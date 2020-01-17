Франция: Кубок 2019-2020

  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Франция
  4. Кубок 2019-2020
Лорьян
 
Позже
ПСЖ

Предыдущие игры

Лорьян Последние 20 матчей: +14 =2 -4
Лорьян 2:1 Кан Лорьян 2:1 Брест Валансьен 3:0 Лорьян Лорьян 1:0 Осер
Сент-Понтивьен 0:1 Лорьян Орлеан 0:4 Лорьян Лорьян 2:1 Гренобль Шатору 1:3 Лорьян Лорьян 3:0 Генгам Лорьян 4:1 Ньор Ланс 1:0 Лорьян Лорьян 0:1 Труа Гавр 2:2 Лорьян Лорьян 0:0 Аяччо Шамбли 0:1 Лорьян Лорьян 2:1 Родез Клермон Фут 0:2 Лорьян Лорьян 0:1 Генгам Ле Ман 1:2 Лорьян Лорьян 1:0 Сошо
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ
ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ Сент-Этьен 0:4 ПСЖ ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:0 Нант Реал Мадрид 2:2 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге Дижон 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже Галатасарай 0:1 ПСЖ

Последние игры между собой

Лорьян: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 5:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Кубок ПСЖ 3:1 Лорьян Лига 1
Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:1 Лорьян Лига 1 ПСЖ 0:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 ПСЖ Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 ПСЖ Лига 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Лорьян - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 19.01.2020, осталось 2 дня 16 часов 30 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Лорьян - ПСЖ
    Лорьян
    0% (0)
    Ничья
    1.9% (1)
    ПСЖ
    98.1% (51)
    0:2 ПСЖ
    23.1% (12)
    0:3 ПСЖ
    23.1% (12)
    1:2 ПСЖ
    17.3% (9)
    1:3 ПСЖ
    13.5% (7)
    1:4 ПСЖ
    5.8% (3)
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Загрузка...