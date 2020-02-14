Самора
1:0
Второй тайм: 88'
Пласа Колония
48' Желтая карточкаMatias Caseras
1:0
50' ГолJorge Gonzalez III
51' Желтая карточкаMario Risso
63' Желтая карточкаJose Daniel Soto
86' Желтая карточкаРамирес Педро
23
Mario
Risso
14
Facundo
Kidd
30
Yvo
Calleros
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
-
28 Хосе Серрано
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Julio Quintero
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Mario RissoЗащитник
- Защитник
-
14 Facundo KiddЗащитник
- Полузащитник
-
30 Yvo CallerosПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
25 Leandro Suhr
-
-
-
-
Ход матча
48'
50'
51'
63'
86'
87'
Предыдущие игры
Самора Последние 20 матчей: +7 =8 -5Академия Пуэрто-Кабельо 0:0 Самора Самора 2:0 Трухильянос Самора 0:1 Мальорка Самора 2:1 Спортинг Хихон
Самора 3:1 Трухильянос Академия Пуэрто-Кабельо 2:2 Самора Самора 0:0 Арагуа Тачира 1:1 Самора Самора 3:0 Метрополитанос Самора 1:1 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 1:0 Самора Самора 0:1 Депортиво Ла-Гуайра Лала 1:0 Самора Самора 3:1 Португеза Акаригуа Карабобо 2:2 Самора Самора 6:1 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 0:2 Самора Минерос де Гуайяна 3:0 Самора Самора 1:1 Монагас Эстудиантес Мерида 0:0 Самора
Пласа Колония Последние 20 матчей: +11 =3 -6Расинг Монтевидео 3:2 Пласа Колония Пласа Колония 0:0 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 1:0 Хувентуд Лас-Пьедрас
Рампла Хуниорс 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 4:1 Дефенсор Спортинг Penarol1 2:1 Пласа Колония Пласа Колония 0:1 Атлетико Прогресо Феникс 0:2 Пласа Колония Пласа Колония 0:2 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Пласа Колония 1:0 Серро Пласа Колония 1:0 Серро Ларго Данубио 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 1:0 Бостон Ривер Ливерпуль Монтевидео 3:0 Пласа Колония Пласа Колония 3:1 Серро Ларго Феникс 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 0:0 Серро Пласа Колония 1:2 Рампла Хуниорс
Загрузка...