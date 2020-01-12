Англия: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Борнмут Последние 20 матчей: +4 =4 -12Борнмут 3:1 Брайтон Норвич 1:0 Борнмут Борнмут 0:3 Уотфорд Борнмут 4:0 Лутон Таун
Вест Хэм 4:0 Борнмут Брайтон 2:0 Борнмут Борнмут 1:1 Арсенал Борнмут 0:1 Бёрнли Челси 0:1 Борнмут Борнмут 0:3 Ливерпуль Кристал Пэлас 1:0 Борнмут Тоттенхэм 3:2 Борнмут Борнмут 1:2 Вулверхэмптон Ньюкасл 2:1 Борнмут Борнмут 1:0 Манчестер Юнайтед Уотфорд 0:0 Борнмут Борнмут 0:0 Норвич Арсенал 1:0 Борнмут Борнмут 2:2 Вест Хэм Бёртон 2:0 Борнмут
Арсенал Последние 20 матчей: +3 =11 -6Челси 2:2 Арсенал Арсенал 1:1 Шеффилд Юнайтед Кристал Пэлас 1:1 Арсенал Арсенал 1:0 Лидс
Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед Арсенал 1:2 Челси Борнмут 1:1 Арсенал Эвертон 0:0 Арсенал Арсенал 0:3 Манчестер Сити Стандард 2:2 Арсенал Вест Хэм 1:3 Арсенал Арсенал 1:2 Брайтон Норвич 2:2 Арсенал Арсенал 1:2 Айнтрахт Фр Арсенал 2:2 Саутгемптон Лестер 2:0 Арсенал Витория Гимарайнш 1:1 Арсенал Арсенал 1:1 Вулверхэмптон Ливерпуль 5:5 Арсенал Арсенал 2:2 Кристал Пэлас
Последние игры между собой
Борнмут: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 7
Арсенал: победы: 7, ничьи: 2, поражения: 1
Борнмут
7.4% (5)
Ничья
16.2% (11)
Арсенал
76.5% (52)
1:2 Арсенал
47.1% (32)
1:1 Ничья
11.8% (8)
0:2 Арсенал
10.3% (7)
0:1 Арсенал
8.8% (6)
1:3 Арсенал
7.4% (5)
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