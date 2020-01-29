Кубок Матч Премьер 2020
Локомотив Москва
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Партизан
Предыдущие игры
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =4 -10Локомотив Москва 1:1 Чонбук Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва
Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва
Партизан Последние 20 матчей: +12 =2 -6Радник Сурдулица 1:2 Партизан Партизан 4:1 Астана Рад Белград 1:2 Партизан Партизан 2:3 Напредак
Мачва Шабац 0:2 Партизан АЗ Алкмаар 2:2 Партизан Партизан 6:2 Явор Иваньица Партизан 3:0 ФК Индия Манчестер Юнайтед 3:0 Партизан Партизан 4:0 Войводина Чукарички 2:1 Партизан Партизан 4:0 FK Spartak Subotica1 Партизан 0:1 Манчестер Юнайтед Младост Лучани 1:0 Партизан Партизан 1:2 Вождовац Астана 1:2 Партизан Раднички Ниш 1:4 Партизан Явор Иваньица 0:2 Партизан Партизан 2:0 Црвена Звезда Партизан 2:2 АЗ Алкмаар
Последние игры между собой
Локомотив Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Партизан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|2.
|Ростов
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|4.
|Партизан
|Заявка
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
Локомотив Москва
66.7% (46)
Ничья
23.2% (16)
Партизан
10.1% (7)
2:1 Локомотив Москва
53.6% (37)
1:1 Ничья
14.5% (10)
1:0 Локомотив Москва
10.1% (7)
1:2 Партизан
8.7% (6)
0:0 Ничья
2.9% (2)
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