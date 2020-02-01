Кубок Матч Премьер 2020
Предыдущие игры
Партизан Последние 20 матчей: +13 =1 -6Локомотив Москва 1:1 Партизан Радник Сурдулица 1:2 Партизан Партизан 4:1 Астана Рад Белград 1:2 Партизан
Партизан 2:3 Напредак Мачва Шабац 0:2 Партизан АЗ Алкмаар 2:2 Партизан Партизан 6:2 Явор Иваньица Партизан 3:0 ФК Индия Манчестер Юнайтед 3:0 Партизан Партизан 4:0 Войводина Чукарички 2:1 Партизан Партизан 4:0 FK Spartak Subotica1 Партизан 0:1 Манчестер Юнайтед Младост Лучани 1:0 Партизан Партизан 1:2 Вождовац Астана 1:2 Партизан Раднички Ниш 1:4 Партизан Явор Иваньица 0:2 Партизан Партизан 2:0 Црвена Звезда
Ростов Последние 20 матчей: +9 =3 -8Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал Динамо Москва 2:1 Ростов
Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов Урал 2:2 Ростов
Последние игры между собой
Партизан: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Ростов: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|Партизан
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 1
|3
|3.
|Локомотив Москва
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 1
|0
|4.
|Ростов
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Партизан
19.4% (12)
Ничья
40.3% (25)
Ростов
40.3% (25)
1:2 Ростов
30.6% (19)
1:1 Ничья
30.6% (19)
2:1 Партизан
11.3% (7)
1:0 Партизан
6.5% (4)
2:2 Ничья
4.8% (3)
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