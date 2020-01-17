Лига чемпионов 2019-2020
Атлетико М
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Стадион: Ванда Метрополитано
Ливерпуль
Предыдущие игры
Атлетико М Последние 20 матчей: +7 =6 -7Валенсия 2:2 Атлетико М Атлетико М 1:0 Гранада Реал Мадрид 1:0 Атлетико М Атлетико М 0:0 Леганес
Леонеса 2:1 Атлетико М Эйбар 2:0 Атлетико М Реал Мадрид 0:0 Атлетико М Барселона 2:3 Атлетико М Атлетико М 2:1 Леванте Бетис 1:2 Атлетико М Атлетико М 2:0 Осасуна Атлетико М 2:0 Локомотив Москва Вильярреал 0:0 Атлетико М Атлетико М 0:1 Барселона Ювентус 1:0 Атлетико М Гранада 1:1 Атлетико М Атлетико М 3:1 Эспаньол Байер Л 2:1 Атлетико М Севилья 1:1 Атлетико М Алавес 1:1 Атлетико М
Ливерпуль Последние 20 матчей: +18 =1 -1Норвич 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Шрусбери Таун Ливерпуль 4:0 Саутгемптон Вест Хэм 0:2 Ливерпуль
Шрусбери Таун 2:2 Ливерпуль Вулверхэмптон 1:2 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 0:1 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Эвертон Ливерпуль 2:0 Шеффилд Юнайтед Ливерпуль 1:0 Вулверхэмптон Лестер 0:4 Ливерпуль Ливерпуль 1:0 Фламенго Монтеррей 1:2 Ливерпуль Астон Вилла 5:0 Ливерпуль Ливерпуль 2:0 Уотфорд Ред Булл Зальцбург 0:2 Ливерпуль Борнмут 0:3 Ливерпуль Ливерпуль 5:2 Эвертон Ливерпуль 2:1 Брайтон
Последние игры между собой
Атлетико М: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
Ливерпуль: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Группа A
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСЖ
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|17 - 2
|16
|2.
|Реал Мадрид
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|14 - 8
|11
|3.
|Брюгге
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|4 - 12
|3
|4.
|Галатасарай
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 14
|2
Группа B
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бавария
|Заявка
|6
|6
|0
|0
|24 - 5
|18
|2.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|18 - 14
|10
|3.
|Олимпиакос
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|8 - 14
|4
|4.
|Црвена Звезда
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|3 - 20
|3
Группа C
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|16 - 4
|14
|2.
|Аталанта
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 12
|7
|3.
|Шахтёр Донецк
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|8 - 13
|6
|4.
|Динамо Загреб
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|10 - 13
|5
Группа D
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ювентус
|Заявка
|6
|5
|1
|0
|12 - 4
|16
|2.
|Атлетико М
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|3.
|Байер Л
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|5 - 9
|6
|4.
|Локомотив Москва
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 11
|3
Группа E
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ливерпуль
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 8
|13
|2.
|Наполи
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|11 - 4
|12
|3.
|Ред Булл Зальцбург
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|16 - 13
|7
|4.
|Генк
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|5 - 20
|1
Группа F
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Барселона
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 4
|14
|2.
|Боруссия Д
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 9
|7
|4.
|Славия Прага
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|4 - 10
|2
Группа G
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РБ Лейпциг
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|10 - 8
|11
|2.
|Лион
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|3.
|Бенфика
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|10 - 11
|7
|4.
|Зенит
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|7 - 9
|7
Группа H
|Команда
|Пред. матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Валенсия
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|2.
|Челси
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|11 - 9
|11
|3.
|Аякс
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|12 - 6
|10
|4.
|Лилль
|Заявка
|6
|0
|1
|5
|4 - 14
|1
Атлетико М
21.7% (10)
Ничья
32.6% (15)
Ливерпуль
45.7% (21)
1:2 Ливерпуль
30.4% (14)
1:1 Ничья
23.9% (11)
2:1 Атлетико М
15.2% (7)
2:2 Ничья
6.5% (3)
0:1 Ливерпуль
6.5% (3)
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