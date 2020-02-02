Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
ЦСКА Москва
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Нордшелланн
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =6 -5Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва
Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва
Нордшелланн Последние 20 матчей: +8 =4 -8Нордшелланн 2:0 Адмира Нордшелланн 4:2 Лиферинг Нордшелланн 1:1 Роскилле Нордшелланн 4:5 Орхус
Ольборг 1:3 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Копенгаген Люнгбю 1:1 Нордшелланн Нордшелланн 3:0 Раннерс Хобро 2:2 Нордшелланн Нордшелланн 0:1 Орхус Копенгаген 4:1 Нордшелланн Оденсе 3:1 Нордшелланн Сённерйюск 1:4 Нордшелланн Вендсиссель 0:2 Нордшелланн Нордшелланн 1:1 Люнгбю Орхус 3:1 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Ольборг Брондбю 4:2 Нордшелланн Нордшелланн 2:1 Хобро Копенгаген 3:1 Нордшелланн
Последние игры между собой
ЦСКА Москва: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 0
Нордшелланн: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 2
ЦСКА Москва
86.8% (59)
Ничья
10.3% (7)
Нордшелланн
2.9% (2)
2:1 ЦСКА Москва
39.7% (27)
2:0 ЦСКА Москва
25% (17)
1:0 ЦСКА Москва
8.8% (6)
3:1 ЦСКА Москва
8.8% (6)
3:0 ЦСКА Москва
2.9% (2)
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