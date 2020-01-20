Франция: Кубок лиги 2019-2020
Предыдущие игры
Реймс Последние 20 матчей: +8 =8 -4Амьен 1:1 Реймс Ним 2:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Монако 2:1 Реймс
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен
Последние игры между собой
Реймс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Реймс
1.7% (1)
Ничья
1.7% (1)
ПСЖ
96.6% (56)
0:2 ПСЖ
29.3% (17)
1:2 ПСЖ
22.4% (13)
1:3 ПСЖ
19% (11)
0:3 ПСЖ
8.6% (5)
1:4 ПСЖ
6.9% (4)
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