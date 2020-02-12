Товарищеские матчи. Клубы 2019-2020

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ЦСКА Москва
 
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Сириус

Предыдущие игры

ЦСКА Москва Последние 20 матчей: +10 =6 -4
Зенит 3:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 3:1 Одд ЦСКА Москва 2:0 Нордшелланн Ориуэла 0:2 ЦСКА Москва
Сваровски Тироль 2:2 ЦСКА Москва ЛАСК 1:2 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 2:0 Дандолк Эспаньол 0:1 ЦСКА Москва Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 0:1 Арсенал Тула ЦСКА Москва 1:1 Лудогорец ЦСКА Москва 1:0 Крылья Советов ЦСКА Москва 5:1 СКА-Ростов Сочи 2:3 ЦСКА Москва Ференцварош 0:0 ЦСКА Москва Зенит 1:1 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 1:0 Уфа ЦСКА Москва 0:1 Динамо Москва ЦСКА Москва 0:1 Ференцварош Уфа 1:1 ЦСКА Москва
Сириус Последние 20 матчей: +6 =4 -10
Гефле 0:3 Сириус Сириус 4:0 Гамла Упсала Сириус 3:0 Кальмар АФК Эскильстуна 0:0 Сириус
Эстерсунд 2:0 Сириус Сириус 2:1 Хельсинборг Сундсвалль 2:1 Сириус Сириус 1:3 Хаммарбю Гётеборг 2:1 Сириус Сириус 2:0 Фалькенберг Эльфсборг 1:1 Сириус Сириус 3:4 Эребру Карлштад 1:1 Сириус Сириус 0:2 Норрчёпинг Юргорден 4:0 Сириус Хеккен 4:1 Сириус Сириус 0:2 АИК Мальмё 1:1 Сириус Хельсинборг 1:0 Сириус Сириус 1:1 Эстерсунд
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА Москва - Сириус

    До начала игры, которая состоится 15.02.2020, осталось 2 дня 17 часов 33 минуты.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Сириус
    ЦСКА Москва
    95.1% (77)
    Ничья
    3.7% (3)
    Сириус
    1.2% (1)
    2:0 ЦСКА Москва
    37% (30)
    2:1 ЦСКА Москва
    18.5% (15)
    3:0 ЦСКА Москва
    11.1% (9)
    3:1 ЦСКА Москва
    11.1% (9)
    1:0 ЦСКА Москва
    7.4% (6)
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