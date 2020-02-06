Васко да Гама
1:0
Конец матча
Ориенте Петролеро
1:0
21' ГолКано Херман
34' Желтая карточкаDaniel Alejandro Franco
58' Желтая карточкаАндрей
89' Желтая карточкаGustavo Olguin
89' Желтая карточкаTalles Magno
22
Picachu
3
Верлей
21
Henrique
X
15
Андрей
7
Marrony
11
Talles
Magno
14
Кано
Херман
- Основной состав
- Вратарь
-
22 PicachuЗащитник
-
3 ВерлейЗащитник
- Защитник
-
21 Henrique XЗащитник
- Полузащитник
-
15 АндрейПолузащитник
-
7 MarronyПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Talles MagnoПолузащитник
-
14 Кано ХерманНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Гомес БруноПолузащитник
- Полузащитник
-
9 RibamarНападающий
-
-
-
-
-
27 Tiago Reis
-
-
17 Gabriel Pec
- Основной состав
-
22 Luis BanegasВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Alan MercadoЗащитник
- Полузащитник
-
25 Samuel PozoПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
10 Mateo ZochПолузащитник
-
-
26 Robin Canido
-
-
-
-
-
11 Ferddy Roca
-
Главный тренер: Roberto Pompei
Ход матча
21'
1:0
58'
89'
89'
Предыдущие игры
Васко да Гама Последние 20 матчей: +6 =8 -6Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:1 Кабуфриэнсе Boavista2 0:1 Васко да Гама Васко да Гама 0:1 Фламенго
Васко да Гама 0:0 Бангу Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе Байя 1:1 Васко да Гама Васко да Гама 1:0 Крузейро Сан-Паулу 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 1:1 Гойяс Фламенго 4:4 Васко да Гама Алагоано 0:3 Васко да Гама Васко да Гама 1:2 Палмейрас Флуминенсе 0:0 Васко да Гама Васко да Гама 1:3 Гремио Сеара 1:1 Васко да Гама Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Форталеза Аваи 0:0 Васко да Гама
Ориенте Петролеро Последние 20 матчей: +9 =4 -7Ориенте Петролеро 2:1 Аурора Гуабира 1:2 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 1:0 Насьональ Потоси Рояль Пари 1:0 Ориенте Петролеро
Вильстерман 3:1 Ориенте Петролеро Гуабира 1:3 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 1:3 Рояль Пари Спорт Бойз Варнес 1:2 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 2:2 Насьональ Потоси Стронгест 2:0 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 2:1 Аурора Сан-Хосе Оруро 3:1 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 2:1 Блуминг Дестройерс 1:2 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 1:1 Олвейз Рэди Реал Потоси 0:1 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 2:2 Боливар Ориенте Петролеро 1:1 Вильстерман Ориенте Петролеро 1:2 Гуабира Рояль Пари 1:0 Ориенте Петролеро
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