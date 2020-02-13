Байя
3:0
Конец матча
Насьональ Асунсьон
1:0
40' ГолGilberto IV
2:0
42' ГолGregore
3:0
50' ГолJose Elber
87' Желтая карточкаRicardo Garay
26
Gregore
11
Росси
25
Clayson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 GregoreПолузащитник
-
11 РоссиПолузащитник
- Полузащитник
-
25 ClaysonПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 ЭрнандоЗащитник
- Защитник
-
13 Зе КарлосЗащитник
-
20 ФернандаоНападающий
-
18 Артур IVНападающий
-
10 Daniel XII
-
-
22 Regis I
-
16 Ronaldo VI
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Диас ФаридЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Gustavo Morinigo
Ход матча
40'
1:0
42'
2:0
50'
3:0
77'
83'
87'
Предыдущие игры
Байя Последние 20 матчей: +5 =8 -7Жакобина 1:3 Байя Байя 0:2 Витория Ривер 1:0 Байя Байя 1:1 Жакуипенсе
Баия де Фейра 0:1 Байя Байя 2:0 Императриз Байя 2:0 Витория да Конкиста Santa Cruz PE1 0:0 Байя Жуазейренсе 1:1 Байя Форталеза 2:1 Байя Байя 1:1 Васко да Гама Алагоано 1:2 Байя Байя 1:1 Атлетико Минейро Гойяс 4:3 Байя Байя 1:1 Палмейрас Фламенго 3:1 Байя Байя 1:1 Шапекоэнсе Крузейро 1:1 Байя Сантос 1:0 Байя Байя 2:3 Интернасьональ
Насьональ Асунсьон Последние 20 матчей: +7 =7 -6Спортиво Сан-Лоренсо 1:1 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 1:2 Libertad1 Хенераль Диас 0:2 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 3:0 Гуайрена
Гуарани Асунсьон 0:5 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 4:2 Спортиво Сан-Лоренсо Депортиво Капьята 0:0 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 4:0 Депортиво Сантани Насьональ Асунсьон 1:1 Спортиво Лукеньо Серро Портеньо 5:0 Насьональ Асунсьон Libertad1 2:0 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 1:1 Ривер Плейт Асунсьон Насьональ Асунсьон 0:0 Хенераль Диас Олимпия Асунсьон 3:0 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 0:0 Сол де Америка Насьональ Асунсьон 0:2 Гуарани Асунсьон Спортиво Сан-Лоренсо 0:3 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 3:0 Депортиво Капьята Депортиво Сантани 3:1 Насьональ Асунсьон Насьональ Асунсьон 1:1 Серро Портеньо
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