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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Насьональ Потоси
0:2
Конец матча
Мелгар
0'
0:1
5' Гол
Хоэль Санчес
25' Желтая карточка
Diego Navarro
27' Желтая карточка
Francisco I
29' Желтая карточка
Carlos Neyra
45' Желтая карточка
Othoniel Arce
0:2
66' Гол
Othoniel Arce
68' Желтая карточка
Miguel Angel Quiroga Castillo
90'+5
12
Jimmy
Roca
2
Francisco
I
6
Rodrigo
Cabrera
14
Oscar
Anez
13
Кабрера
Абрахам
17
Паоло
Хименес
8
Miguel
Angel
Quiroga
Castillo
16
Estacio
Alexis
Hinestroza
27
Diego
Navarro
10
Pablo
Nicolas
Royon
Silvera
9
Mauro
Sergio
Bustamante
12
Каседа
Карлос
24
Carlos
Neyra
2
Hernan
Pellerano
6
Paolo
Fuentes
27
Leonardo
Mifflin
8
Мигес
Пабло
28
Alexis
Arias
II
10
Хоэль
Санчес
20
Edson
Diego
Aubert
7
Joel
Amoroso
9
Othoniel
Arce
Насьональ Потоси
Мелгар

Ход матча

5'
0:1
Хоэль Санчес
25'
Diego Navarro
 
27'
Francisco I
 
29'
 
Carlos Neyra
38'
Edson Perez
Diego Navarro
 
45'
 
Othoniel Arce
56'
Фиерро Эдуардо
Паоло Хименес
 
66'
0:2
Othoniel Arce
68'
Miguel Angel Quiroga Castillo
 
73'
 
Видалес Хонни
Хоэль Санчес
77'
Daniel Mancilla
Francisco I
 
83'
 
Hernan Hinostroza
Joel Amoroso
86'
 
Авила Ирвен
Othoniel Arce

Предыдущие игры

Насьональ Потоси Последние 20 матчей: +6 =5 -9
Боливар 4:0 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 4:2 Муниципаль Де Винто Ориенте Петролеро 1:0 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:0 Вильстерман
Олвейз Рэди 3:2 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:2 Реал Потоси Боливар 2:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:3 Вильстерман Ориенте Петролеро 2:2 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 5:2 Рояль Пари Спорт Бойз Варнес 0:0 Насьональ Потоси Гуабира 1:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 0:4 Стронгест Аурора 1:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:1 Сан-Хосе Оруро Блуминг 4:0 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 4:1 Дестройерс Насьональ Потоси 3:2 Олвейз Рэди Реал Потоси 1:4 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 0:3 Боливар
Мелгар Последние 20 матчей: +8 =3 -9
Мелгар 1:2 Universitario1 Мелгар 4:2 Академия Кантолао Универсидад Сезар-Вальехо 0:3 Мелгар Мелгар 2:3 Спортинг Кристал
Спорт Бойз 4:2 Мелгар Мелгар 2:3 Альянса Лима Спорт Уанкайо 1:1 Мелгар Мелгар 1:0 Депортиво Бинасьональ Альянса Универсидад 2:1 Мелгар Мелгар 1:1 Унион Комерсио Мелгар 0:1 Карлос Мануччи Универсидад Сан-Мартин 1:1 Мелгар Мелгар 3:0 Молинос Эль-Пирата Университарио Лима 2:1 Мелгар Мелгар 2:1 Реал Гарчиласо Универсидад Кахамарка 0:2 Мелгар Мелгар 3:0 Аякучо Депортиво Мунисипаль 1:0 Мелгар Академия Кантолао 1:5 Мелгар Мелгар 1:2 Универсидад Сезар-Вальехо
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Отониел Арсе Харамильо получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 38'
    Diego Navarro уходит, Edson Perez вместо него
  • Желтая карточка
    29'
    Carlos Neyra получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Luis Rodriguez получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    25'
    Diego Navarro получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Хоэль Санчес бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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