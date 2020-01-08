Англия: Кубок 2019-2020
Тоттенхэм
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Стадион: Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Мидлсбро
Предыдущие игры
Тоттенхэм Последние 20 матчей: +8 =5 -7Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Саутгемптон 1:0 Тоттенхэм Норвич 2:2 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:1 Брайтон
Тоттенхэм 0:2 Челси Вулверхэмптон 1:2 Тоттенхэм Бавария 3:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Бёрнли Манчестер Юнайтед 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 3:2 Борнмут Тоттенхэм 4:2 Олимпиакос Вест Хэм 2:3 Тоттенхэм Тоттенхэм 1:1 Шеффилд Юнайтед Црвена Звезда 0:4 Тоттенхэм Эвертон 1:1 Тоттенхэм Ливерпуль 2:1 Тоттенхэм Тоттенхэм 5:0 Црвена Звезда Тоттенхэм 1:1 Уотфорд Брайтон 3:0 Тоттенхэм Тоттенхэм 2:7 Бавария
Мидлсбро Последние 20 матчей: +6 =7 -7Мидлсбро 1:1 Тоттенхэм Престон Норт Энд 0:2 Мидлсбро Вест Бромвич 0:2 Мидлсбро Мидлсбро 1:0 Хаддерсфилд Таун
Мидлсбро 2:1 Сток Сити Суонси 3:1 Мидлсбро Ноттингем Форест 1:1 Мидлсбро Мидлсбро 1:0 Чарльтон Лидс 4:0 Мидлсбро Мидлсбро 1:0 Барнсли Мидлсбро 2:2 Халл Сити КПР 2:2 Мидлсбро Дерби 2:0 Мидлсбро Мидлсбро 0:0 Фулхэм Хаддерсфилд Таун 0:0 Мидлсбро Мидлсбро 0:1 Вест Бромвич Бирмингем 2:1 Мидлсбро Мидлсбро 1:1 Престон Норт Энд Мидлсбро 1:4 Шеффилд Уэнсдей Кардифф Сити 1:0 Мидлсбро
Последние игры между собой
Тоттенхэм: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 1
Мидлсбро: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 3
Будет доступно позже.
Тоттенхэм
100% (55)
Ничья
0% (0)
Мидлсбро
0% (0)
2:0 Тоттенхэм
47.3% (26)
2:1 Тоттенхэм
25.5% (14)
3:0 Тоттенхэм
9.1% (5)
1:0 Тоттенхэм
9.1% (5)
3:1 Тоттенхэм
7.3% (4)
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