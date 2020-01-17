Франция: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Лорьян Последние 20 матчей: +14 =2 -4Лорьян 2:1 Кан Лорьян 2:1 Брест Валансьен 3:0 Лорьян Лорьян 1:0 Осер
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ
Последние игры между собой
Лорьян: победы: 3, ничьи: 4, поражения: 13
ПСЖ: победы: 13, ничьи: 4, поражения: 3
Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:1 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:3 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 2:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:1 Лорьян Лига 1 ПСЖ 0:0 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 0:3 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:1 ПСЖ Лига 1 Лорьян 0:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:2 Лорьян Лига 1 Лорьян 1:0 ПСЖ Лига 1
Лорьян
0% (0)
Ничья
1.9% (1)
ПСЖ
98.1% (51)
0:2 ПСЖ
23.1% (12)
0:3 ПСЖ
23.1% (12)
1:2 ПСЖ
17.3% (9)
1:3 ПСЖ
13.5% (7)
1:4 ПСЖ
5.8% (3)
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