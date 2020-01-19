Англия: Кубок лиги 2019-2020
Астон Вилла
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Стадион: Вилла Парк
Лестер
Предыдущие игры
Астон Вилла Последние 20 матчей: +7 =3 -10Астон Вилла 2:1 Уотфорд Брайтон 1:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:6 Манчестер Сити Лестер 1:1 Астон Вилла
Фулхэм 2:1 Астон Вилла Бёрнли 1:2 Астон Вилла Уотфорд 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:0 Норвич Астон Вилла 1:3 Саутгемптон Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Шеффилд Юнайтед 2:0 Астон Вилла Астон Вилла 1:4 Лестер Челси 2:1 Астон Вилла Манчестер Юнайтед 2:2 Астон Вилла Астон Вилла 2:0 Ньюкасл Вулверхэмптон 2:1 Астон Вилла Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 2:1 Вулверхэмптон Манчестер Сити 3:0 Астон Вилла Астон Вилла 2:1 Брайтон
Лестер Последние 20 матчей: +14 =2 -4Брентфорд 0:1 Лестер Лестер 4:1 Вест Хэм Бёрнли 2:1 Лестер Лестер 1:2 Саутгемптон
Лестер 1:1 Астон Вилла Лестер 2:0 Уиган Ньюкасл 0:3 Лестер Вест Хэм 1:2 Лестер Лестер 0:4 Ливерпуль Манчестер Сити 3:1 Лестер Эвертон 2:2 Лестер Лестер 1:1 Норвич Астон Вилла 1:4 Лестер Лестер 2:0 Уотфорд Лестер 2:1 Эвертон Брайтон 0:2 Лестер Лестер 2:0 Арсенал Кристал Пэлас 0:2 Лестер Бёртон 1:3 Лестер Саутгемптон 0:9 Лестер
Последние игры между собой
Астон Вилла: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 3
Лестер: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 2
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
Финал
— ?
— ?
Астон Вилла
17.5% (11)
Ничья
17.5% (11)
Лестер
65.1% (41)
1:2 Лестер
42.9% (27)
1:1 Ничья
12.7% (8)
1:3 Лестер
9.5% (6)
2:1 Астон Вилла
9.5% (6)
1:0 Астон Вилла
6.3% (4)
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