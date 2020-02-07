Мильонариос
2:0
Конец матча
Олвейз Рэди
1:0
5' ГолДавид Мокуера Силва
2:0
31' ГолHansel Zapata
60' Желтая карточкаГалиндо Самуэль
73' Желтая карточкаVictor Melgar
90' Желтая карточкаJorge Rengifo
22
Jhon
Duque
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Jhon DuqueПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Морено ХуанПолузащитник
-
18 Diego GodoyПолузащитник
-
-
28 Stiven Vega
-
-
-
-
Главный тренер: Hernan Torres
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Junior RomayЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
12 Торрисо Хаир
-
29 Juan Adrian
-
17 Рохас Хорхе
-
21 Eduardo Puna
-
-
-
Ход матча
5'
31'
2:0
60'
73'
90'
Предыдущие игры
Мильонариос Последние 20 матчей: +5 =7 -8Мильонариос 2:2 Ла Экидад Кукута Депортиво 1:1 Мильонариос Мильонариос 1:2 Депортиво Пасто Агилас Дорадас 0:0 Мильонариос
Мильонариос 2:4 Санта-Фе Хуниор 1:0 Мильонариос Мильонариос 1:2 Америка де Кали Депортес Толима 2:0 Мильонариос Мильонариос 0:0 Патриотас Кукута Депортиво 3:1 Мильонариос Мильонариос 2:1 Альянса Петролера Индепендьенте Медельин 1:2 Мильонариос Мильонариос 2:1 Депортиво Пасто Санта-Фе 1:0 Мильонариос Унион Магдалена 2:1 Мильонариос Атлетико Насьональ 1:1 Мильонариос Мильонариос 2:1 Депортиво Кали Мильонариос 3:2 Ла Экидад Мильонариос 2:2 Индепендьенте Медельин Атлетико Уила 1:1 Мильонариос
Олвейз Рэди Последние 20 матчей: +11 =4 -5Олвейз Рэди 4:1 Стронгест Блуминг 0:2 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 1:0 Аурора Гуабира 2:1 Олвейз Рэди
Олвейз Рэди 3:2 Насьональ Потоси Стронгест 3:2 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 0:2 Аурора Сан-Хосе Оруро 2:3 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 3:0 Блуминг Дестройерс 1:3 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 4:0 Гуабира Олвейз Рэди 5:1 Реал Потоси Боливар 3:0 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 1:1 Вильстерман Ориенте Петролеро 1:1 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 3:2 Рояль Пари Олвейз Рэди 2:1 Спорт Бойз Варнес Насьональ Потоси 3:2 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 2:2 Стронгест Аурора 1:1 Олвейз Рэди
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