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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Унион Ла-Калера
0:0
Конец матча
Флуминенсе
0'
23' Желтая карточка
Lucao3
52' Желтая карточка
Digao II
57' Желтая карточка
Нене Андерсон
57' Желтая карточка
Yonathan Andia
72' Желтая карточка
Jeisson Vargas
90' Желтая карточка
Жилберто Жуниор
90'+10
1
Alexis
Arias
I
6
Yonathan
Andia
17
Cristian
Vilches
2
Santiago
Garcia1
4
Fernando
Cordero
14
Сеймур
Фелипе
11
Juan
Leiva
5
Esteban
Valencia
8
Кастеллани
Гонсало
15
Стефанелли
Николас
16
Sebastian
Saez
27
Муриэл
Беккер
2
Жилберто
Жуниор
4
Luccas
Claro
26
Digao
II
6
Эжидио
Перейра
8
Lucao3
5
Yuri
Oliveira
Lima
70
Caio
Paulista
24
Нене
Андерсон
11
Marcos
Paulo2
9
Evanilson
Унион Ла-Калера
Флуминенсе

Ход матча

23'
 
Lucao3
52'
 
Digao II
57'
 
Нене Андерсон
57'
Yonathan Andia
 
59'
 
Гансо Пауло
Marcos Paulo2
70'
 
Michel Araujo
Caio Paulista
70'
Jeisson Vargas
Стефанелли Николас
 
72'
Jeisson Vargas
 
77'
Andres Vilches
Jeisson Vargas
 
81'
 
Matheus Alessandro
Lucao3
90'
 
Жилберто Жуниор

Предыдущие игры

Унион Ла-Калера Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Унион Ла-Калера 2:1 Ла Серена Универсидад де Чили 3:0 Унион Ла-Калера Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Унион Эспаньола
О'Хиггинз 1:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Унион Ла-Калера Уачипато 1:2 Унион Ла-Калера О'Хиггинз 3:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:3 Антофагаста Унион Ла-Калера 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Унион Ла-Калера 0:0 Эвертон Кильота Кобресал 1:0 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Универсидад де Чили Палестино 1:1 Унион Ла-Калера Унион Эспаньола 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:0 Курико Юнидо Ньюбленсе 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:1 Ньюбленсе Унион Ла-Калера 3:2 Магальянес
Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =6 -5
Флуминенсе 2:3 Фламенго Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера Флуминенсе 0:1 Boavista2
Фламенго 0:1 Флуминенсе Бангу 1:5 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Portuguesa RJ2 Кабуфриэнсе 0:1 Флуминенсе Коринтианс 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Форталеза Аваи 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Палмейрас Алагоано 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Васко да Гама Сеара 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Фламенго 2:0 Флуминенсе

Последние игры между собой

Унион Ла-Калера: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Флуминенсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера Копа Судамерикана
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    23'
    Lucao получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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