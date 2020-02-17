Лига чемпионов АФК 2020
Al Shorta1
0:1
Конец матча
Al Wahda3
0:1
88' ГолМпоку Поль-Жозе
24
Faisal
Jasem
22
Husam
Kadhim
15
Nabeel
Sabah
44
Джума
Фарес
23
Рим
Чан-Ву
13
Хамис
Исмаил
10
Матар
Исмаил
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
24 Faisal JasemЗащитник
- Защитник
-
22 Husam KadhimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Nabeel SabahПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
44 Джума ФаресЗащитник
-
23 Рим Чан-ВуЗащитник
-
13 Хамис ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Матар ИсмаилПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
50 Али РашедВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Ход матча
Предыдущие игры
Al Shorta1 Последний матч: +0 =1 -0Al Shorta1 1:1 Эстегляль Тегеран
Al Wahda3 Последние 13 матчей: +8 =3 -2Al Wahda3 1:1 Аль-Ахли Джидда Al Wahda3 3:0 Бани Яс Al Jazeera3 0:1 Al Wahda3 Al Wahda3 2:1 Эль-Фуджайра
Группа A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Al Wahda3
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|2.
|Аль-Ахли Джидда
|2:1
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|3.
|Al Shorta1
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|4.
|Эстегляль Тегеран
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
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