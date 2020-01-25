Италия: Кубок 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Кубок 2019-2020
Милан
 
Позже
Торино

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан
Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина Торино 2:1 Милан Милан 0:2 Интер Милан Верона 0:1 Милан
Торино Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино
Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино

Последние игры между собой

Милан: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Торино 2:1 Милан Серия A Торино 2:0 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A
Милан 0:0 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Торино 0:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A
1/8 финала
4 Интер Милан
1 Кальяри
2 Фиорентина
1 Аталанта
3 Милан
0 СПАЛ 2013
6 Торино
4 Дженоа
4 Ювентус
0 Удинезе
0 Парма
2 Рома
2 Наполи
0 Перуджа
4 Лацио
0 Кремонезе
1/4 финала
0 Интер Милан
0 Фиорентина
0 Милан
0 Торино
3 Ювентус
1 Рома
1 Наполи
0 Лацио
1/2 финала
?
?
?
?
Финал
?
?
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Торино

    До начала игры, которая состоится 28.01.2020, осталось 2 дня 21 час 38 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Милан - Торино
    Милан
    90.5% (57)
    Ничья
    7.9% (5)
    Торино
    1.6% (1)
    2:1 Милан
    36.5% (23)
    1:0 Милан
    28.6% (18)
    2:0 Милан
    20.6% (13)
    1:1 Ничья
    3.2% (2)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...