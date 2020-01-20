Испания: Кубок Короля 2019-2020
Предыдущие игры
Логроньес Последние 20 матчей: +14 =4 -2Аро Депортиво 1:2 Логроньес Логроньес 0:0 Алавес-2 Логроньес 1:1 Кадис Логроньес 0:0 Реал Сосьедад-2
Баракальдо 0:1 Логроньес Логроньес 0:5 Эйбар Логроньес 4:1 Лехона Логроньес 2:1 Марино Луанко Исарра 2:2 Логроньес Логроньес 2:0 Гуйхуэло Унионистас 1:4 Логроньес Логроньес 3:0 Бургос Логроньес 1:1 Вальядолид-2 Атлетик-2 Бильбао 3:1 Логроньес Логроньес 3:2 Реал Унион Аморебьета 0:1 Логроньес Логроньес 4:0 Аренас Гечо Осасуна-2 0:1 Логроньес Логроньес 4:0 Туделано Саламанка 0:2 Логроньес
Валенсия Последние 20 матчей: +9 =6 -5Мальорка 4:1 Валенсия Валенсия 1:3 Реал Мадрид Валенсия 1:0 Эйбар Вальядолид 1:1 Валенсия
Валенсия 1:1 Реал Мадрид Аякс 0:1 Валенсия Леванте 2:4 Валенсия Валенсия 2:1 Вильярреал Валенсия 2:2 Челси Бетис 2:1 Валенсия Валенсия 2:0 Гранада Валенсия 4:1 Лилль Эспаньол 1:2 Валенсия Валенсия 1:1 Севилья Осасуна 3:1 Валенсия Лилль 1:1 Валенсия Атлетико М 1:1 Валенсия Валенсия 2:1 Алавес Валенсия 0:3 Аякс Атлетик Б 0:1 Валенсия
Последние игры между собой
Логроньес: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 2
Валенсия: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 0
Будет доступно позже.
Логроньес
0% (0)
Ничья
0% (0)
Валенсия
100% (47)
0:2 Валенсия
36.2% (17)
1:2 Валенсия
29.8% (14)
1:3 Валенсия
17% (8)
0:3 Валенсия
6.4% (3)
0:1 Валенсия
4.3% (2)
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