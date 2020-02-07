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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Блуминг
0:3
Конец матча
Эмелек
0'
0:1
28' Гол
Facundo Barcelo Viera
32' Желтая карточка
Jose Carrasco2
51' Желтая карточка
Pedro Ortiz1
0:2
87' Гол
Арройо Диксон
0:3
90' Гол
Facundo Barcelo Viera
90'+6
12
Кордано
Рубен
2
Jesus
Sagredo1
4
Walter
Rioja
6
Helmut
Gutierrez
28
Julio
Perez
Peredo
18
Christian
Latorre
5
Jose
Carrasco2
7
Жуниньо
Эванилдо
10
Leonardo
Vaca
II
9
Gustavo
Fernandez
II
11
Cesar
Menacho
12
Pedro
Ortiz1
14
Romario
Caicedo
2
Anibal
Leguizamon
26
Marlon
Mejia
24
Bryan
Carabali
8
Sebastian
Rodriguez
21
Jose
Cevallos2
40
Robert
Burbano
10
Joao
Rojas
III
11
Сапата
Алексис
22
Facundo
Barcelo
Viera
Блуминг
Эмелек

Ход матча

28'
0:1
Facundo Barcelo Viera
32'
Jose Carrasco2
 
46'
Jose Veizaga
Жуниньо Эванилдо
 
46'
Erwin Junior Sanchez
Helmut Gutierrez
 
51'
 
Pedro Ortiz1
62'
Julio Herrera
Leonardo Vaca II
 
70'
 
Арройо Диксон
Joao Rojas III
77'
 
Кабесас Бриан
Robert Burbano
86'
 
Jefferson Caicedo
Сапата Алексис
87'
0:2
Арройо Диксон
90'
0:3
Facundo Barcelo Viera

Предыдущие игры

Блуминг Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Вильстерман 3:0 Блуминг Блуминг 0:2 Олвейз Рэди Реал Потоси 1:3 Блуминг Блуминг 1:1 Real Santa Cruz
Блуминг 0:1 Аурора Сан-Хосе Оруро 4:0 Блуминг Блуминг 1:1 Гуабира Блуминг 1:0 Дестройерс Олвейз Рэди 3:0 Блуминг Блуминг 2:0 Реал Потоси Боливар 6:0 Блуминг Блуминг 0:3 Вильстерман Ориенте Петролеро 2:1 Блуминг Блуминг 1:1 Рояль Пари Спорт Бойз Варнес 2:3 Блуминг Блуминг 4:0 Насьональ Потоси Стронгест 6:1 Блуминг Аурора 0:1 Блуминг Блуминг 1:0 Сан-Хосе Оруро Гуабира 1:1 Блуминг
Эмелек Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Макара 1:2 Эмелек Эмелек 1:2 Макара Эмелек 6:1 Мушук Руна Universidad Catolica2 1:1 Эмелек
Барселона Гуаякиль 0:3 Эмелек Эмелек 3:1 Ольмедо Америка Кито 1:2 Эмелек Эмелек 1:1 ЛДУ Кито Эмелек 2:1 Гуаякиль Сити Макара 2:1 Эмелек Эмелек 1:3 Индепендьенте дель Валле Эль Насьональ 1:0 Эмелек Эмелек 0:1 Дельфин Фламенго 2:0 Эмелек Текнико Университарио 2:2 Эмелек Эмелек 2:0 Фламенго Эмелек 0:1 Депортиво Куэнка Фуэрса Амарилья 1:4 Эмелек Эмелек 2:1 Аукас Мушук Руна 0:2 Эмелек
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    32'
    Jose Carrasco получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Facundo Barcelo бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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