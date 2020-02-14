Индепендьенте
1:0
Конец матча
Форталеза
41' Желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
44' Вторая желтая карточкаСанчес-Миньо Хуан
44' Красная карточкаКинтеро Хуан
1:0
51' ГолLeandro Miguel Fernandez
15
Alan
Sonora
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
30
Bruno
Melo
11
Osvaldo
20
Romarinho3
17
David
VI
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Alan SonoraПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
- Основной состав
-
12 Felipe AlvesВратарь
-
13 Gabriel DiasЗащитник
-
25 Paulo IIIЗащитник
- Защитник
-
30 Bruno MeloЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 OsvaldoПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Romarinho3Полузащитник
-
17 David VIНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
6 CarlinhoЗащитник
-
26 ЖаксонЗащитник
-
27 Нене БонильяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Max Walef
-
24 Geilson
-
19 Carius Edson
-
2 Tinga I
-
-
Ход матча
44'
51'
Предыдущие игры
Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =4 -8Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт
Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон
Форталеза Последние 20 матчей: +11 =6 -3Форталеза 3:0 Santa Cruz PE1 Форталеза 5:0 Atletico Cearense Форталеза 1:1 Сеара Caucaia EC 0:1 Форталеза
Витория 0:0 Форталеза Форталеза 2:1 Байя Флуминенсе 0:0 Форталеза Гойяс 1:2 Форталеза Форталеза 2:1 Сантос Интернасьональ 2:2 Форталеза Форталеза 3:0 Алагоано Форталеза 1:0 Сеара Коринтианс 3:2 Форталеза Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья
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