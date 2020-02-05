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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Кокимбо Юнидо
3:0
Конец матча
Арагуа
0'
24' Желтая карточка
Homero Calderon
38' Желтая карточка
Joe Abrigo
67' Желтая карточка
Moises Acuna
67' Желтая карточка
Пинилья Маурисио
1:0
67' Гол
Перейра Федерико
2:0
70' Гол
Victor Gonzalez
3:0
80' Гол
Ruben Farfan
90'+4
1
Matias
Cano
22
John
Salas
23
Victor
Gonzalez
29
Перейра
Федерико
20
Raul
Osorio
8
Иньигес
Гаспар
28
Diego
Aravena
17
Ruben
Farfan
10
Joe
Abrigo
9
Andres
Montero
14
Mathias
Pinto2
1
Yhonathan
Yustiz
6
Cesar
Urpin
2
Octavio
Zapata
20
Moises
Acuna
3
Jose
Yeguez
24
Pedro
Alvarez
23
Homero
Calderon
8
Edanyilber
Navas
10
Jose
Torres
II
7
Daniel
Febles
17
Hector
Perez
Кокимбо Юнидо
Арагуа

Ход матча

24'
 
Homero Calderon
38'
Joe Abrigo
 
60'
Пинилья Маурисио
Diego Aravena
 
67'
 
Moises Acuna
67'
Пинилья Маурисио
 
67'
Перейра Федерико
1:0
70'
Victor Gonzalez
2:0
72'
 
Roger Manrique
Daniel Febles
72'
 
Joiser Arias
Jose Torres II
73'
Фернандо Манрикуз
Mathias Pinto2
 
80'
Ruben Farfan
3:0
86'
Diego Vallejos
Andres Montero
 

Предыдущие игры

Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Антофагаста 2:1 Кокимбо Юнидо Унион Эспаньола 3:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 1:1 Антофагаста
Палестино 2:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Универсидад де Чили Эвертон Кильота 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Курико Юнидо Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Кокимбо Юнидо Депортес Икике 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Универсидад де Консепсьон Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Сан-Фелипе Унион Сан-Фелипе 3:1 Кокимбо Юнидо Кобресал 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:1 Депортес Икике Универсидад де Чили 1:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:0 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 2:2 Палестино Антофагаста 0:1 Кокимбо Юнидо Аудакс Итальяно 2:0 Кокимбо Юнидо
Арагуа Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Метрополитанос 1:3 Арагуа Каракас 2:0 Арагуа Арагуа 3:1 Каракас Метрополитанос 1:1 Арагуа
Арагуа 1:2 Тачира Самора 0:0 Арагуа Арагуа 2:2 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 1:0 Арагуа Арагуа 0:0 Депортиво Ла-Гуайра Сулия 0:2 Арагуа Лала 0:1 Арагуа Арагуа 1:0 Португеза Акаригуа Карабобо 2:1 Арагуа Арагуа 3:0 Эстудиантес Каракас Арагуа 3:0 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 1:1 Арагуа Минерос де Гуайяна 2:0 Арагуа Арагуа 1:1 Монагас Эстудиантес Мерида 0:2 Арагуа Арагуа 1:0 Каракас
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Joe Abrigo получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Homero Calderon получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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