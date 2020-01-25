Италия: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +9 =4 -7Брешия 0:1 Милан Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан
Торино Последние 20 матчей: +8 =3 -9Сассуоло 2:1 Торино Торино 1:0 Болонья Торино 1:1 Дженоа Рома 0:2 Торино
Торино 1:2 СПАЛ 2013 Верона 3:3 Торино Торино 2:1 Фиорентина Дженоа 0:1 Торино Торино 0:3 Интер Милан Брешия 0:4 Торино Торино 0:1 Ювентус Лацио 4:0 Торино Торино 1:1 Кальяри Удинезе 1:0 Торино Торино 0:0 Наполи Парма 3:2 Торино Торино 2:1 Милан Сампдория 1:0 Торино Торино 1:2 Лечче Аталанта 2:3 Торино
Последние игры между собой
Милан: победы: 8, ничьи: 10, поражения: 2
Торино: победы: 2, ничьи: 10, поражения: 8
Милан 0:0 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 2:1 Торино Кубок Милан 3:2 Торино Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 3:0 Торино Серия A Торино 1:1 Милан Серия A Милан 1:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Милан 1:0 Торино Серия A Торино 2:4 Милан Серия A Милан 5:1 Торино Серия A Торино 2:2 Милан Серия A Торино 0:1 Милан Серия A Милан 0:0 Торино Серия A
1/8 финала
1/4 финала
1/2 финала
— ?
— ?
— ?
— ?
Финал
— ?
— ?
Милан
90.5% (57)
Ничья
7.9% (5)
Торино
1.6% (1)
2:1 Милан
36.5% (23)
1:0 Милан
28.6% (18)
2:0 Милан
20.6% (13)
1:1 Ничья
3.2% (2)
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