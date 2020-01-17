Лига чемпионов 2019-2020

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Текстовая онлайн трансляция матча Атлетико М - Ливерпуль

До начала игры, которая состоится 18.02.2020, осталось 2 дня 21 час 25 минут.До начала матча Вы можете оставить свой прогноз на матч во вкладкеВо вкладкеузнаете в какой форме команды подошли к матчу.Предварительные составы во вкладкеТурнирную таблицу этого турнира ищите во вкладке