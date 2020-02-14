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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Реал Гарчиласо
2:0
Конец матча
Аудакс Итальяно
0'
31' Желтая карточка
Сеспедес Хаир
50' Желтая карточка
Diego Torres I
63' Желтая карточка
Marcos Delgado
1:0
73' Гол
Yordi Vilchez
82' Желтая карточка
Nicolas Crovetto
2:0
83' Гол в свои ворота
Девекки Хосе
90'+6
21
Juan
Pretel
2
Джордж
Толдо
16
Паниагва
Мигель
3
Yordi
Vilchez
22
Сеспедес
Хаир
6
Marcos
Delgado
14
Аранда
Эдуардо
7
Miguel
Carranza
10
Alfredo
Ramua
23
Franco
Bolo
15
Janio
Carlo
Posito
Olazabal
12
Девекки
Хосе
7
Nicolas
Fernandez2
2
Лабрин
Карлос
4
Osvaldo
Bosso
6
Diego
Torres
I
21
Luis
Cabrera
II
14
Ivan
Ledezma
20
Pablo
Damian
Lavandeira
11
Jorge
Henriquez
22
Nicolas
Orellana
9
Rodrigo
Holgado
Реал Гарчиласо
Аудакс Итальяно

Ход матча

31'
Сеспедес Хаир
 
50'
 
Diego Torres I
54'
 
Nicolas Crovetto
Diego Torres I
63'
Marcos Delgado
 
68'
Miguel Aucca
Marcos Delgado
 
73'
Yordi Vilchez
1:0
82'
 
Nicolas Crovetto
83'
Девекки Хосе
2:0
83'
 
Ariel Martinez I
Jorge Henriquez

Предыдущие игры

Реал Гарчиласо Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Спортинг Кристал 3:2 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 0:2 Депортиво Бинасьональ Universitario1 1:0 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 4:0 Унион Комерсио
Реал Гарчиласо 0:0 Универсидад Кахамарка Аякучо 1:1 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 1:0 Депортиво Мунисипаль Академия Кантолао 1:2 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 2:0 Универсидад Сезар-Вальехо Спортинг Кристал 3:0 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 4:0 Спорт Бойз Альянса Лима 1:0 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 0:1 Спорт Уанкайо Депортиво Бинасьональ 2:2 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 0:1 Альянса Универсидад Мелгар 2:1 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 1:0 Карлос Мануччи Универсидад Сан-Мартин 2:1 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 0:1 Молинос Эль-Пирата Реал Гарчиласо 0:0 Университарио Лима
Аудакс Итальяно Последние 20 матчей: +9 =2 -9
Аудакс Итальяно 2:1 Коло-Коло Аудакс Итальяно 4:1 Кобресал Антофагаста 1:0 Аудакс Итальяно Унион Эспаньола 2:1 Аудакс Итальяно
Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:4 Коло-Коло Депортес Икике 1:3 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 0:1 Унион Эспаньола Аудакс Итальяно 3:2 Унион Эспаньола Курико Юнидо 2:2 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:3 Палестино Аудакс Итальяно 0:1 Уачипато Универсидад де Чили 1:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 3:1 Депортес Икике Унион Сан-Фелипе 0:1 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 0:0 Унион Сан-Фелипе Аудакс Итальяно 3:1 Сантьяго Уондерерс Сантьяго Уондерерс 1:2 Аудакс Итальяно Коло-Коло 3:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 3:1 Курико Юнидо
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    31'
    Сеспедес Хаир получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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