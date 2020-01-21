Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
Осиек
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Локомотив Москва
Предыдущие игры
Осиек Последние 20 матчей: +10 =7 -3Осиек 3:2 Славен Осиек 4:0 Локомотив Загреб Интер Запрешич 0:2 Осиек Вараждин 1:1 Осиек
Осиек 1:0 Istra 1961 2 Хайдук 3:2 Осиек Осиек 3:2 Риека Динамо Загреб 1:0 Осиек Задар 0:3 Осиек Интер Запрешич 3:3 Осиек Осиек 2:1 ХНК Горица Славен 0:4 Осиек Локомотив Загреб 2:1 Осиек Осиек 2:2 Вараждин Истра Пула 0:0 Осиек Осиек 1:0 Хайдук Риека 1:1 Осиек Осиек 0:0 Динамо Загреб Осиек 3:1 Интер Запрешич Осиек 1:0 ЦСКА София
Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =3 -10ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва
Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:2 Ростов
Последние игры между собой
Осиек: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 3
Локомотив Москва: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 0
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