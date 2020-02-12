Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020
ЦСКА Москва
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Сириус
Предыдущие игры
ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =6 -4Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва
Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва
Сириус Последние 20 матчей: +6 =4 -10Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар АФК Эскильстуна 0:0 Сириус
Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд
ЦСКА Москва
95.1% (77)
Ничья
3.7% (3)
Сириус
1.2% (1)
2:0 ЦСКА Москва
37% (30)
2:1 ЦСКА Москва
18.5% (15)
3:0 ЦСКА Москва
11.1% (9)
3:1 ЦСКА Москва
11.1% (9)
1:0 ЦСКА Москва
7.4% (6)
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