар Паршивлюку, но заблокировал этот выстрел защитник.

5' Обрезался на своей половине поля Скопинцев, подарив мяч Бялеку, который тут же забросил вперед на Живеца, но сфера прилетела в руки голкиперу.

4' Забросил с фланга Слиш в штрафную на ход Бялеку, но вышел из ворот Шунин и оказался первым на мяче.

3' Прорывался на скорости в штрафную соперника Живец, но упал на газон в борьбе с Ордецом. Судья проигнорировал этот эпизод.

2' Москвичи будут играть в традиционной синей форме, гости выбрали себе оранжево-черные цвета. Активнее начали встречу поляки.