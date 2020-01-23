Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020

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Локомотив Москва
 
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Чонбук Моторс

Предыдущие игры

Локомотив Москва Последние 20 матчей: +7 =3 -10
Осиек 2:0 Локомотив Москва ФКСБ 3:3 Локомотив Москва Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Арсенал Тула 4:0 Локомотив Москва
Локомотив Москва 1:2 Динамо Москва Локомотив Москва 0:2 Байер Л Тамбов 2:3 Локомотив Москва Локомотив Москва 1:1 Краснодар Локомотив Москва 1:2 Ювентус Уфа 1:1 Локомотив Москва Локомотив Москва 0:3 Спартак Москва Ювентус 2:1 Локомотив Москва Ахмат 0:2 Локомотив Москва Локомотив Москва 2:1 Арсенал Тула Локомотив Москва 0:2 Атлетико М Локомотив Москва 1:0 Зенит Балтика 1:1 Локомотив Москва Оренбург 2:3 Локомотив Москва Байер Л 1:2 Локомотив Москва Сочи 0:1 Локомотив Москва
Чонбук Моторс Последние 20 матчей: +11 =8 -1
Чонбук Моторс 1:0 Канвон Ульсан 1:1 Чонбук Моторс Тэгу 0:2 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 1:1 Сеул
Чонбук Моторс 3:0 Пхохан Инчхон Юнайтед 0:0 Чонбук Моторс Кённам 1:1 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:0 Сувон Блюуингз Чонбук Моторс 0:2 Тэгу Чонбук Моторс 2:1 Санджу Сангму Сеул 0:2 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 1:1 Соннам Чонбук Моторс 3:0 Ульсан Пхохан 1:2 Чонбук Моторс Канвон 3:3 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 2:2 Чеджу Юнайтед Сеул 2:4 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 1:1 Ульсан Тэгу 1:4 Чонбук Моторс Чонбук Моторс 3:1 Соннам

Последние игры между собой

Локомотив Москва: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Чонбук Моторс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Локомотив Москва 1:0 Чонбук Моторс Товарищеские матчи
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Локомотив Москва - Чонбук Моторс

    До начала игры, которая состоится 26.01.2020, осталось 2 дня 11 часов 39 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Локомотив Москва - Чонбук Моторс
    Локомотив Москва
    88.1% (52)
    Ничья
    11.9% (7)
    Чонбук Моторс
    0% (0)
    2:0 Локомотив Москва
    28.8% (17)
    2:1 Локомотив Москва
    28.8% (17)
    1:0 Локомотив Москва
    15.3% (9)
    1:1 Ничья
    8.5% (5)
    3:1 Локомотив Москва
    5.1% (3)
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