Кубок Париматч Премьер 2020

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Ростов
 
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Локомотив Москва

Предыдущие игры

Ростов Последние 20 матчей: +10 =2 -8
Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал
Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +5 =4 -11
Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва
ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва

Последние игры между собой

Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Локомотив Москва 1:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:2 Локомотив Москва Кубок Ростов 1:2 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:2 Ростов Кубок
Ростов 1:1 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ростов Премьер-лига
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Ростов - Локомотив Москва

    До начала игры, которая состоится 09.02.2020, осталось 2 дня 16 часов 55 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Новости
    Прогнозы на матч Ростов - Локомотив Москва
    Ростов
    44.1% (30)
    Ничья
    32.4% (22)
    Локомотив Москва
    23.5% (16)
    2:1 Ростов
    26.5% (18)
    1:1 Ничья
    23.5% (16)
    1:2 Локомотив Москва
    17.6% (12)
    1:0 Ростов
    14.7% (10)
    2:2 Ничья
    4.4% (3)
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