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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Велес Сарсфилд
1:0
Конец матча
Аукас
0'
16' Желтая карточка
Bryan Sanchez II
56' Вторая желтая карточка
Bryan Sanchez II
60' Желтая карточка
Фигероа Виктор
72' Желтая карточка
Carlos Cuero
1:0
76' Гол
Адриан Рикардо
84' Желтая карточка
Gregori Anangono
87' Желтая карточка
Tobias Zarate
90'+6
22
Домингес
Александр
24
Tomas
Ezequiel
Guidara
17
Хианетти
Лаутаро
29
Абрам
Луис
3
Brian
Ezequiel
Cufre
30
Gaston
Claudio
Gimenez
7
Адриан
Рикардо
16
Lucas
Robertone
23
Thiago
Almada
11
Дженсон
Лукас
19
Ромеро
Максимильяно
25
Damian
Frascarelli
14
Эспиноса
Джон
2
Tomas
Oneto
29
Alejandro
Manchot
19
Carlos
Cuero
5
Alejandro
Frezzotti
10
Фигероа
Виктор
16
Jose
Cazares
15
Bryan
Sanchez
II
7
Альварадо
Александер
24
Edson
Eli
Montano
Велес Сарсфилд
Аукас

Ход матча

16'
 
Bryan Sanchez II
56'
 
Bryan Sanchez II
60'
 
Фигероа Виктор
65'
Ортега Франсиско
Brian Ezequiel Cufre
 
66'
 
Gregori Anangono
Альварадо Александер
72'
 
Carlos Cuero
72'
Tobias Zarate
Lucas Robertone
 
76'
Адриан Рикардо
1:0
79'
 
Carlos Arboleda II
Фигероа Виктор
79'
Agustin Bouzat
Дженсон Лукас
 
84'
 
Gregori Anangono
87'
Tobias Zarate
 
90'
 
Enson Rodriguez
Carlos Cuero

Предыдущие игры

Велес Сарсфилд Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Велес Сарсфилд 1:1 Альдосиви Химнасия Ла-Плата 0:0 Велес Сарсфилд Патронато де Парана 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Колон
Банфилд 1:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс Сентраль Кордоба 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Уракан Росарио Сентраль 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Велес Сарсфилд 0:1 Дефенса и Хустисия Ривер Плейт 1:2 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 1:0 Атлетико Тукуман Эстудиантес Ла-Плата 0:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 3:1 Ньюэллс Олд Бойз Ланус 3:1 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 2:2 Расинг Авельянеда Тальерес Кордоба 1:0 Велес Сарсфилд Бока Хуниорс 0:0 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 0:0 Бока Хуниорс
Аукас Последние 20 матчей: +9 =6 -5
ЛДУ Кито 0:0 Аукас Аукас 1:3 ЛДУ Кито Барселона Гуаякиль 0:0 Аукас Аукас 1:0 Барселона Гуаякиль
Текнико Университарио 3:2 Аукас Аукас 4:2 Гуаякиль Сити Индепендьенте дель Валле 4:0 Аукас Аукас 0:0 Макара Барселона Гуаякиль 2:1 Аукас Аукас 3:0 Америка Кито Фуэрса Амарилья 3:3 Аукас Аукас 1:0 Ольмедо Депортиво Куэнка 1:2 Аукас Аукас 2:1 ЛДУ Кито Мушук Руна 1:2 Аукас Аукас 4:2 Дельфин Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Аукас Аукас 0:0 Эль Насьональ Эмелек 2:1 Аукас Аукас 1:0 Текнико Университарио
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    16'
    Bryan Sanchez получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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