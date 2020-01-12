Англия: Кубок 2019-2020
Халл Сити
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Стадион: Кингстон Коммьюникейшн
Челси
Предыдущие игры
Халл Сити Последние 20 матчей: +10 =2 -8Дерби 1:0 Халл Сити Халл Сити 0:1 Фулхэм Ротерхэм 2:3 Халл Сити Шеффилд Уэнсдей 0:1 Халл Сити
КПР 1:2 Халл Сити Халл Сити 0:2 Ноттингем Форест Халл Сити 3:0 Бирмингем Чарльтон 2:2 Халл Сити Лидс 2:0 Халл Сити Халл Сити 2:1 Сток Сити Барнсли 3:1 Халл Сити Халл Сити 4:0 Престон Норт Энд Мидлсбро 2:2 Халл Сити Халл Сити 0:1 Вест Бромвич Фулхэм 0:3 Халл Сити Халл Сити 2:0 Дерби Ноттингем Форест 1:2 Халл Сити Халл Сити 2:3 КПР Хаддерсфилд Таун 3:0 Халл Сити Халл Сити 1:0 Шеффилд Уэнсдей
Челси Последние 20 матчей: +9 =4 -7Челси 2:2 Арсенал Ньюкасл 1:0 Челси Челси 3:0 Бёрнли Челси 2:0 Ноттингем Форест
Брайтон 1:1 Челси Арсенал 1:2 Челси Челси 0:2 Саутгемптон Тоттенхэм 0:2 Челси Челси 0:1 Борнмут Челси 2:1 Лилль Эвертон 3:1 Челси Челси 2:1 Астон Вилла Челси 0:1 Вест Хэм Валенсия 2:2 Челси Манчестер Сити 2:1 Челси Челси 2:0 Кристал Пэлас Челси 4:4 Аякс Уотфорд 1:2 Челси Челси 1:2 Манчестер Юнайтед Бёрнли 2:4 Челси
Последние игры между собой
Халл Сити: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
Челси: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
Халл Сити
0% (0)
Ничья
1.9% (1)
Челси
98.1% (53)
0:2 Челси
35.2% (19)
1:2 Челси
33.3% (18)
1:3 Челси
9.3% (5)
0:1 Челси
5.6% (3)
0:3 Челси
3.7% (2)
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