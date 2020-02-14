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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Самора
1:0
Второй тайм: 88'
Пласа Колония
0'
48' Желтая карточка
Matias Caseras
1:0
50' Гол
Jorge Gonzalez III
51' Желтая карточка
Mario Risso
63' Желтая карточка
Jose Daniel Soto
86' Желтая карточка
Рамирес Педро
87' Желтая карточка
 88'
1
Luis
Romero
III
3
Carlos
Castro
II
4
Daniel
Benitez
I
5
Jorge
Gonzalez
III
17
Kevin
De
la
Hoz
14
Richard
Figueroa
27
Jose
Daniel
Soto
10
Gustavo
Rojas
7
Duvan
Rodriguez
8
Рамирес
Педро
9
Артеага
Мануэль
12
Nicolas
Guirin
20
Ezequias
Redin
23
Mario
Risso
13
Federico
perez
14
Facundo
Kidd
21
Ramiro
Quintana
30
Yvo
Calleros
5
Matias
Caseras
8
Ivan
Salazar
9
Juan
Mascia
11
Nicolas
Dibble
Самора
Пласа Колония

Ход матча

48'
 
Matias Caseras
50'
Jorge Gonzalez III
1:0
51'
 
Mario Risso
63'
Jose Daniel Soto
 
68'
Maikol Quintero
Gustavo Rojas
 
69'
 
Фернандес Альваро
Matias Caseras
78'
 
Leandro Suhr
Ivan Salazar
83'
Mauricio Marquez
Артеага Мануэль
 
86'
Рамирес Педро
 
87'
 
87'
Darwin Matheus
Duvan Rodriguez
 

Предыдущие игры

Самора Последние 20 матчей: +7 =8 -5
Академия Пуэрто-Кабельо 0:0 Самора Самора 2:0 Трухильянос Самора 0:1 Мальорка Самора 2:1 Спортинг Хихон
Самора 3:1 Трухильянос Академия Пуэрто-Кабельо 2:2 Самора Самора 0:0 Арагуа Тачира 1:1 Самора Самора 3:0 Метрополитанос Самора 1:1 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 1:0 Самора Самора 0:1 Депортиво Ла-Гуайра Лала 1:0 Самора Самора 3:1 Португеза Акаригуа Карабобо 2:2 Самора Самора 6:1 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 0:2 Самора Минерос де Гуайяна 3:0 Самора Самора 1:1 Монагас Эстудиантес Мерида 0:0 Самора
Пласа Колония Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Расинг Монтевидео 3:2 Пласа Колония Пласа Колония 0:0 Монтевидео Уондерерс Ливерпуль Монтевидео 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 1:0 Хувентуд Лас-Пьедрас
Рампла Хуниорс 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 4:1 Дефенсор Спортинг Penarol1 2:1 Пласа Колония Пласа Колония 0:1 Атлетико Прогресо Феникс 0:2 Пласа Колония Пласа Колония 0:2 Насьональ Монтевидео Ривер Плейт 0:0 Пласа Колония Пласа Колония 1:0 Серро Пласа Колония 1:0 Серро Ларго Данубио 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 1:0 Бостон Ривер Ливерпуль Монтевидео 3:0 Пласа Колония Пласа Колония 3:1 Серро Ларго Феникс 0:1 Пласа Колония Пласа Колония 0:0 Серро Пласа Колония 1:2 Рампла Хуниорс
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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