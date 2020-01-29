Кубок Матч Премьер 2020

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Локомотив Москва
 
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Партизан

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Локомотив Москва 1:1 Чонбук Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва
Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва
Партизан Последние 20 матчей: +12 =2 -6
Радник Сурдулица 1:2 Партизан Партизан 4:1 Астана Рад Белград 1:2 Партизан Партизан 2:3 Напредак
Мачва Шабац 0:2 Партизан АЗ Алкмаар 2:2 Партизан Партизан 6:2 Явор Иваньица Партизан 3:0 ФК Индия Манчестер Юнайтед 3:0 Партизан Партизан 4:0 Войводина Чукарички 2:1 Партизан Партизан 4:0 FK Spartak Subotica1 Партизан 0:1 Манчестер Юнайтед Младост Лучани 1:0 Партизан Партизан 1:2 Вождовац Астана 1:2 Партизан Раднички Ниш 1:4 Партизан Явор Иваньица 0:2 Партизан Партизан 2:0 Црвена Звезда Партизан 2:2 АЗ Алкмаар

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Партизан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Партизан 0:1 Локомотив Москва Товарищеские матчи Локомотив Москва 2:0 Партизан Международные матчи (клубы)
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Партизан

    До начала игры, которая состоится 01.02.2020, осталось 2 дня 13 часов 3 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Локомотив Москва - Партизан
    Локомотив Москва
    66.7% (46)
    Ничья
    23.2% (16)
    Партизан
    10.1% (7)
    2:1 Локомотив Москва
    53.6% (37)
    1:1 Ничья
    14.5% (10)
    1:0 Локомотив Москва
    10.1% (7)
    1:2 Партизан
    8.7% (6)
    0:0 Ничья
    2.9% (2)
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