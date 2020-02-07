  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Мильонариос
2:0
Конец матча
Олвейз Рэди
0'
1:0
5' Гол
Давид Мокуера Силва
2:0
31' Гол
Hansel Zapata
60' Желтая карточка
Галиндо Самуэль
73' Желтая карточка
Victor Melgar
90' Желтая карточка
Jorge Rengifo
90'+4
1
Фариньес
Уилкер
13
Elvis
Perlaza
4
Breiner
Paz
5
Juan
Pablo
Vargas
2
Omar
Bertel
21
Joao
Pereira
I
22
Jhon
Duque
14
Давид
Мокуера
Силва
17
Айрон
Дель
Валле
27
Ортис
Хосе
II
7
Hansel
Zapata
1
Лампе
Карлос
20
Junior
Romay
5
Marcos
Israel
Barrera
26
Кабрера
Нельсон
4
Marc
Enoumba
7
Cristian
Arabe
6
Victor
Melgar
10
Галиндо
Самуэль
22
Сауседо
Фернандо
11
Javier
Sanguinetti
9
Gustavo
Britos
II
Мильонариос
Олвейз Рэди

Ход матча

5'
Давид Мокуера Силва
1:0
31'
Hansel Zapata
2:0
60'
 
Галиндо Самуэль
69'
 
Marcos Emanuel Ovejero
Gustavo Britos II
73'
 
Victor Melgar
75'
Jorge Rengifo
Айрон Дель Валле
 
79'
Diego Godoy
Hansel Zapata
 
85'
Stiven Vega
Давид Мокуера Силва
 
90'
 
Рохас Хорхе
Сауседо Фернандо
90'
Jorge Rengifo
 

Предыдущие игры

Мильонариос Последние 20 матчей: +5 =7 -8
Мильонариос 2:2 Ла Экидад Кукута Депортиво 1:1 Мильонариос Мильонариос 1:2 Депортиво Пасто Агилас Дорадас 0:0 Мильонариос
Мильонариос 2:4 Санта-Фе Хуниор 1:0 Мильонариос Мильонариос 1:2 Америка де Кали Депортес Толима 2:0 Мильонариос Мильонариос 0:0 Патриотас Кукута Депортиво 3:1 Мильонариос Мильонариос 2:1 Альянса Петролера Индепендьенте Медельин 1:2 Мильонариос Мильонариос 2:1 Депортиво Пасто Санта-Фе 1:0 Мильонариос Унион Магдалена 2:1 Мильонариос Атлетико Насьональ 1:1 Мильонариос Мильонариос 2:1 Депортиво Кали Мильонариос 3:2 Ла Экидад Мильонариос 2:2 Индепендьенте Медельин Атлетико Уила 1:1 Мильонариос
Олвейз Рэди Последние 20 матчей: +11 =4 -5
Олвейз Рэди 4:1 Стронгест Блуминг 0:2 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 1:0 Аурора Гуабира 2:1 Олвейз Рэди
Олвейз Рэди 3:2 Насьональ Потоси Стронгест 3:2 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 0:2 Аурора Сан-Хосе Оруро 2:3 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 3:0 Блуминг Дестройерс 1:3 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 4:0 Гуабира Олвейз Рэди 5:1 Реал Потоси Боливар 3:0 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 1:1 Вильстерман Ориенте Петролеро 1:1 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 3:2 Рояль Пари Олвейз Рэди 2:1 Спорт Бойз Варнес Насьональ Потоси 3:2 Олвейз Рэди Олвейз Рэди 2:2 Стронгест Аурора 1:1 Олвейз Рэди
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    31'
    Г О О О О Л - Hansel Zapata бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Давид Мокуера Силва бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

Загрузка...