Англия: Кубок 2019-2020

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Борнмут
 
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Предыдущие игры

Борнмут Последние 20 матчей: +4 =4 -12
Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун
Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут
Арсенал Последние 20 матчей: +3 =11 -6
Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс
Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:1 Арсенал Эвертон 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Манчестер Сити Стандард 2:2 Арсенал Вест Хэм 1:3 Арсенал Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас

Последние игры между собой

Борнмут: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Арсенал: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Борнмут 1:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 1:0 Борнмут Премьер-лига Арсенал 5:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 1:2 Арсенал Премьер-лига
Борнмут 2:1 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:0 Борнмут Премьер-лига Борнмут 3:3 Арсенал Премьер-лига Арсенал 3:1 Борнмут Премьер-лига Борнмут 0:2 Арсенал Премьер-лига Арсенал 2:0 Борнмут Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Борнмут - Арсенал

    До начала игры, которая состоится 27.01.2020, осталось 2 дня 22 часа 37 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Борнмут - Арсенал
    Борнмут
    7.4% (5)
    Ничья
    16.2% (11)
    Арсенал
    76.5% (52)
    1:2 Арсенал
    47.1% (32)
    1:1 Ничья
    11.8% (8)
    0:2 Арсенал
    10.3% (7)
    0:1 Арсенал
    8.8% (6)
    1:3 Арсенал
    7.4% (5)
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