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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Феникс
1:0
Конец матча
Эль Насьональ
0'
43' Желтая карточка
Kevin Peralta
44' Желтая карточка
Киньонес Педро
45' Желтая карточка
Ignacio Pereira
69' Желтая карточка
Ronal de Jesus
79' Желтая карточка
Henry Quinonez
1:0
82' Гол
Ignacio Pallas
90' Желтая карточка
Adrian Argacha
90'+5
12
Ernesto
Hernandez
17
Ignacio
Pallas
6
Leo
Coelho
27
Angel
XXI
8
Nicolas
Fernandez3
5
Скетино
Андрес
10
Bryan
Olivera
23
Adrian
Argacha
29
Nicolas
Machado
11
Maureen
Franco
9
Ignacio
Pereira
1
Johan
Padilla
4
Паредес
Хуан
Карлос
17
Jean
Pena
29
Pablo
Cifuentes
16
Henry
Quinonez
2
Kevin
Peralta
15
Киньонес
Педро
5
Ronal
de
Jesus
8
Jairo
Padilla
7
Holger
Matamoros
9
Де
Хесус
Марлон
Феникс
Эль Насьональ

Ход матча

43'
 
Kevin Peralta
44'
 
Киньонес Педро
45'
Ignacio Pereira
 
46'
Agustin Canobbio
Скетино Андрес
 
46'
Bruno Scorza
Nicolas Machado
 
58'
 
Dario Pazmino
Kevin Peralta
66'
 
Esteban Davila
Киньонес Педро
69'
 
Ronal de Jesus
73'
Kevin Alaniz
Ignacio Pereira
 
79'
 
Henry Quinonez
82'
Ignacio Pallas
1:0
82'
 
Felipe Mejia
Де Хесус Марлон
90'
Adrian Argacha
 

Предыдущие игры

Феникс Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Рампла Хуниорс 2:1 Феникс Феникс 3:2 Дефенсор Спортинг Penarol1 2:1 Феникс Феникс 1:2 Атлетико Прогресо
Феникс 1:1 Серро Ларго Насьональ Монтевидео 2:0 Феникс Феникс 1:0 River Plate1 Серро 1:0 Феникс Феникс 0:2 Пласа Колония Феникс 1:2 Бостон Ривер Расинг Монтевидео 4:1 Феникс Феникс 3:3 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 1:1 Феникс Феникс 2:2 Хувентуд Лас-Пьедрас Серро Ларго 1:0 Феникс Серро 0:1 Феникс Феникс 0:1 Пласа Колония Расинг Монтевидео 3:1 Феникс Феникс 3:0 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 5:1 Феникс
Эль Насьональ Последние 20 матчей: +11 =2 -7
Макара 0:1 Эль Насьональ Эль Насьональ 4:2 Индепендьенте дель Валле Гуаякиль Сити 0:1 Эль Насьональ Эль Насьональ 0:1 Америка Кито
Фуэрса Амарилья 0:4 Эль Насьональ Эль Насьональ 1:2 Текнико Университарио ЛДУ Кито 2:0 Эль Насьональ Эль Насьональ 0:1 Универсидад Католика Сантьяго Ольмедо 0:2 Эль Насьональ Эль Насьональ 1:0 Эмелек Депортиво Куэнка 2:2 Эль Насьональ Эль Насьональ 2:0 Мушук Руна Дельфин 1:0 Эль Насьональ Аукас 0:0 Эль Насьональ Эль Насьональ 1:0 Барселона Гуаякиль Эль Насьональ 1:2 Макара Индепендьенте дель Валле 1:0 Эль Насьональ Эль Насьональ 2:1 Гуаякиль Сити Америка Кито 1:3 Эль Насьональ Эль Насьональ 3:0 Фуэрса Амарилья
  • Первый тайм
  • Желтая карточка
    45'
    Ignacio Pereira получил желтую карточку от судьи
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    44'
    Киньонес Педро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    43'
    Kevin Peralta получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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