Англия: Кубок лиги 2019-2020

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Астон Вилла
 
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Стадион:
Лестер

Предыдущие игры

Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла
Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон
Лестер Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон
Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер

Последние игры между собой

Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
Лестер 1:1 Астон Вилла Кубок лиги Астон Вилла 1:4 Лестер Премьер-лига Астон Вилла 1:1 Лестер Премьер-лига Лестер 3:2 Астон Вилла Премьер-лига
Астон Вилла 2:1 Лестер Кубок Лестер 1:0 Астон Вилла Премьер-лига Астон Вилла 2:1 Лестер Премьер-лига
1/8 финала
1 Челси
2 Манчестер Юнайтед
1 Кроули Таун
3 Колчестер
5 Оксфорд Юнайтед
3 Сандерленд
3 Манчестер Сити
1 Саутгемптон
2 Эвертон
0 Уотфорд
1 Бёртон
3 Лестер
2 Астон Вилла
1 Вулверхэмптон
10 Ливерпуль
9 Арсенал
1/4 финала
3 Манчестер Юнайтед
0 Колчестер
1 Оксфорд Юнайтед
3 Манчестер Сити
4 Эвертон
6 Лестер
5 Астон Вилла
0 Ливерпуль
1/2 финала
1 Манчестер Юнайтед
3 Манчестер Сити
1 Лестер
1 Астон Вилла
Финал
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Астон Вилла - Лестер

    До начала игры, которая состоится 28.01.2020, осталось 2 дня 21 час 38 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Астон Вилла - Лестер
    Астон Вилла
    17.5% (11)
    Ничья
    17.5% (11)
    Лестер
    65.1% (41)
    1:2 Лестер
    42.9% (27)
    1:1 Ничья
    12.7% (8)
    1:3 Лестер
    9.5% (6)
    2:1 Астон Вилла
    9.5% (6)
    1:0 Астон Вилла
    6.3% (4)
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