Англия: Кубок 2019-2020

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Халл Сити
 
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Стадион:
Челси

Предыдущие игры

Халл Сити Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Дерби 1:0 Халл Сити Халл Сити 0:1 Фулхэм Ротерхэм 2:3 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Халл Сити
КПР 1:2 Халл Сити Халл Сити 0:2 Ноттингем Форест Халл Сити 3:0 Бирмингем Чарльтон 2:2 Халл Сити Лидс 2:0 Халл Сити Халл Сити 2:1 Сток Сити Барнсли 3:1 Халл Сити Халл Сити 4:0 Престон Норт Энд Мидлсбро 2:2 Халл Сити Халл Сити 0:1 Вест Бромвич Фулхэм 0:3 Халл Сити Халл Сити 2:0 Дерби Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити Халл Сити 2:3 КПР Хаддерсфилд Таун 3:0 Халл Сити Халл Сити 1:0 Шеффилд Уэнсдей
Челси Последние 20 матчей: +9 =4 -7
Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест
Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси

Последние игры между собой

Халл Сити: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Челси 4:0 Халл Сити Кубок Челси 2:0 Халл Сити Премьер-лига Халл Сити 0:2 Челси Премьер-лига Халл Сити 2:3 Челси Премьер-лига
Челси 2:0 Халл Сити Премьер-лига Халл Сити 0:2 Челси Премьер-лига Челси 2:0 Халл Сити Премьер-лига Халл Сити 1:1 Челси Премьер-лига Челси 2:1 Халл Сити Премьер-лига Челси 0:0 Халл Сити Премьер-лига Халл Сити 0:3 Челси Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Халл Сити - Челси

    До начала игры, которая состоится 25.01.2020, осталось 2 дня 18 часов 49 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Халл Сити - Челси
    Халл Сити
    0% (0)
    Ничья
    1.9% (1)
    Челси
    98.1% (53)
    0:2 Челси
    35.2% (19)
    1:2 Челси
    33.3% (18)
    1:3 Челси
    9.3% (5)
    0:1 Челси
    5.6% (3)
    0:3 Челси
    3.7% (2)
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