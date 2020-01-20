Франция: Кубок лиги 2019-2020

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Реймс
 
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ПСЖ

Предыдущие игры

Реймс Последние 20 матчей: +8 =8 -4
Амьен 1:1 Реймс Ним 2:0 Реймс Реймс 0:0 Страсбург Монако 2:1 Реймс
Реймс 1:1 Лион Реймс 1:0 Монпелье Тулуза 0:1 Реймс Реймс 3:1 Сент-Этьен Реймс 1:1 Бордо Метц 1:1 Реймс Реймс 0:0 Анже Ницца 2:0 Реймс Реймс 2:1 Бур-Перонна Реймс 0:0 Ним Реймс 1:0 Монпелье Ланс 1:1 Реймс Ренн 0:1 Реймс Реймс 1:2 Дижон ПСЖ 0:2 Реймс Реймс 0:0 Монако
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =2 -1
Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен
Лина-Монлери 0:6 ПСЖ ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ Сент-Этьен 0:4 ПСЖ ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:0 Нант Реал Мадрид 2:2 ПСЖ ПСЖ 2:0 Лилль Брест 1:2 ПСЖ ПСЖ 1:0 Брюгге Дижон 2:1 ПСЖ ПСЖ 4:0 Марсель Брюгге 0:5 ПСЖ Ницца 1:4 ПСЖ ПСЖ 4:0 Анже

Последние игры между собой

Реймс: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 6
ПСЖ: победы: 6, ничьи: 2, поражения: 3
ПСЖ 0:2 Реймс Лига 1 Реймс 3:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 4:1 Реймс Лига 1 ПСЖ 4:1 Реймс Лига 1
Реймс 1:1 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:2 Реймс Лига 1 Реймс 2:2 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 3:0 Реймс Лига 1 Реймс 0:3 ПСЖ Лига 1 Реймс 1:0 ПСЖ Лига 1 ПСЖ 1:0 Реймс Лига 1
1/8 финала
4 Лион
1 Тулуза
2 Брест
0 Бордо
0 Монако
3 Лилль
3 Амьен
2 Ренн
1 Реймс
0 Монпелье
0 Нант
1 Страсбург
1 Ле Ман
4 ПСЖ
1 Ним
2 Сент-Этьен
1/4 финала
3 Лион
1 Брест
2 Лилль
0 Амьен
4 Реймс
2 Страсбург
6 ПСЖ
1 Сент-Этьен
1/2 финала
0 Лион
0 Лилль
0 Реймс
0 ПСЖ
Финал
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  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Реймс - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 22.01.2020, осталось 2 дня 19 часов 46 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Реймс - ПСЖ
    Реймс
    1.7% (1)
    Ничья
    1.7% (1)
    ПСЖ
    96.6% (56)
    0:2 ПСЖ
    29.3% (17)
    1:2 ПСЖ
    22.4% (13)
    1:3 ПСЖ
    19% (11)
    0:3 ПСЖ
    8.6% (5)
    1:4 ПСЖ
    6.9% (4)
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