Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
Динамо Москва
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Лехия Гданьск
Предыдущие игры
Динамо Москва Последние 20 матчей: +7 =6 -7Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов
Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Ахмат ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Краснодар Динамо Москва 2:0 Пюник Оренбург 2:0 Динамо Москва Ростов 3:0 Динамо Москва Луч 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа Динамо Москва 1:1 РФШ Рига Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =3 -7Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк
Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Арка Гдыня 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск
Динамо Москва
62.3% (43)
Ничья
30.4% (21)
Лехия Гданьск
7.2% (5)
2:1 Динамо Москва
30.4% (21)
1:1 Ничья
27.5% (19)
1:0 Динамо Москва
14.5% (10)
2:0 Динамо Москва
8.7% (6)
1:2 Лехия Гданьск
4.3% (3)
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