Италия: Кубок 2019-2020

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Ювентус
 
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Рома

Предыдущие игры

Ювентус Последние 20 матчей: +16 =2 -2
Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри
Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа Лечче 1:1 Ювентус Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ювентус 2:1 Болонья Интер Милан 1:2 Ювентус
Рома Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Дженоа 1:3 Рома Парма 0:2 Рома Рома 1:2 Ювентус Рома 0:2 Торино
Фиорентина 1:4 Рома Рома 3:1 СПАЛ 2013 Рома 2:2 Вольфсбергер Интер Милан 0:0 Рома Верона 1:3 Рома Истанбул Башакшехир 0:3 Рома Рома 3:0 Брешия Парма 2:0 Рома Боруссия М 2:1 Рома Рома 2:1 Наполи Удинезе 0:4 Рома Рома 2:1 Милан Рома 1:1 Боруссия М Сампдория 0:0 Рома Рома 1:1 Кальяри Вольфсбергер 1:1 Рома

Последние игры между собой

Ювентус: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
Рома: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Рома 1:2 Ювентус Серия A Рома 2:0 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 0:0 Ювентус Серия A
Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 1:1 Ювентус Международный кубок чемпионов Рома 3:1 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Ювентус 1:0 Рома Серия A Рома 2:1 Ювентус Серия A Рома 1:1 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Рома Серия A Рома 0:1 Ювентус Серия A Рома 1:0 Ювентус Кубок Ювентус 3:0 Рома Серия A Рома 1:0 Ювентус Серия A Ювентус 4:1 Рома Серия A Ювентус 4:0 Рома Серия A Ювентус 3:0 Рома Кубок Рома 1:1 Ювентус Серия A
1/8 финала
4 Интер Милан
1 Кальяри
2 Фиорентина
1 Аталанта
3 Милан
0 СПАЛ 2013
6 Торино
4 Дженоа
4 Ювентус
0 Удинезе
0 Парма
2 Рома
2 Наполи
0 Перуджа
4 Лацио
0 Кремонезе
1/4 финала
0 Интер Милан
0 Фиорентина
0 Милан
0 Торино
0 Ювентус
0 Рома
0 Наполи
0 Лацио
1/2 финала
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Рома

    До начала игры, которая состоится 22.01.2020, осталось 2 дня 19 часов 31 минуту.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Ювентус - Рома
    Ювентус
    92% (46)
    Ничья
    2% (1)
    Рома
    6% (3)
    2:1 Ювентус
    58% (29)
    1:0 Ювентус
    14% (7)
    2:0 Ювентус
    10% (5)
    1:2 Рома
    4% (2)
    3:1 Ювентус
    4% (2)
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