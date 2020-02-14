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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Индепендьенте
1:0
Конец матча
Форталеза
0'
41' Желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
44' Вторая желтая карточка
Санчес-Миньо Хуан
44' Красная карточка
Кинтеро Хуан
1:0
51' Гол
Leandro Miguel Fernandez
90'+3
25
Кампанья
Мартин
16
Бустос
Фабрисио
2
Alan
Franco1
26
Alexander
Barboza
6
Санчес-Миньо
Хуан
23
Бланко
Доминго
22
Lucas
Daniel
Romero
15
Alan
Sonora
29
Leandro
Miguel
Fernandez
10
Martin
Nicolas
Benitez
18
Ромеро
Сильвио
12
Felipe
Alves
13
Gabriel
Dias
25
Paulo
III
3
Кинтеро
Хуан
30
Bruno
Melo
15
Felipe
Martins3
5
Juninho
V
11
Osvaldo
7
Mariano
Vazquez
20
Romarinho3
17
David
VI
Индепендьенте
Форталеза

Ход матча

41'
Санчес-Миньо Хуан
 
44'
Санчес-Миньо Хуан
 
44'
 
Кинтеро Хуан
46'
 
Мичел Феррейра
David VI
51'
Leandro Miguel Fernandez
1:0
59'
Alan Velasco
Leandro Miguel Fernandez
 
85'
 
Adriano Marlon
Romarinho3

Предыдущие игры

Индепендьенте Последние 20 матчей: +8 =4 -8
Расинг Авельянеда 1:0 Индепендьенте Индепендьенте 5:0 Росарио Сентраль Бока Хуниорс 0:0 Индепендьенте Индепендьенте 1:2 Ривер Плейт
Индепендьенте 2:3 Ньюэллс Олд Бойз Индепендьенте 0:1 Банфилд Альдосиви 0:0 Индепендьенте Годой Крус 1:2 Индепендьенте Индепендьенте 2:1 Сан-Лоренсо Унион Санта-Фе 2:2 Индепендьенте Индепендьенте 0:2 Ланус Индепендьенте 0:1 Аргентинос Хуниорс Велес Сарсфилд 2:0 Индепендьенте Индепендьенте 3:2 Тальерес Кордоба Дефенса и Хустисия 0:1 Индепендьенте Атлетико Тукуман 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:2 Ланус Патронато де Парана 1:0 Индепендьенте Патронато де Парана 0:1 Индепендьенте Индепендьенте 2:0 Колон
Форталеза Последние 20 матчей: +11 =6 -3
Форталеза 3:0 Santa Cruz PE1 Форталеза 5:0 Atletico Cearense Форталеза 1:1 Сеара Caucaia EC 0:1 Форталеза
Витория 0:0 Форталеза Форталеза 2:1 Байя Флуминенсе 0:0 Форталеза Гойяс 1:2 Форталеза Форталеза 2:1 Сантос Интернасьональ 2:2 Форталеза Форталеза 3:0 Алагоано Форталеза 1:0 Сеара Коринтианс 3:2 Форталеза Форталеза 2:2 Атлетико Минейро Аваи 1:3 Форталеза Крузейро 1:1 Форталеза Форталеза 2:1 Гремио Университарио Лима 11:0 Форталеза Форталеза 1:2 Фламенго Форталеза 2:1 Барранкилья
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 44'
    УДАЛЕНА! - Кинтеро Хуан получает красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • Желтая карточка
    44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Санчес-Миньо Хуан получает вторую желтую карточку и теперь удалена
  • Желтая карточка
    41'
    Санчес-Миньо Хуан получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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