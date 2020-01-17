Лига чемпионов 2019-2020
Боруссия Д
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Стадион: Сигнал Идуна Парк
ПСЖ
Предыдущие игры
Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин
Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Боруссия Д 0:0 Стандард Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Майнц 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Славия Прага Боруссия Д 5:0 Фортуна Герта 1:2 Боруссия Д Барселона 3:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 Падерборн Бавария 4:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Интер Милан Боруссия Д 3:0 Вольфсбург
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =3 -0Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ
Последние игры между собой
Боруссия Д: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ПСЖ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
Группа A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 2
|16
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|3.
|Брюгге
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 5
|18
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|18 - 14
|10
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|4.
|Црвена Звезда
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 20
|3
Группа C
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 4
|14
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|3.
|Байер Л
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
Группа E
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|16 - 13
|7
|4.
|Генк
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Группа F
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|4.
|Славия Прага
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
Группа G
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|3.
|Бенфика
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|4.
|Зенит
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
Группа H
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|3.
|Аякс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|4.
|Лилль
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
Боруссия Д
34.8% (16)
Ничья
37% (17)
ПСЖ
28.3% (13)
2:1 Боруссия Д
26.1% (12)
2:2 Ничья
19.6% (9)
1:1 Ничья
17.4% (8)
1:2 ПСЖ
15.2% (7)
3:2 Боруссия Д
4.3% (2)
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