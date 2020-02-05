Кокимбо Юнидо
3:0
Конец матча
Арагуа
24' Желтая карточкаHomero Calderon
38' Желтая карточкаJoe Abrigo
67' Желтая карточкаMoises Acuna
67' Желтая карточкаПинилья Маурисио
1:0
67' ГолПерейра Федерико
2:0
70' ГолVictor Gonzalez
3:0
80' ГолRuben Farfan
22
John
Salas
20
Raul
Osorio
17
Ruben
Farfan
10
Joe
Abrigo
20
Moises
Acuna
17
Hector
Perez
- Основной состав
- Вратарь
-
22 John SalasЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Raul OsorioЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ruben FarfanПолузащитник
-
10 Joe AbrigoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises AcunaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Hector PerezНападающий
- Запасные игроки
-
-
15 Joiser Arias
-
-
-
Главный тренер: Carlos Maldonado
Ход матча
24'
38'
67'
67'
67'
1:0
70'
2:0
80'
3:0
Предыдущие игры
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +6 =8 -6Антофагаста 2:1 Кокимбо Юнидо Унион Эспаньола 3:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 1:1 Антофагаста
Палестино 2:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Универсидад де Чили Эвертон Кильота 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Курико Юнидо Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Кокимбо Юнидо Депортес Икике 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Универсидад де Консепсьон Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Сан-Фелипе Унион Сан-Фелипе 3:1 Кокимбо Юнидо Кобресал 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:1 Депортес Икике Универсидад де Чили 1:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:0 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 2:2 Палестино Антофагаста 0:1 Кокимбо Юнидо Аудакс Итальяно 2:0 Кокимбо Юнидо
Арагуа Последние 20 матчей: +9 =6 -5Метрополитанос 1:3 Арагуа Каракас 2:0 Арагуа Арагуа 3:1 Каракас Метрополитанос 1:1 Арагуа
Арагуа 1:2 Тачира Самора 0:0 Арагуа Арагуа 2:2 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 1:0 Арагуа Арагуа 0:0 Депортиво Ла-Гуайра Сулия 0:2 Арагуа Лала 0:1 Арагуа Арагуа 1:0 Португеза Акаригуа Карабобо 2:1 Арагуа Арагуа 3:0 Эстудиантес Каракас Арагуа 3:0 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 1:1 Арагуа Минерос де Гуайяна 2:0 Арагуа Арагуа 1:1 Монагас Эстудиантес Мерида 0:2 Арагуа Арагуа 1:0 Каракас
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