Велес Сарсфилд
1:0
Конец матча
Аукас
16' Желтая карточкаBryan Sanchez II
56' Вторая желтая карточкаBryan Sanchez II
60' Желтая карточкаФигероа Виктор
72' Желтая карточкаCarlos Cuero
1:0
76' ГолАдриан Рикардо
84' Желтая карточкаGregori Anangono
87' Желтая карточкаTobias Zarate
29
Абрам
Луис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Абрам ЛуисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Lucas HoyosВратарь
- Защитник
-
20 Mauro PittonПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Carlos CueroЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Jose CazaresПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
-
-
Ход матча
16'
56'
60'
72'
76'
1:0
84'
87'
Предыдущие игры
Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =7 -5Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон
Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс
Аукас Последние 20 матчей: +9 =6 -5ЛДУ Кито 0:0 Аукас Аукас 1:3 ЛДУ Кито Барселона Гуаякиль 0:0 Аукас Аукас 1:0 Барселона Гуаякиль
Текнико Университарио 3:2 Аукас Аукас 4:2 Гуаякиль Сити Индепендьенте дель Валле 4:0 Аукас Аукас 0:0 Макара Барселона Гуаякиль 2:1 Аукас Аукас 3:0 Америка Кито Фуэрса Амарилья 3:3 Аукас Аукас 1:0 Ольмедо Депортиво Куэнка 1:2 Аукас Аукас 2:1 ЛДУ Кито Мушук Руна 1:2 Аукас Аукас 4:2 Дельфин Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Аукас Аукас 0:0 Эль Насьональ Эмелек 2:1 Аукас Аукас 1:0 Текнико Университарио
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