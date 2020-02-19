Арагуа
1:0
Конец матча
Кокимбо Юнидо
5' Желтая карточкаJose Yeguez
1:0
13' ГолGuillermo III
24' Желтая карточкаПерейра Федерико
24' Желтая карточкаMoises Acuna
38' Желтая карточкаByron Saavedra
53' Вторая желтая карточкаMoises Acuna
75' Желтая карточкаHomero Calderon
83' Вторая желтая карточкаПерейра Федерико
86' Желтая карточкаArquimides Hernandez
90' Красная карточкаПинилья Маурисио
90' Красная карточкаPedro Alvarez
90' Желтая карточкаCesar Urpin
20
Moises
Acuna
22
John
Salas
17
Ruben
Farfan
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Moises AcunaЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Hector PerezНападающий
-
15 Joiser Arias
-
-
11 Kenny Romero
-
-
-
-
Главный тренер: Carlos Maldonado
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 John SalasПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Ruben FarfanПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Raul OsorioЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
10 Joe Abrigo
-
-
-
-
Ход матча
5'
13'
1:0
24'
24'
38'
53'
75'
83'
90'
90'
90'
Предыдущие игры
Арагуа Последние 20 матчей: +8 =5 -7Самора 1:0 Арагуа Арагуа 1:0 Тачира Кокимбо Юнидо 3:0 Арагуа Метрополитанос 1:3 Арагуа
Каракас 2:0 Арагуа Арагуа 3:1 Каракас Метрополитанос 1:1 Арагуа Арагуа 1:2 Тачира Самора 0:0 Арагуа Арагуа 2:2 Депортиво Лара Льянерос де Гуанаре 1:0 Арагуа Арагуа 0:0 Депортиво Ла-Гуайра Сулия 0:2 Арагуа Лала 0:1 Арагуа Арагуа 1:0 Португеза Акаригуа Карабобо 2:1 Арагуа Арагуа 3:0 Эстудиантес Каракас Арагуа 3:0 Эстудиантес Каракас Атлетико Каракас 1:1 Арагуа Минерос де Гуайяна 2:0 Арагуа
Кокимбо Юнидо Последние 20 матчей: +6 =8 -6Эвертон Кильота 1:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 3:0 Арагуа Антофагаста 2:1 Кокимбо Юнидо Унион Эспаньола 3:1 Кокимбо Юнидо
Кокимбо Юнидо 1:0 Аудакс Итальяно Кокимбо Юнидо 1:1 Антофагаста Палестино 2:0 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Универсидад де Чили Эвертон Кильота 0:2 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:1 Курико Юнидо Универсидад Католика Сантьяго 1:1 Кокимбо Юнидо Депортес Икике 0:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:2 Универсидад де Консепсьон Кокимбо Юнидо 1:1 Унион Сан-Фелипе Унион Сан-Фелипе 3:1 Кокимбо Юнидо Кобресал 4:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 1:1 Депортес Икике Универсидад де Чили 1:1 Кокимбо Юнидо Кокимбо Юнидо 2:0 Унион Эспаньола Кокимбо Юнидо 2:2 Палестино
Последние игры между собой
Арагуа: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Кокимбо Юнидо: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный