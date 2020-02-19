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  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Арагуа
1:0
Конец матча
Кокимбо Юнидо
0'
5' Желтая карточка
Jose Yeguez
1:0
13' Гол
Guillermo III
24' Желтая карточка
Перейра Федерико
24' Желтая карточка
Moises Acuna
38' Желтая карточка
Byron Saavedra
53' Вторая желтая карточка
Moises Acuna
75' Желтая карточка
Homero Calderon
83' Вторая желтая карточка
Перейра Федерико
86' Желтая карточка
Arquimides Hernandez
90' Красная карточка
Пинилья Маурисио
90' Красная карточка
Pedro Alvarez
90' Желтая карточка
Cesar Urpin
90'+8
1
Yhonathan
Yustiz
6
Cesar
Urpin
4
Arquimides
Hernandez
20
Moises
Acuna
3
Jose
Yeguez
10
Jose
Torres
II
23
Homero
Calderon
8
Edanyilber
Navas
14
Diego
Garcia
IV
7
Daniel
Febles
9
Guillermo
III
1
Matias
Cano
23
Victor
Gonzalez
29
Перейра
Федерико
3
Nicolas
Berardo
22
John
Salas
8
Иньигес
Гаспар
21
Фернандо
Манрикуз
26
Byron
Saavedra
17
Ruben
Farfan
9
Andres
Montero
15
Пинилья
Маурисио
Арагуа
Кокимбо Юнидо

Ход матча

5'
Jose Yeguez
 
13'
Guillermo III
1:0
24'
 
Перейра Федерико
24'
Moises Acuna
 
38'
 
Byron Saavedra
53'
Moises Acuna
 
57'
Octavio Zapata
Diego Garcia IV
 
58'
Pedro Alvarez
Jose Torres II
 
61'
 
Raul Osorio
Byron Saavedra
68'
 
Diego Aravena
Иньигес Гаспар
75'
Homero Calderon
 
77'
Kenny Romero
Daniel Febles
 
81'
 
Joe Abrigo
Andres Montero
83'
 
Перейра Федерико
86'
Arquimides Hernandez
 
90'
 
Пинилья Маурисио
90'
Pedro Alvarez
 
90'
Cesar Urpin
 

Предыдущие игры

Арагуа Последние 20 матчей: +8 =5 -7
Самора 1:0 Арагуа Арагуа 1:0 Тачира Кокимбо Юнидо 3:0 Арагуа Метрополитанос 1:3 Арагуа
Каракас 2:0 Арагуа Арагуа 3:1 Каракас Метрополитанос 1:1 Арагуа Арагуа 1:2 Тачира Самора 0:0 Арагуа Арагуа 2:2 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 1:0 Арагуа Арагуа 0:0 Депортиво Ла-Гуайра Сулия 0:2 Арагуа Лала 0:1 Арагуа Арагуа 1:0 Португеза Акаригуа Карабобо 2:1 Арагуа Арагуа 3:0 Эстудиантес Каракас Арагуа 3:0 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 1:1 Арагуа Минерос де Гуайяна 2:0 Арагуа
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +6 =8 -6
Эвертон Кильота 1:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 3:0 Арагуа Антофагаста 2:1 Кокимбо Юнидо Унион Эспаньола 3:1 Кокимбо Юнидо
Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 1:1 Антофагаста Палестино 2:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Универсидад де Чили Эвертон Кильота 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Курико Юнидо Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Кокимбо Юнидо Депортес Икике 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Универсидад де Консепсьон Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Сан-Фелипе Унион Сан-Фелипе 3:1 Кокимбо Юнидо Кобресал 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:1 Депортес Икике Универсидад де Чили 1:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:0 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 2:2 Палестино

Последние игры между собой

Арагуа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кокимбо Юнидо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Кокимбо Юнидо 3:0 Арагуа Копа Судамерикана
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Желтая карточка
    38'
    Byron Saavedra получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Moises Acuna получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Перейра Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    13'
    Г О О О О Л - Guillermo Fernandez бьет в цель!
  • Желтая карточка
    5'
    Хосе Йегес получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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