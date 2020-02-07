0:1
28' ГолFacundo Barcelo Viera
32' Желтая карточкаJose Carrasco2
51' Желтая карточкаPedro Ortiz1
0:2
87' ГолАрройо Диксон
0:3
90' ГолFacundo Barcelo Viera
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Robert Cueto
-
-
17 Jose Veizaga
-
-
29 Jorge Orozco
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Diaz
- Основной состав
-
12 Pedro Ortiz1Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Marlon MejiaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Багуи ОскарЗащитник
- Полузащитник
-
29 Wilmer GodoyПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
25 John Mero
-
-
Главный тренер: Omar de Felippe
Ход матча
28'
32'
51'
87'
0:2
90'
Предыдущие игры
Блуминг Последние 20 матчей: +7 =4 -9Вильстерман 3:0 Блуминг Блуминг 0:2 Олвейз Рэди Реал Потоси 1:3 Блуминг Блуминг 1:1 Real Santa Cruz
Блуминг 0:1 Аурора Сан-Хосе Оруро 4:0 Блуминг Блуминг 1:1 Гуабира Блуминг 1:0 Дестройерс Олвейз Рэди 3:0 Блуминг Блуминг 2:0 Реал Потоси Боливар 6:0 Блуминг Блуминг 0:3 Вильстерман Ориенте Петролеро 2:1 Блуминг Блуминг 1:1 Рояль Пари Спорт Бойз Варнес 2:3 Блуминг Блуминг 4:0 Насьональ Потоси Стронгест 6:1 Блуминг Аурора 0:1 Блуминг Блуминг 1:0 Сан-Хосе Оруро Гуабира 1:1 Блуминг
Эмелек Последние 20 матчей: +10 =3 -7Макара 1:2 Эмелек Эмелек 1:2 Макара Эмелек 6:1 Мушук Руна Universidad Catolica2 1:1 Эмелек
Барселона Гуаякиль 0:3 Эмелек Эмелек 3:1 Ольмедо Америка Кито 1:2 Эмелек Эмелек 1:1 ЛДУ Кито Эмелек 2:1 Гуаякиль Сити Макара 2:1 Эмелек Эмелек 1:3 Индепендьенте дель Валле Эль Насьональ 1:0 Эмелек Эмелек 0:1 Дельфин Фламенго 2:0 Эмелек Текнико Университарио 2:2 Эмелек Эмелек 2:0 Фламенго Эмелек 0:1 Депортиво Куэнка Фуэрса Амарилья 1:4 Эмелек Эмелек 2:1 Аукас Мушук Руна 0:2 Эмелек
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