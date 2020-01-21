Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
ЦСКА Москва
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Дандолк
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ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +9 =5 -6Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец
ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 5:1 Коломна ЦСКА Москва 1:3 Ростов ЦСКА Москва 0:2 Эспаньол Урал 0:3 ЦСКА Москва Алания 1:3 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:2 Краснодар Лудогорец 5:1 ЦСКА Москва
Дандолк Последние 20 матчей: +15 =0 -5Дандолк 1:1 Шемрок Роверс Дандолк 4:0 Сент-Патрикс Корк Сити 1:0 Дандолк Богемианс 2:1 Дандолк
Дандолк 1:0 Дерри Сити Слайго Роверс 0:1 Дандолк Дандолк 3:2 Шемрок Роверс Уотерфорд Юнайтед 0:1 Дандолк Дерри Сити 2:2 Дандолк Уотерфорд Юнайтед 1:3 Дандолк Дандолк 1:0 Корк Сити Слайго Роверс 0:2 Дандолк ЮК Дублин 0:5 Дандолк Дандолк 3:0 ЮК Дублин Дерри Сити 2:3 Дандолк Дандолк 6:1 Богемианс Дандолк 5:0 Финн Харпс Дандолк 1:3 Слован Братислава Коб Рамблерс 0:1 Дандолк Слован Братислава 1:0 Дандолк
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