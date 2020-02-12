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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Депортиво Кали
2:1
Конец матча
Ривер Плейт Асунсьон
0'
1:0
6' Гол
Jhon Vasquez
23' Желтая карточка
Контрера Альберто
39' Желтая карточка
Перейра Альваро
2:0
40' Гол
Jesus Arrieta
42' Желтая карточка
Rodrigo Alborno
71' Желтая карточка
Andres Colorado
77' Желтая карточка
Eduar Caicedo
2:1
78' Гол
Dionisio Perez
80' Желтая карточка
Juan Camilo Angulo Villegas
87' Желтая карточка
Gustavo Gimenez
90' Желтая карточка
Oscar Gimenez
90' Красная карточка
Jhon Vasquez
90' Желтая карточка
Emiliano Aguero
90'+5
David
Gonzalez1
20
Juan
Camilo
Angulo
Villegas
Hernan
Menose
23
Eduar
Caicedo
27
Андраде
Дарвин
Carlos
Lizarazo
25
Andres
Colorado
17
Juan
Daniel
Roa
Reyes
10
Agustin
Palavecino
7
Jhon
Vasquez
11
Jesus
Arrieta
27
Pablo
Martin
Gavilan
Mario
Saldivar
2
Gustavo
Gimenez
30
Перейра
Альваро
Rodrigo
Alborno
Ramon
Sosa
22
Emiliano
Aguero
10
Контрера
Альберто
11
Marco
Prieto
17
Oscar
Gimenez
Депортиво Кали
Ривер Плейт Асунсьон

Ход матча

6'
Jhon Vasquez
1:0
23'
 
Контрера Альберто
39'
 
Перейра Альваро
40'
Jesus Arrieta
2:0
42'
 
Rodrigo Alborno
46'
Кайседо Дейбер
Juan Daniel Roa Reyes
 
56'
 
Juan Gauto
Marco Prieto
61'
 
Dionisio Perez
66'
Richard Renteria
Jesus Arrieta
 
71'
Andres Colorado
 
74'
Andres Arroyo
Carlos Lizarazo
 
77'
Eduar Caicedo
 
78'
2:1
Dionisio Perez
80'
Juan Camilo Angulo Villegas
 
85'
 
Diego Barreto2
Rodrigo Alborno
87'
 
Gustavo Gimenez
90'
 
Oscar Gimenez
90'
Jhon Vasquez
 
90'
 
Emiliano Aguero

Предыдущие игры

Депортиво Кали Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Депортиво Кали 2:1 Америка де Кали Патриотас 0:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Хуниор Атлетико Букараманга 0:2 Депортиво Кали
Депортиво Кали 0:0 Альянса Петролера Санта-Фе 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Америка де Кали Америка де Кали 1:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:0 Санта-Фе Альянса Петролера 3:2 Депортиво Кали Индепендьенте Медельин 2:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:2 Индепендьенте Медельин Энвигадо 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Онсе Кальдас Агилас Дорадас 1:4 Депортиво Кали Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Санта-Фе Хуниор 3:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 3:2 Америка де Кали Депортес Толима 5:2 Депортиво Кали
Ривер Плейт Асунсьон Последние 20 матчей: +7 =4 -9
Libertad1 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 3:2 Хенераль Диас Гуайрена 2:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 3:0 Сол де Америка
Спортиво Сан-Лоренсо 2:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:1 Депортиво Капьята Депортиво Сантани 0:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:2 Серро Портеньо Ривер Плейт Асунсьон 0:2 Libertad1 Спортиво Лукеньо 1:2 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:0 Хенераль Диас Насьональ Асунсьон 1:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон Сол де Америка 1:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:1 Гуарани Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:0 Спортиво Сан-Лоренсо Депортиво Капьята 0:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:0 Депортиво Сантани Серро Портеньо 2:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:1 Спортиво Лукеньо


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