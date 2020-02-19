Унион Ла-Калера
0:0
Конец матча
Флуминенсе
23' Желтая карточкаLucao3
52' Желтая карточкаDigao II
57' Желтая карточкаНене Андерсон
57' Желтая карточкаYonathan Andia
72' Желтая карточкаJeisson Vargas
90' Желтая карточкаЖилберто Жуниор
11
Juan
Leiva
26
Digao
II
8
Lucao3
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Juan LeivaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Digao IIЗащитник
- Защитник
-
8 Lucao3Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Igor JuliaoЗащитник
- Защитник
-
23 ЭдилсонЗащитник
-
10 Гансо ПаулоПолузащитник
-
-
22 Douglas XV
-
25 Hudson1
-
-
-
13 Huan Nino2
-
20 Yago I
Ход матча
23'
52'
57'
57'
72'
90'
Предыдущие игры
Унион Ла-Калера Последние 20 матчей: +9 =6 -5Унион Ла-Калера 2:1 Ла Серена Универсидад де Чили 3:0 Унион Ла-Калера Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Унион Эспаньола
О'Хиггинз 1:2 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:0 Универсидад Католика Сантьяго Универсидад Католика Сантьяго 2:0 Унион Ла-Калера Уачипато 1:2 Унион Ла-Калера О'Хиггинз 3:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:3 Антофагаста Унион Ла-Калера 2:1 Универсидад Католика Сантьяго Унион Ла-Калера 0:0 Эвертон Кильота Кобресал 1:0 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 0:0 Универсидад де Чили Палестино 1:1 Унион Ла-Калера Унион Эспаньола 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 2:0 Курико Юнидо Ньюбленсе 1:1 Унион Ла-Калера Унион Ла-Калера 1:1 Ньюбленсе Унион Ла-Калера 3:2 Магальянес
Флуминенсе Последние 20 матчей: +9 =6 -5Флуминенсе 2:3 Фламенго Флуминенсе 3:0 Ботафого Рибейрао Флуминенсе 1:1 Унион Ла-Калера Флуминенсе 0:1 Boavista2
Фламенго 0:1 Флуминенсе Бангу 1:5 Флуминенсе Флуминенсе 2:0 Portuguesa RJ2 Кабуфриэнсе 0:1 Флуминенсе Коринтианс 1:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Форталеза Аваи 1:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:0 Палмейрас Алагоано 0:1 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Атлетико Минейро Интернасьональ 2:1 Флуминенсе Сан-Паулу 0:2 Флуминенсе Флуминенсе 0:0 Васко да Гама Сеара 2:0 Флуминенсе Флуминенсе 1:1 Шапекоэнсе Фламенго 2:0 Флуминенсе
Последние игры между собой
Унион Ла-Калера: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
Флуминенсе: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 0
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