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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Васко да Гама
1:0
Конец матча
Ориенте Петролеро
0'
1:0
21' Гол
Кано Херман
34' Желтая карточка
Daniel Alejandro Franco
58' Желтая карточка
Андрей
89' Желтая карточка
Gustavo Olguin
89' Желтая карточка
Talles Magno
90'+6
1
Fernando
Miguel
22
Picachu
3
Верлей
5
Кастан
Леандро
21
Henrique
X
26
Raul
González
II
15
Андрей
7
Marrony
20
Marcos
Junior2
11
Talles
Magno
14
Кано
Херман
22
Luis
Banegas
2
Widen
Saucedo
Candia
8
Norberto
Palmieri
13
Daniel
Alejandro
Franco
20
Gustavo
Olguin
14
Alan
Mercado
6
Daniel
Rojas
25
Samuel
Pozo
27
Kevin
Salvatierra
19
Oscar
Salinas
9
Marco
Bueno
Васко да Гама
Ориенте Петролеро

Ход матча

21'
Кано Херман
1:0
34'
 
Daniel Alejandro Franco
58'
Андрей
 
89'
 
Gustavo Olguin
89'
Talles Magno
 

Предыдущие игры

Васко да Гама Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Ботафого Рибейрао 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 0:1 Кабуфриэнсе Boavista2 0:1 Васко да Гама Васко да Гама 0:1 Фламенго
Васко да Гама 0:0 Бангу Васко да Гама 1:1 Шапекоэнсе Байя 1:1 Васко да Гама Васко да Гама 1:0 Крузейро Сан-Паулу 1:0 Васко да Гама Васко да Гама 1:1 Гойяс Фламенго 4:4 Васко да Гама Алагоано 0:3 Васко да Гама Васко да Гама 1:2 Палмейрас Флуминенсе 0:0 Васко да Гама Васко да Гама 1:3 Гремио Сеара 1:1 Васко да Гама Интернасьональ 0:1 Васко да Гама Васко да Гама 2:1 Ботафого Рибейрао Васко да Гама 1:0 Форталеза Аваи 0:0 Васко да Гама
Ориенте Петролеро Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Ориенте Петролеро 2:1 Аурора Гуабира 1:2 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 1:0 Насьональ Потоси Рояль Пари 1:0 Ориенте Петролеро
Вильстерман 3:1 Ориенте Петролеро Гуабира 1:3 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 1:3 Рояль Пари Спорт Бойз Варнес 1:2 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 2:2 Насьональ Потоси Стронгест 2:0 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 2:1 Аурора Сан-Хосе Оруро 3:1 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 2:1 Блуминг Дестройерс 1:2 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 1:1 Олвейз Рэди Реал Потоси 0:1 Ориенте Петролеро Ориенте Петролеро 2:2 Боливар Ориенте Петролеро 1:1 Вильстерман Ориенте Петролеро 1:2 Гуабира Рояль Пари 1:0 Ориенте Петролеро
  • Второй тайм
  • Свисток
    90'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • Желтая карточка
    89'
    Talles Magno получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    89'
    Gustavo Olguin получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    58'
    Andrey получил желтую карточку от судьи
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    34'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Кано Херман бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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