Италия: Кубок 2019-2020

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Милан
 
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Ювентус

Предыдущие игры

Милан Последние 20 матчей: +9 =5 -6
Интер Милан 4:2 Милан Милан 1:1 Верона Милан 4:2 Торино Брешия 0:1 Милан
Милан 3:2 Удинезе Милан 3:0 СПАЛ 2013 Кальяри 0:2 Милан Милан 0:0 Сампдория Аталанта 5:0 Милан Милан 0:0 Сассуоло Болонья 2:3 Милан Парма 0:1 Милан Милан 1:1 Наполи Ювентус 1:0 Милан Милан 1:2 Лацио Милан 1:0 СПАЛ 2013 Рома 2:1 Милан Милан 2:2 Лечче Дженоа 1:2 Милан Милан 1:3 Фиорентина
Ювентус Последние 20 матчей: +15 =1 -4
Верона 2:1 Ювентус Ювентус 3:0 Фиорентина Наполи 2:1 Ювентус Ювентус 3:1 Рома
Ювентус 2:1 Парма Ювентус 4:0 Удинезе Рома 1:2 Ювентус Ювентус 4:0 Кальяри Ювентус 1:3 Лацио Сампдория 1:2 Ювентус Ювентус 3:1 Удинезе Байер Л 0:2 Ювентус Лацио 3:1 Ювентус Ювентус 2:2 Сассуоло Ювентус 1:0 Атлетико М Аталанта 1:3 Ювентус Ювентус 1:0 Милан Локомотив Москва 1:2 Ювентус Торино 0:1 Ювентус Ювентус 2:1 Дженоа

Последние игры между собой

Милан: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 17
Ювентус: победы: 17, ничьи: 0, поражения: 3
Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 1:0 Милан Суперкубок Милан 0:2 Ювентус Серия A
Ювентус 4:0 Милан Кубок Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 2:1 Милан Серия A Ювентус 2:1 Милан Кубок Ювентус 1:1 Милан Суперкубок Милан 1:0 Ювентус Серия A Милан 0:1 Ювентус Кубок Милан 1:2 Ювентус Серия A Ювентус 1:0 Милан Серия A Ювентус 3:1 Милан Серия A Милан 0:1 Ювентус Серия A Милан 0:2 Ювентус Серия A Ювентус 3:2 Милан Серия A Милан 0:0 Ювентус TIM Трофи Ювентус 1:0 Милан Серия A
1/8 финала
3 Милан
0 СПАЛ 2013
6 Торино
4 Дженоа
4 Ювентус
0 Удинезе
0 Парма
2 Рома
4 Интер Милан
1 Кальяри
2 Фиорентина
1 Аталанта
2 Наполи
0 Перуджа
4 Лацио
0 Кремонезе
1/4 финала
4 Милан
2 Торино
3 Ювентус
1 Рома
2 Интер Милан
1 Фиорентина
1 Наполи
0 Лацио
1/2 финала
0 Милан
0 Ювентус
0 Интер Милан
0 Наполи
Финал
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    Текстовая онлайн трансляция матча Милан - Ювентус

    До начала игры, которая состоится 13.02.2020, осталось 2 дня 22 часа 8 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.


    • Прогнозы на матч Милан - Ювентус
    Милан
    5.2% (4)
    Ничья
    22.1% (17)
    Ювентус
    72.7% (56)
    1:2 Ювентус
    55.8% (43)
    1:1 Ничья
    19.5% (15)
    0:2 Ювентус
    7.8% (6)
    0:1 Ювентус
    3.9% (3)
    2:1 Милан
    3.9% (3)
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