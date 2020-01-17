Лига чемпионов 2019-2020

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Боруссия Д
 
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Стадион:
ПСЖ

Предыдущие игры

Боруссия Д Последние 20 матчей: +11 =3 -6
Боруссия Д 4:0 Айнтрахт Фр Байер Л 4:3 Боруссия Д Вердер 3:2 Боруссия Д Боруссия Д 5:0 Унион Берлин
Боруссия Д 5:1 Кёльн Аугсбург 3:5 Боруссия Д Боруссия Д 0:2 Майнц Боруссия Д 4:2 Фейеноорд Боруссия Д 0:0 Стандард Хоффенхайм 2:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 РБ Лейпциг Майнц 0:4 Боруссия Д Боруссия Д 2:1 Славия Прага Боруссия Д 5:0 Фортуна Герта 1:2 Боруссия Д Барселона 3:1 Боруссия Д Боруссия Д 3:3 Падерборн Бавария 4:0 Боруссия Д Боруссия Д 3:2 Интер Милан Боруссия Д 3:0 Вольфсбург
ПСЖ Последние 20 матчей: +17 =3 -0
Амьен 4:4 ПСЖ Дижон 1:6 ПСЖ ПСЖ 4:2 Лион Нант 1:2 ПСЖ
ПСЖ 5:0 Монпелье По 0:2 ПСЖ Лилль 0:2 ПСЖ Реймс 0:3 ПСЖ Лорьян 0:1 ПСЖ Монако 1:4 ПСЖ ПСЖ 3:3 Монако ПСЖ 6:1 Сент-Этьен Лина-Монлери 0:6 ПСЖ ПСЖ 4:1 Амьен Ле Ман 1:4 ПСЖ Сент-Этьен 0:4 ПСЖ ПСЖ 5:0 Галатасарай Монпелье 1:3 ПСЖ ПСЖ 2:0 Нант Реал Мадрид 2:2 ПСЖ

Последние игры между собой

Боруссия Д: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ПСЖ: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 0
ПСЖ 0:0 Боруссия Д Лига Европы Боруссия Д 1:1 ПСЖ Лига Европы

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
3. Брюгге Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
4. Галатасарай Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 6 0 0 24 - 5 18
2. Тоттенхэм Заявка 6 3 1 2 18 - 14 10
3. Олимпиакос Заявка 6 1 1 4 8 - 14 4
4. Црвена Звезда Заявка 6 1 0 5 3 - 20 3

Группа C

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 4 2 0 16 - 4 14
2. Аталанта Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
4. Динамо Загреб Заявка 6 1 2 3 10 - 13 5

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Атлетико М Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
3. Байер Л Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
4. Локомотив Москва Заявка 6 1 0 5 4 - 11 3

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
2. Наполи Заявка 6 3 3 0 11 - 4 12
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 2 1 3 16 - 13 7
4. Генк Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1

Группа F

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Боруссия Д Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
3. Интер Милан Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
4. Славия Прага Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
2. Лион Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
3. Бенфика Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
4. Зенит Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
2. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
3. Аякс Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
4. Лилль Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Боруссия Д - ПСЖ

    До начала игры, которая состоится 18.02.2020, осталось 2 дня 21 час 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Боруссия Д - ПСЖ
    Боруссия Д
    34.8% (16)
    Ничья
    37% (17)
    ПСЖ
    28.3% (13)
    2:1 Боруссия Д
    26.1% (12)
    2:2 Ничья
    19.6% (9)
    1:1 Ничья
    17.4% (8)
    1:2 ПСЖ
    15.2% (7)
    3:2 Боруссия Д
    4.3% (2)
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