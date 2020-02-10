Италия: Кубок 2019-2020
Предыдущие игры
Милан Последние 20 матчей: +9 =5 -6Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =1 -4Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома
Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа
Последние игры между собой
Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 17
Ювентус: победы: 17, ничьи: 0, поражения: 3
Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи Ювентус 1:0 Милан Серия A
1/8 финала
1/4 финала
Финал
— ?
— ?
Милан
5.2% (4)
Ничья
22.1% (17)
Ювентус
72.7% (56)
1:2 Ювентус
55.8% (43)
1:1 Ничья
19.5% (15)
0:2 Ювентус
7.8% (6)
0:1 Ювентус
3.9% (3)
2:1 Милан
3.9% (3)
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