Кубок Париматч Премьер 2020
Ростов
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Локомотив Москва
Предыдущие игры
Ростов Последние 20 матчей: +10 =2 -8Партизан 1:3 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Спартак Москва 1:4 Ростов Ростов 0:0 Урал
Динамо Москва 2:1 Ростов Краснодар 1:0 Ростов Ростов 1:2 Тамбов Краснодар 2:2 Ростов Спартак Москва 2:1 Ростов Ростов 2:0 Сочи Зенит 6:1 Ростов ЦСКА Москва 1:3 Ростов Ростов 3:0 Динамо Москва Мордовия 0:2 Ростов Тамбов 2:1 Ростов Ростов 2:1 Ахмат Локомотив Москва 1:2 Ростов Ростов 2:1 Рубин Уфа 2:0 Ростов Ростов 1:0 Крылья Советов
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +5 =4 -11Спартак Москва 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Партизан Локомотив Москва 1:1 Чонбук Моторс Осиек 2:0 Локомотив Москва
ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва
Последние игры между собой
Ростов: победы: 5, ничьи: 4, поражения: 11
Локомотив Москва: победы: 11, ничьи: 4, поражения: 5
Ростов 1:1 Локомотив Москва Кубок Париматч Премьер Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 1:0 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:0 Ростов Премьер-лига Ростов 1:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 2:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 0:2 Ростов Премьер-лига Ростов 0:1 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 2:1 Ростов Премьер-лига Ростов 2:0 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 5:0 Ростов Премьер-лига Локомотив Москва 3:1 Ростов Премьер-лига Ростов 0:0 Локомотив Москва Премьер-лига Ростов 0:3 Локомотив Москва Премьер-лига Локомотив Москва 1:1 Ростов Премьер-лига
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|4
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|4
|3.
|Ростов
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Партизан
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 4
|3
Ростов
44.1% (30)
Ничья
32.4% (22)
Локомотив Москва
23.5% (16)
2:1 Ростов
26.5% (18)
1:1 Ничья
23.5% (16)
1:2 Локомотив Москва
17.6% (12)
1:0 Ростов
14.7% (10)
2:2 Ничья
4.4% (3)
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