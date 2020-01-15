Англия: Кубок 2019-2020
Шрусбери Таун
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Стадион: Montgomery Waters Meadow
Ливерпуль
Предыдущие игры
Шрусбери Таун Последние 20 матчей: +8 =7 -5Флитвуд Таун 2:2 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:0 Бристоль Сити Шрусбери Таун 1:1 Линкольн Сити Донкастер 2:0 Шрусбери Таун
Бристоль Сити 1:1 Шрусбери Таун Болтон 1:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:2 Ротерхэм Блэкпул 0:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 2:1 Ковентри Оксфорд Юнайтед 0:0 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:1 Академия Манчестер Сити Шрусбери Таун 2:0 Мэнсфилд Шрусбери Таун 3:4 Бристоль Роверс Брэдфорд Сити 0:1 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 3:1 Маклсфилд Шрусбери Таун 1:1 Брэдфорд Сити Шрусбери Таун 1:0 Питерборо Юнайтед Уиком 1:0 Шрусбери Таун Шрусбери Таун 1:0 Сандерленд Шрусбери Таун 1:1 Джиллингем
Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед
Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон Ливерпуль 1:1 Наполи Кристал Пэлас 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 3:1 Манчестер Сити Ливерпуль 2:1 Генк Астон Вилла 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 5:5 Арсенал
Шрусбери Таун
0% (0)
Ничья
3.6% (2)
Ливерпуль
96.4% (54)
0:3 Ливерпуль
25% (14)
0:2 Ливерпуль
21.4% (12)
1:2 Ливерпуль
14.3% (8)
1:3 Ливерпуль
12.5% (7)
0:1 Ливерпуль
5.4% (3)
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