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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Байя
3:0
Конец матча
Насьональ Асунсьон
0'
1:0
40' Гол
Gilberto IV
2:0
42' Гол
Gregore
3:0
50' Гол
Jose Elber
87' Желтая карточка
Ricardo Garay
90'+3
12
Anderson
Oliveira2
23
Педро
Жоао
II
28
Lucas
Fonseca
4
Jose
Ferreira
6
Juninho
Capixaba
5
Flavio
IX
26
Gregore
11
Росси
7
Jose
Elber
25
Clayson
9
Gilberto
IV
12
Juan
Espinola
2
Juan
Franco
28
Luis
Alberto
Cabral
4
Ricardo
Garay
18
Диас
Фарид
16
Риверос
Кристиан
10
Juan
Santacruz
15
Alexis
Gonzalez
III
20
Edgar
Catalino
Zaracho
23
Franco
Lautaro
Costa
19
Guillermo
Beltran
Байя
Насьональ Асунсьон

Ход матча

40'
Gilberto IV
1:0
42'
Gregore
2:0
46'
 
Бенитес Хулиан
Juan Santacruz
50'
Jose Elber
3:0
60'
 
Leonardo Villagra
Alexis Gonzalez III
61'
Артур IV
Clayson
 
77'
 
Marcos Dure
Диас Фарид
77'
Jadson III
Росси
 
83'
Фернандао
Gilberto IV
 
87'
 
Ricardo Garay

Предыдущие игры

Байя Последние 20 матчей: +5 =8 -7
Жакобина 1:3 Байя Байя 0:2 Витория Ривер 1:0 Байя Байя 1:1 Жакуипенсе
Баия де Фейра 0:1 Байя Байя 2:0 Императриз Байя 2:0 Витория да Конкиста Santa Cruz PE1 0:0 Байя Жуазейренсе 1:1 Байя Форталеза 2:1 Байя Байя 1:1 Васко да Гама Алагоано 1:2 Байя Байя 1:1 Атлетико Минейро Гойяс 4:3 Байя Байя 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Байя Байя 1:1 Шапекоэнсе Крузейро 1:1 Байя Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ
Насьональ Асунсьон Последние 20 матчей: +7 =7 -6
Спортиво Сан-Лоренсо 1:1 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 1:2 Libertad1 Хенераль Диас 0:2 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 3:0 Гуайрена
Гуарани Асунсьон 0:5 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 4:2 Спортиво Сан-Лоренсо Депортиво Капьята 0:0 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 4:0 Депортиво Сантани Насьональ Асунсьон 1:1 Спортиво Лукеньо Серро Портеньо 5:0 Насьональ Асунсьон Libertad1 2:0 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 1:1 Ривер Плейт Асунсьон Насьональ Асунсьон 0:0 Хенераль Диас Олимпия Асунсьон 3:0 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 0:0 Сол де Америка Насьональ Асунсьон 0:2 Гуарани Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 0:3 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 3:0 Депортиво Капьята Депортиво Сантани 3:1 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 1:1 Серро Портеньо
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Gregore бьет в цель!
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Gilberto бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч

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