Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
Динамо Москва
 
Позже
Лехия Гданьск

Предыдущие игры

Динамо Москва Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Динамо Москва 5:1 Заглембе Любин Зенит 3:0 Динамо Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Динамо Москва 2:1 Ростов
Сочи 1:1 Динамо Москва Рубин 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Ахмат ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва Динамо Москва 1:1 Краснодар Динамо Москва 2:0 Пюник Оренбург 2:0 Динамо Москва Ростов 3:0 Динамо Москва Луч 1:0 Динамо Москва Динамо Москва 2:3 Сочи Динамо Москва 0:0 Уфа Динамо Москва 1:1 РФШ Рига Крылья Советов 0:0 Динамо Москва Тамбов 0:2 Динамо Москва Динамо Москва 1:2 Локомотив Москва Динамо Москва 0:2 Зенит
Лехия Гданьск Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Рубин 1:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 0:3 Ракув Ягеллония 3:0 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Висла Плоцк
Лехия Гданьск 3:2 Заглембе Любин Висла Краков 0:1 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 3:1 ЛКС Лодзь Лехия Гданьск 0:1 Погонь Щецин Краковия 1:0 Лехия Гданьск Chelmianka Chelm 0:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Гурник Забже Арка Гдыня 2:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:2 Заглембе Любин Легия 1:2 Лехия Гданьск Грыф 2:3 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 2:0 Корона Кельце Лехия Гданьск 2:1 Лех Пяст 1:2 Лехия Гданьск Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск Ракув 2:1 Лехия Гданьск
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Динамо Москва - Лехия Гданьск

    До начала игры, которая состоится 28.01.2020, осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Динамо Москва - Лехия Гданьск
    Динамо Москва
    62.3% (43)
    Ничья
    30.4% (21)
    Лехия Гданьск
    7.2% (5)
    2:1 Динамо Москва
    30.4% (21)
    1:1 Ничья
    27.5% (19)
    1:0 Динамо Москва
    14.5% (10)
    2:0 Динамо Москва
    8.7% (6)
    1:2 Лехия Гданьск
    4.3% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...