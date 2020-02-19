  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Копа Судамерикана: 1/32 финала
Мелгар
0:0
Первый тайм: 18'
Насьональ Потоси
0'
9' Желтая карточка
Estacio Alexis Hinestroza
17' Желтая карточка
 18'
12
Каседа
Карлос
3
Eduardo
Rabanal
2
Hernan
Pellerano
6
Paolo
Fuentes
24
Carlos
Neyra
8
Мигес
Пабло
7
Joel
Amoroso
28
Alexis
Arias
II
20
Edson
Diego
Aubert
14
Видалес
Хонни
11
Авила
Ирвен
12
Jimmy
Roca
4
Juan
Rioja
6
Rodrigo
Cabrera
13
Кабрера
Абрахам
14
Oscar
Anez
16
Estacio
Alexis
Hinestroza
5
Daniel
Mancilla
8
Miguel
Angel
Quiroga
Castillo
17
Паоло
Хименес
7
Edson
Perez
19
Miguel
Suarez
Мелгар
Насьональ Потоси

Ход матча

7'
Претель Хесус
Hernan Pellerano
 
9'
 
Estacio Alexis Hinestroza
17'
 

Предыдущие игры

Мелгар Последние 20 матчей: +10 =3 -7
Мелгар 1:0 Спортинг Кристал Депортиво Бинасьональ 2:4 Мелгар Насьональ Потоси 0:2 Мелгар Мелгар 1:2 Universitario1
Мелгар 4:2 Академия Кантолао Универсидад Сезар-Вальехо 0:3 Мелгар Мелгар 2:3 Спортинг Кристал Спорт Бойз 4:2 Мелгар Мелгар 2:3 Альянса Лима Спорт Уанкайо 1:1 Мелгар Мелгар 1:0 Депортиво Бинасьональ Альянса Универсидад 2:1 Мелгар Мелгар 1:1 Унион Комерсио Мелгар 0:1 Карлос Мануччи Универсидад Сан-Мартин 1:1 Мелгар Мелгар 3:0 Молинос Эль-Пирата Университарио Лима 2:1 Мелгар Мелгар 2:1 Реал Гарчиласо Универсидад Кахамарка 0:2 Мелгар Мелгар 3:0 Аякучо
Насьональ Потоси Последние 20 матчей: +3 =7 -10
Гуабира 1:0 Насьональ Потоси Сан-Хосе Оруро 1:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 0:0 Рояль Пари Насьональ Потоси 0:2 Мелгар
Боливар 4:0 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 4:2 Муниципаль Де Винто Ориенте Петролеро 1:0 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:0 Вильстерман Олвейз Рэди 3:2 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:2 Реал Потоси Боливар 2:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:3 Вильстерман Ориенте Петролеро 2:2 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 5:2 Рояль Пари Спорт Бойз Варнес 0:0 Насьональ Потоси Гуабира 1:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 0:4 Стронгест Аурора 1:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:1 Сан-Хосе Оруро Блуминг 4:0 Насьональ Потоси

Последние игры между собой

Мелгар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Насьональ Потоси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
Насьональ Потоси 0:2 Мелгар Копа Судамерикана
Поделись с друзьями ссылкой на liveresult
Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный
Скачивайте наши приложения
 