Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020

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  3. Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
Динамо Москва
5:1
Конец матча
Заглембе Любин
0'
1:0
43' Гол
Филипп Максимилиан
2:0
60' Гол
Игбун Сильвестр
3:0
68' Гол
Игбун Сильвестр
4:0
79' Гол
Игбун Сильвестр
4:1
86' Пенальти
Тосик Якуб
5:1
90' Гол
Панченко Кирилл
90'+2
Динамо Москва
Заглембе Любин

Ход матча

43'
Филипп Максимилиан
1:0
60'
Игбун Сильвестр
2:0
68'
Игбун Сильвестр
3:0
79'
Игбун Сильвестр
4:0
86'
4:1
Тосик Якуб
90'
Панченко Кирилл
5:1

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +6 =7 -7
Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов Сочи 1:1 Динамо Москва
Рубин 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Ахмат ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Краснодар Динамо Москва 2:0 Пюник Оренбург 2:0 Динамо Москва Ростов 3:0 Динамо Москва Луч 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа Динамо Москва 1:1 РФШ Рига Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит Спартак Москва 0:0 Динамо Москва
Заглембе Любин Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Заглембе Любин 2:1 Легия Арка Гдыня 2:1 Заглембе Любин Ягеллония 0:1 Заглембе Любин Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин
Заглембе Любин 2:0 Гурник Забже Краковия 2:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:2 Ракув Корона Кельце 1:0 Заглембе Любин Стилон Гожув 1:5 Заглембе Любин Лех 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:1 Погонь Щецин Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 3:1 ЛКС Лодзь Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Шлёнск 4:4 Заглембе Любин Заглембе Любин 5:0 Висла Плоцк Висла Краков 4:2 Заглембе Любин Заглембе Любин 0:3 Пяст Легия 1:0 Заглембе Любин Заглембе Любин 2:0 Арка Гдыня
Новости матча
  • После матча
  • "Динамо" в товарищеском поединке разгромило "Заглембе". Отлично проявили себя оба состава московской команды и заслуженно победили, переиграв соперника по всем компонентам. Такая игра подопечных Новика вселяет оптимизм болельщикам, но это всего лишь тренировочные игры. Доказывать состоятельность придется уже в матчах чемпионата. На этом я, Федосов Дмитрий, прощаюсь с Вами. спасибо за внимание!
  • Второй тайм
  • Свисток
    На этом все. Прозвучал финальный свисток, матч завершился. На табл счет 5-1!
  • Описание гола
    90'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 5-1! Кирилл Панченко! Добил соперника на последних секундах Панченко. Кардозу выкатил идеальный пас во вратарскую, куда ворвался Панченко и несильно покатил низов в дальний угол. Голкипер лишь взглядом проводил сферу в сетку.
  • Офсайд
    90'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Панченко и покатил пяткой на ход Кардозу, который пробил точно в дальнюю девятку, но арбитр отменил гол из-за офсайде.
  • Желтая карточка
    89'
    Еще и желтую карточку в моменте с пенальти показал Калинину судья. Такова цена провала в обороне.
  • Пенальти
    88'
    ГОЛ! 4-1! Яккуб Тосик! Уверенно пробил с одиннадцатиметровой отметки Тосик прям по центру ворот, а Лещук еще до удара прыгнул в сторону. Мяч в сетке!
  • Пенальти!
    87'
    Зацепился за мяч в штрафной соперника Новак, но тут же получил по ногам от Калинина. Это пенальти!
  • 86'
    С углового навесил Жоаозинь на дальнюю штангу, где вторым касанием пробил Каборе, но в прыжке накрыл мяч Йончи.
  • 85'
    Проникающий пас в штрафную исполнил Панченко на ход Кардозу, который попытался пробить в дальний угол, но мяч заблокировал защитник.
  • 84'
    Решился на дальний удар метров с двадцати трех Жира. Мяч полетел в ближний угол, но прошел рядом со штангой.
  • 83'
    Низом прострелил с углового Панченко в штрафную, но здесь спокойно вынес мяч далеко в центр поля Йончи.
  • Угловой
    82'
    Идеальный пас в одно касание выдал Панченко на ход Хильемарку, который тут же подал в штрафную, но здесь Око вынес сферу на угловой.
  • 81'
    Плиев на фланге в подкате скосил Новака. Штрафной удар будут исполнять футболисты польской команды.
  • 3 гола - хет-трик!
    80'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 4-0! Сильвестр Игбун! и третий гол смог сегодня забить Игбун. Со штрафного навесил Панченко точно на ближнюю штангу, где выиграл верх Игбун и пробил головой точно в нижний угол, без шансов для голкипера.
  • 79'
    С левого фланга простреливал Жоаозиньо в штрафную, но мяч угодил в руку защитнику. Опасный стандарт будет в распоряжении москвичей.
  • 78'
    Диагональным пасом Панченко запускал по флангу Жоаозиньо, но мяч полетел слишком сильно и оказался за пределами поля.
  • 77'
    Убежал по правой бровке Кардозу и попытался прострелить в штрафную, но мяч в полете вышел за лицевую линию.
  • 76'
    разрезным пасом Каборе запустил по левой бровке Жоаозиньо, но того опередил Йончи и отобрал мяч.
  • 75'
    По флангу забросил Плиев на ход Калинину, но тому не хватило скорости, чтобы догнать мяч в пределах поля.
  • 74'
    С правого фланга подавал в очередной раз Хильемарк в штрафную, но здесь немного не дотянулся до мяча Панченко.
  • 73'
    Со штрафного Тосик подал на ближнюю штангу, где Око головой сбросил на дальнюю, но здесь буквально с ноги Новака снял мяч Лещук.
  • 72'
    Ошибся на выходе Лещук, проскочив мимо мяча, после чего вынужден был голкипер сбивать Йончи в подкате. Опасный стандарт исполнят поляки.
  • 71'
    Прошел по флангу Пореба и мягко забросил в штрафную на Новака, но здесь четко отыграл в обороне Морозов и отобрал мяч.
  • 70'
    В верховой борьбе против Поребы на фланге нарушил правила Плиев. Штрафной удар исполнят поляки.
  • 2 гола - дубль!
    69'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 3-0! Сильвестр Игбун! Отличную комбинацию разыграли москвичи. Панченко пасом разрезал всю оборону соперника, позволив убежать по флангу Кардозу, который прострелил низом во вратарскую. Здесь на опережение сыграл Игбун и в касание вколотил сферу в сетку.
  • 68'
    Теперь уже Каборе в центре поля сбивал откровенно соперника. Повезло Шарлю, что судья не стал показывать карточку.
  • Замена
    67'
    Замена в составе "Заглембе" прошла немного ранее. Вместо Рока Сирка игру продолжать будет Олаф Новак.
  • 66'
    Получил по ногам на чужой половине поля Панченко от Тосика. Штрафной удар будут исполнять футболисты "Динамо".
  • 65'
    Прошел по флангу Жоаозиньо и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 64'
    Длинным пасом Калинин искал на чужой половине поля Игбуна, но тот потерял мяч в борьбе против Око.
  • 63'
    Отдавал Жира по флангу на ход Йончи, но того грамотно корпусом за пределы поля вместе с мячом вытеснил Плиев.
  • 62'
    В верховой борьбе против Каборе подтолкнул соперника в спину Жира. Штрафной удар будут исполнять россияне.
  • Описание гола
    61'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 2-0! Сильвестр Игбун! Удвоили преимущество москвичи. Догнал мяч на фланге Хильемарк и тут де подал в центр штрафной. Здесь из-за спин защитников выскочил Игбун и головой вколотил сферу точно в нижний угол.
  • 60'
    Хильемарк вырезал на правый фланг, куда врывался морозов, но его подача в штрафную результата не нашла.
  • 59'
    Успокоили игру в последние минуты москвичи. Контролируют они мяч в центре поля, но без продвижения вперед.
  • 58'
    Пауза в матче. В столкновении с соперником получил небольшое повреждение Игбун. Медики вышли на помощь футболисту.
  • Офсайд
    56'
    Длинным пасом Тосик выводил на ворота соперника Сирка, но тот не выдержал линию и оказался в офсайде.
  • 55'
    Теперь уже в разрез отдавал Хильемарк на ход Игбуну, но тот не смог пробить в борьбе против Око и потерял мяч.
  • 54'
    Неудачно разыграли москвичи угловой. После подачи Панченко на дальнюю штангу, спокойно головой сферу вынес Око.
  • Угловой
    53'
    Убежал по флангу Жоаозиньо и прострелил вдоль ворот. Рикошетом от ноги защитника мяч едва не залетел в сетку, но все же прошел рядом со штангой.
  • 51'
    Убежал на скорости по флангу Габриэл и отдал в разрез в штрафную на Сирка, но тому пробить не позволил Плиев.
  • 50'
    Калинин мягко забросил в штрафную на Игбуна, но тот не смог в борьбе с защитником дотянуться до мяча.
  • 49'
    Дальним ударом решил проверить Сирк бдительность Лещука, но мяч полетел гораздо выше ворот.
  • 48'
    Длинный пас исполнил Панченко на ход Жоаозиньо по флангу, но тот не смог оторваться от защитника и потерял мяч.
  • 47'
    Множество замен произошло в перерыве. Команды будут играть совершенно другими составами, так что нет смысла всех перечислять.
  • Второй тайм начался
    46'
    Стартовала вторая половина поединка!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Судья своим свистком отправил команды на перерыв. Минимальный перевес на стороне москвичей после первого тайма!
  • 45'
    Перехватил мяч в центре поля Нойштедтер и тут же забросил вперед на Нжи, который расшатал защитника и пробил по воротам. Мяч угодил в корпус Богачу.
  • Желтая карточка
    44'
    В верховой борьбе против Юсупова получил по спине Живец. Расценил это нарушение на желтую карточку судья.
  • Описание гола
    43'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1-0! Максимилиан Филипп! Есть первый гол "Динамо" в 2020 году. Провалилась оборона поляков, позволив сместиться Нжи с фланга в штрафную и прострелить вдоль ворот. Во вратарской успел подставить ногу Филипп и перевел мяч точно в ближний угол.
  • 42'
    Ушел от опеки по флангу Слиш и прострелил вдоль ворот, но Сирк в борьбе с Шуничем нарушил правила.
  • 41'
    В центре поля Юсупов руками уложил на газон Стажиньски. Все видел судья и назначил штрафной удар в пользу поляков.
  • 40'
    Перехватил мяч в центре поля Шиманьский и тут же забросил на ход Нжи, но тот не понял задумки партнера и не откликнулся на этот пас.
  • 39'
    Мягко забросил Слиш в штрафную, куда врывался Сирк, но грамотно его от мяча корпусом оттеснил Ордец.
  • 38'
    Прямой ногой Рауш заехал в ногу соперника в центре поля. Избегать нужно таких эпизодов в товарищеском поединке.
  • 37'
    Пауза в матче. Получил небольшое повреждение Скопинцев в борьбе с соперником. За спину держится новичок "Динамо".
  • 36'
    Рауш убежал по левой бровке и прострелил в район одиннадцатиметровой отметки, но здесь никто из партнеров так и не смог пробить.
  • 35'
    Длинный пас вырезал Скопинцев по флангу на ход Раушу, но мяч полетел далеко за пределы поля.
  • 34'
    Заехал на чужой половине поля Сирк сзади по ногам Ордецу. Фол в атаке зафиксировал судья в этом эпизоде.
  • Замена
    33'
    А вот и первая замена в нашем поединке. Вместо Бартоша Бялека на поле появился Рок Сирк.
  • 32'
    Догнал мяч у лицевой линии Рауш и прострелил на ближнюю штангу, но здесь пробить Нжи не позволил Гулдан.
  • 31'
    Взял инициативу на себя Ордец, прошел к чужой штрафной и стрельнул метров с двадцати трех, но мяч застрял в гуще защитников.
  • 30'
    Прорвался по флангу Богач и прострелил вдоль ворот. Мяч, казалось, угодил в руку Паршивлюку, но арбитр не стал назначать пенальти.
  • 29'
    Тонким пасом запустил Слиш в штрафную Бялека, но тот не смог оторваться от Шунича и потерял мяч..
  • 28'
    Шиманьский в центре поля налетел на Стажиньски. Все видел судья и зафиксировал нарушение правил.
  • 27'
    Зацепился за мяч на чужой половине поля Бялек и головой сбросил под удар Слишу, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Ордец.
  • 26'
    Выиграл подбор у чужой штрафной Рауш и вторым касанием закрутил в дальнюю девятку, но мяч пролетел над перекладиной.
  • Офсайд
    25'
    Теперь уже Нжи мог убегать на ворота после заброса от Рауша, но не выдержал он линию и оказался в офсайде.
  • 24'
    На фланге получил мяч Беляк и мягко забросил в штрафную на Живеца, но тому пробить не позволил Шунич.
  • 23'
    На скорости ушел от опеки по флангу Слиш и прострелил низом в штрафную, но Шунин на выходе перехватил мяч.
  • 22'
    Мягко забросил Нжи на левую бровку, куда подключился Скопинцев, но того грамотно корпусом от мяча оттеснил Гулдан.
  • 21'
    Диагональный пас вырезал Ордец на правый фланг, куда врывался Паршивлюк, но не хватило ему скорости, чтобы сохранить мяч в пределах поля.
  • 20'
    Вырезал Живец в штрафную, куда врывался в последний момент Бялек, но в последний момент мяч перехватил Ордец.
  • 19'
    Получил по ногам на фланге Живец в подкате от Филлипа. Штрафной удар будут исполнять футболисты польской команды.
  • 18'
    Длинным пасом Копац запустил по флангу Слиша, но того опередил Паршивлюк и вынес мяч за боковую линию.
  • 17'
    Успокоилась игра в последние минуты. Видно, что футболисты пока тяжеловаты, скорости в ногах практически нет.
  • 16'
    Живец с фланга низом прострелил в штрафную в направлении Бялека, но здесь мяч подхватил Ордец и вынес его в аут.
  • 15'
    Новичок Скопинцев снова оказался с мячом на фланге и прострелил вдоль ворот, но от ноги защитника сфера полетела в аут.
  • Опасный момент
    14'
    Идеальным пасом Филипп вывел на ворота соперника Рауша, который пробил с острого угла. Лишь штанга спасла сейчас поляков от пропущенного гола.
  • 13'
    Длинным пасом Юсупов запустил на ворота соперника Нжи, но тот завозился с мячом и в итоге подарил его защитнику.
  • 12'
    С углового навесил Живец на дальнюю штангу, но здесь выиграл верх Ордец и вынес мяч головой подальше.
  • 11'
    Грамотно подставился в центре поля Бохар и вынудил нарушить правила Рауша. Штрафной удар исполнят поляки.
  • 10'
    Долго контролируют мяч в центре поля москвичи. Пытаются они выманить соперника, который отошел в оборону всем составом.
  • 9'
    Филипп в центре поля в подкате заехал по ногам Стажиньски. Аккуратнее нужно играть в товарищеских поединках.
  • 8'
    Теперь уже подключился к атаке Скопинцев и подал в штрафную, но здесь немного не дотянулся до мяча Нжи.
  • 7'
    Прорвался по правой бровке Паршивлюки прострелил низом в штрафную, но здесь никого из партнеров не оказалось.
  • 6'
    Зацепился за мяч в чужой штрафной Нжи и сбросил под удар Паршивлюку, но заблокировал этот выстрел защитник.
  • 5'
    Обрезался на своей половине поля Скопинцев, подарив мяч Бялеку, который тут же забросил вперед на Живеца, но сфера прилетела в руки голкиперу.
  • 4'
    Забросил с фланга Слиш в штрафную на ход Бялеку, но вышел из ворот Шунин и оказался первым на мяче.
  • 3'
    Прорывался на скорости в штрафную соперника Живец, но упал на газон в борьбе с Ордецом. Судья проигнорировал этот эпизод.
  • 2'
    Москвичи будут играть в традиционной синей форме, гости выбрали себе оранжево-черные цвета. Активнее начали встречу поляки.
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, поехали!
  • До матча
  • Приветствую всех любителей футбола. Приглашаю Вас на первый матч тренировочного сбора "Динамо" в Турции. Соперником москвичей станет крепкий коллектив из Польши, "Заглембе", что позволит вкатиться в игровой процесс после зимнего отпуска. Комментировать игру для Вас будет Федосов Дмитрий!

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