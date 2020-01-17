Лига чемпионов 2019-2020

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Атлетико М
 
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Стадион:
Ливерпуль

Предыдущие игры

Атлетико М Последние 20 матчей: +7 =6 -7
Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес
Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М
Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1
Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль
Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон

Последние игры между собой

Атлетико М: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Атлетико М 1:1 Ливерпуль Кубок Ауди Ливерпуль 2:1 Атлетико М Лига Европы Атлетико М 1:0 Ливерпуль Лига Европы Ливерпуль 1:2 Атлетико М Товарищеские матчи
Ливерпуль 1:1 Атлетико М Лига чемпионов Атлетико М 1:1 Ливерпуль Лига чемпионов

Группа A

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. ПСЖ Заявка 6 5 1 0 17 - 2 16
2. Реал Мадрид Заявка 6 3 2 1 14 - 8 11
3. Брюгге Заявка 6 0 3 3 4 - 12 3
4. Галатасарай Заявка 6 0 2 4 1 - 14 2

Группа B

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Бавария Заявка 6 6 0 0 24 - 5 18
2. Тоттенхэм Заявка 6 3 1 2 18 - 14 10
3. Олимпиакос Заявка 6 1 1 4 8 - 14 4
4. Црвена Звезда Заявка 6 1 0 5 3 - 20 3

Группа C

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 6 4 2 0 16 - 4 14
2. Аталанта Заявка 6 2 1 3 8 - 12 7
3. Шахтёр Донецк Заявка 6 1 3 2 8 - 13 6
4. Динамо Загреб Заявка 6 1 2 3 10 - 13 5

Группа D

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ювентус Заявка 6 5 1 0 12 - 4 16
2. Атлетико М Заявка 6 3 1 2 8 - 5 10
3. Байер Л Заявка 6 2 0 4 5 - 9 6
4. Локомотив Москва Заявка 6 1 0 5 4 - 11 3

Группа E

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Ливерпуль Заявка 6 4 1 1 13 - 8 13
2. Наполи Заявка 6 3 3 0 11 - 4 12
3. Ред Булл Зальцбург Заявка 6 2 1 3 16 - 13 7
4. Генк Заявка 6 0 1 5 5 - 20 1

Группа F

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Барселона Заявка 6 4 2 0 9 - 4 14
2. Боруссия Д Заявка 6 3 1 2 8 - 8 10
3. Интер Милан Заявка 6 2 1 3 10 - 9 7
4. Славия Прага Заявка 6 0 2 4 4 - 10 2

Группа G

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. РБ Лейпциг Заявка 6 3 2 1 10 - 8 11
2. Лион Заявка 6 2 2 2 9 - 8 8
3. Бенфика Заявка 6 2 1 3 10 - 11 7
4. Зенит Заявка 6 2 1 3 7 - 9 7

Группа H

Команда Пред. матчи И В Н П Г О
1. Валенсия Заявка 6 3 2 1 9 - 7 11
2. Челси Заявка 6 3 2 1 11 - 9 11
3. Аякс Заявка 6 3 1 2 12 - 6 10
4. Лилль Заявка 6 0 1 5 4 - 14 1
  • Анонс

    Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Ливерпуль

    До начала игры, которая состоится 18.02.2020, осталось 2 дня 21 час 25 минут.

    До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладке ПРОГНОЗЫ.

    Во вкладке СТАТИСТИКА узнаете в какой форме команды подошли к матчу.

    Предварительные составы во вкладке СОСТАВЫ.

    Турнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке ТАБЛИЦА.


    • Новости
    Прогнозы на матч Атлетико М - Ливерпуль
    Атлетико М
    21.7% (10)
    Ничья
    32.6% (15)
    Ливерпуль
    45.7% (21)
    1:2 Ливерпуль
    30.4% (14)
    1:1 Ничья
    23.9% (11)
    2:1 Атлетико М
    15.2% (7)
    2:2 Ничья
    6.5% (3)
    0:1 Ливерпуль
    6.5% (3)
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