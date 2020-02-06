Феникс
1:0
Конец матча
Эль Насьональ
43' Желтая карточкаKevin Peralta
44' Желтая карточкаКиньонес Педро
45' Желтая карточкаIgnacio Pereira
69' Желтая карточкаRonal de Jesus
79' Желтая карточкаHenry Quinonez
1:0
82' ГолIgnacio Pallas
90' Желтая карточкаAdrian Argacha
27
Angel
XXI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
27 Angel XXIЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
-
13 Nicolas Ruiz
-
24 Juan Alvez
-
14 Bruno Scorza
-
-
-
-
-
Главный тренер: Lorenzo Carrabs
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Jean PenaЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
-
-
-
18 Felipe Mejia
-
-
Главный тренер: Carlos Sevilla
Ход матча
43'
44'
45'
69'
79'
82'
1:0
90'
Предыдущие игры
Феникс Последние 20 матчей: +4 =4 -12Рампла Хуниорс 2:1 Феникс Феникс 3:2 Дефенсор Спортинг Penarol1 2:1 Феникс Феникс 1:2 Атлетико Прогресо
Феникс 1:1 Серро Ларго Насьональ Монтевидео 2:0 Феникс Феникс 1:0 River Plate1 Серро 1:0 Феникс Феникс 0:2 Пласа Колония Феникс 1:2 Бостон Ривер Расинг Монтевидео 4:1 Феникс Феникс 3:3 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 1:1 Феникс Феникс 2:2 Хувентуд Лас-Пьедрас Серро Ларго 1:0 Феникс Серро 0:1 Феникс Феникс 0:1 Пласа Колония Расинг Монтевидео 3:1 Феникс Феникс 3:0 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 5:1 Феникс
Эль Насьональ Последние 20 матчей: +11 =2 -7Макара 0:1 Эль Насьональ Эль Насьональ 4:2 Индепендьенте дель Валле Гуаякиль Сити 0:1 Эль Насьональ Эль Насьональ 0:1 Америка Кито
Фуэрса Амарилья 0:4 Эль Насьональ Эль Насьональ 1:2 Текнико Университарио ЛДУ Кито 2:0 Эль Насьональ Эль Насьональ 0:1 Универсидад Католика Сантьяго Ольмедо 0:2 Эль Насьональ Эль Насьональ 1:0 Эмелек Депортиво Куэнка 2:2 Эль Насьональ Эль Насьональ 2:0 Мушук Руна Дельфин 1:0 Эль Насьональ Аукас 0:0 Эль Насьональ Эль Насьональ 1:0 Барселона Гуаякиль Эль Насьональ 1:2 Макара Индепендьенте дель Валле 1:0 Эль Насьональ Эль Насьональ 2:1 Гуаякиль Сити Америка Кито 1:3 Эль Насьональ Эль Насьональ 3:0 Фуэрса Амарилья
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