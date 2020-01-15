Англия: Кубок 2019-2020

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Шрусбери Таун
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Шрусбери Таун Последние 20 матчей: +8 =7 -5
Флитвуд Таун 2:2 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:0 Бристоль Сити Шрусбери Таун 1:1 Линкольн Сити Донкастер 2:0 Шрусбери Таун
Бристоль Сити 1:1 Шрусбери Таун Болтон 1:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:2 Ротерхэм Блэкпул 0:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 2:1 Ковентри Оксфорд Юнайтед 0:0 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:1 Академия Манчестер Сити Шрусбери Таун 2:0 Мэнсфилд Шрусбери Таун 3:4 Бристоль Роверс Брэдфорд Сити 0:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 3:1 Маклсфилд Шрусбери Таун 1:1 Брэдфорд Сити Шрусбери Таун 1:0 Питерборо Юнайтед Уиком 1:0 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:0 Сандерленд Шрусбери Таун 1:1 Джиллингем
Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Шрусбери Таун - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 26.01.2020, осталось 2 дня 17 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Шрусбери Таун - Ливерпуль
    Шрусбери Таун
    0% (0)
    Ничья
    3.6% (2)
    Ливерпуль
    96.4% (54)
    0:3 Ливерпуль
    25% (14)
    0:2 Ливерпуль
    21.4% (12)
    1:2 Ливерпуль
    14.3% (8)
    1:3 Ливерпуль
    12.5% (7)
    0:1 Ливерпуль
    5.4% (3)
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