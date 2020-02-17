Лига чемпионов АФК 2020

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Al Shorta1
0:1
Конец матча
Al Wahda3
0'
0:1
88' Гол
Мпоку Поль-Жозе
90'+4
1
Ahmed
Fadhil
23
Waleed
Salman
24
Faisal
Jasem
6
Файез
Али
22
Husam
Kadhim
14
Mazin
Fayyadh
16
Mohammad
Mazhar
25
Абдул-Амир
Саад
15
Nabeel
Sabah
10
Аль-Аззави
Алаа
28
Ali
Yousif
Hashim
1
Аль-Шамси
Мохамед
21
Аль-Харби
Абдулла
3
Lucas
Pimenta
44
Джума
Фарес
23
Рим
Чан-Ву
13
Хамис
Исмаил
29
Myeong-Ju
Lee
77
Khalil
Ibrahim
Al
Hammadi
10
Матар
Исмаил
40
Мпоку
Поль-Жозе
11
Тальябуэ
Себастьян
Al Shorta1
4-4-2
Al Wahda3
4-2-3-1

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Al Wahda3 2 1 1 0 2 - 1 4
2. Аль-Ахли Джидда 2:1 2 1 1 0 3 - 2 4
3. Al Shorta1 2 0 1 1 1 - 2 1
4. Эстегляль Тегеран 1:2 2 0 1 1 2 - 3 1
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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