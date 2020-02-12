Депортиво Кали
2:1
Конец матча
Ривер Плейт Асунсьон
1:0
6' ГолJhon Vasquez
23' Желтая карточкаКонтрера Альберто
39' Желтая карточкаПерейра Альваро
2:0
40' ГолJesus Arrieta
42' Желтая карточкаRodrigo Alborno
71' Желтая карточкаAndres Colorado
77' Желтая карточкаEduar Caicedo
2:1
78' ГолDionisio Perez
80' Желтая карточкаJuan Camilo Angulo Villegas
87' Желтая карточкаGustavo Gimenez
90' Желтая карточкаOscar Gimenez
90' Красная карточкаJhon Vasquez
90' Желтая карточкаEmiliano Aguero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
29 Rafael Tapia
-
14 Yimmi Congo
-
-
-
-
-
19 Harold Gomez
-
Главный тренер: Hector Cardenas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Marco PrietoНападающий
- Нападающий
- Вратарь
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
27 Juan Roa
-
-
-
12 Armando Vera
-
21 Juan Gauto
Ход матча
6'
1:0
39'
40'
2:0
42'
61'
71'
77'
78'
2:1
87'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Депортиво Кали Последние 20 матчей: +7 =8 -5Депортиво Кали 2:1 Америка де Кали Патриотас 0:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Хуниор Атлетико Букараманга 0:2 Депортиво Кали
Депортиво Кали 0:0 Альянса Петролера Санта-Фе 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Америка де Кали Америка де Кали 1:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 1:0 Санта-Фе Альянса Петролера 3:2 Депортиво Кали Индепендьенте Медельин 2:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:2 Индепендьенте Медельин Энвигадо 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 2:1 Онсе Кальдас Агилас Дорадас 1:4 Депортиво Кали Депортес Толима 1:1 Депортиво Кали Депортиво Кали 0:0 Санта-Фе Хуниор 3:0 Депортиво Кали Депортиво Кали 3:2 Америка де Кали Депортес Толима 5:2 Депортиво Кали
Ривер Плейт Асунсьон Последние 20 матчей: +7 =4 -9Libertad1 2:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 3:2 Хенераль Диас Гуайрена 2:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 3:0 Сол де Америка
Спортиво Сан-Лоренсо 2:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:1 Депортиво Капьята Депортиво Сантани 0:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:2 Серро Портеньо Ривер Плейт Асунсьон 0:2 Libertad1 Спортиво Лукеньо 1:2 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:0 Хенераль Диас Насьональ Асунсьон 1:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:1 Олимпия Асунсьон Сол де Америка 1:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:1 Гуарани Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 0:0 Спортиво Сан-Лоренсо Депортиво Капьята 0:1 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:0 Депортиво Сантани Серро Портеньо 2:0 Ривер Плейт Асунсьон Ривер Плейт Асунсьон 1:1 Спортиво Лукеньо
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