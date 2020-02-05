Насьональ Потоси
0:2
Конец матча
Мелгар
0:1
5' ГолХоэль Санчес
25' Желтая карточкаDiego Navarro
27' Желтая карточкаFrancisco I
29' Желтая карточкаCarlos Neyra
45' Желтая карточкаOthoniel Arce
0:2
66' ГолOthoniel Arce
68' Желтая карточкаMiguel Angel Quiroga Castillo
12
Jimmy
Roca
14
Oscar
Anez
24
Carlos
Neyra
10
Хоэль
Санчес
- Основной состав
-
12 Jimmy RocaВратарь
- Защитник
- Защитник
-
14 Oscar AnezЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
21 Luis Pavia
-
-
-
11 Luis Arias
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Carlos NeyraЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хоэль СанчесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Авила ИрвенНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Franco Navarro
Ход матча
5'
0:1
25'
27'
29'
45'
66'
0:2
Предыдущие игры
Насьональ Потоси Последние 20 матчей: +6 =5 -9Боливар 4:0 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 4:2 Муниципаль Де Винто Ориенте Петролеро 1:0 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:0 Вильстерман
Олвейз Рэди 3:2 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:2 Реал Потоси Боливар 2:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:3 Вильстерман Ориенте Петролеро 2:2 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 5:2 Рояль Пари Спорт Бойз Варнес 0:0 Насьональ Потоси Гуабира 1:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 0:4 Стронгест Аурора 1:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:1 Сан-Хосе Оруро Блуминг 4:0 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 4:1 Дестройерс Насьональ Потоси 3:2 Олвейз Рэди Реал Потоси 1:4 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 0:3 Боливар
Мелгар Последние 20 матчей: +8 =3 -9Мелгар 1:2 Universitario1 Мелгар 4:2 Академия Кантолао Универсидад Сезар-Вальехо 0:3 Мелгар Мелгар 2:3 Спортинг Кристал
Спорт Бойз 4:2 Мелгар Мелгар 2:3 Альянса Лима Спорт Уанкайо 1:1 Мелгар Мелгар 1:0 Депортиво Бинасьональ Альянса Универсидад 2:1 Мелгар Мелгар 1:1 Унион Комерсио Мелгар 0:1 Карлос Мануччи Универсидад Сан-Мартин 1:1 Мелгар Мелгар 3:0 Молинос Эль-Пирата Университарио Лима 2:1 Мелгар Мелгар 2:1 Реал Гарчиласо Универсидад Кахамарка 0:2 Мелгар Мелгар 3:0 Аякучо Депортиво Мунисипаль 1:0 Мелгар Академия Кантолао 1:5 Мелгар Мелгар 1:2 Универсидад Сезар-Вальехо
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