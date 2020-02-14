Реал Гарчиласо
2:0
Конец матча
Аудакс Итальяно
31' Желтая карточкаСеспедес Хаир
50' Желтая карточкаDiego Torres I
63' Желтая карточкаMarcos Delgado
1:0
73' ГолYordi Vilchez
82' Желтая карточкаNicolas Crovetto
2:0
83' Гол в свои воротаДевекки Хосе
21
Juan
Pretel
23
Franco
Bolo
- Основной состав
-
21 Juan PretelВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Franco BoloПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Основной состав
-
12 Девекки ХосеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Ivan LedezmaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Ход матча
31'
50'
63'
73'
1:0
82'
83'
2:0
Предыдущие игры
Реал Гарчиласо Последние 20 матчей: +6 =4 -10Спортинг Кристал 3:2 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 0:2 Депортиво Бинасьональ Universitario1 1:0 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 4:0 Унион Комерсио
Реал Гарчиласо 0:0 Универсидад Кахамарка Аякучо 1:1 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 1:0 Депортиво Мунисипаль Академия Кантолао 1:2 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 2:0 Универсидад Сезар-Вальехо Спортинг Кристал 3:0 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 4:0 Спорт Бойз Альянса Лима 1:0 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 0:1 Спорт Уанкайо Депортиво Бинасьональ 2:2 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 0:1 Альянса Универсидад Мелгар 2:1 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 1:0 Карлос Мануччи Универсидад Сан-Мартин 2:1 Реал Гарчиласо Реал Гарчиласо 0:1 Молинос Эль-Пирата Реал Гарчиласо 0:0 Университарио Лима
Аудакс Итальяно Последние 20 матчей: +9 =2 -9Аудакс Итальяно 2:1 Коло-Коло Аудакс Итальяно 4:1 Кобресал Антофагаста 1:0 Аудакс Итальяно Унион Эспаньола 2:1 Аудакс Итальяно
Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:4 Коло-Коло Депортес Икике 1:3 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 0:1 Унион Эспаньола Аудакс Итальяно 3:2 Унион Эспаньола Курико Юнидо 2:2 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 2:3 Палестино Аудакс Итальяно 0:1 Уачипато Универсидад де Чили 1:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 3:1 Депортес Икике Унион Сан-Фелипе 0:1 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 0:0 Унион Сан-Фелипе Аудакс Итальяно 3:1 Сантьяго Уондерерс Сантьяго Уондерерс 1:2 Аудакс Итальяно Коло-Коло 3:0 Аудакс Итальяно Аудакс Итальяно 3:1 Курико Юнидо
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