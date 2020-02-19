Мелгар
0:0
Первый тайм: 18'
Насьональ Потоси
9' Желтая карточкаEstacio Alexis Hinestroza
24
Carlos
Neyra
11
Авила
Ирвен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Carlos NeyraЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Авила ИрвенНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Хоэль СанчесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
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Главный тренер: Franco Navarro
- Основной состав
-
12 Jimmy RocaВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Oscar AnezПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
21 Luis Pavia
-
11 Luis Arias
Ход матча
Предыдущие игры
Мелгар Последние 20 матчей: +10 =3 -7Мелгар 1:0 Спортинг Кристал Депортиво Бинасьональ 2:4 Мелгар Насьональ Потоси 0:2 Мелгар Мелгар 1:2 Universitario1
Мелгар 4:2 Академия Кантолао Универсидад Сезар-Вальехо 0:3 Мелгар Мелгар 2:3 Спортинг Кристал Спорт Бойз 4:2 Мелгар Мелгар 2:3 Альянса Лима Спорт Уанкайо 1:1 Мелгар Мелгар 1:0 Депортиво Бинасьональ Альянса Универсидад 2:1 Мелгар Мелгар 1:1 Унион Комерсио Мелгар 0:1 Карлос Мануччи Универсидад Сан-Мартин 1:1 Мелгар Мелгар 3:0 Молинос Эль-Пирата Университарио Лима 2:1 Мелгар Мелгар 2:1 Реал Гарчиласо Универсидад Кахамарка 0:2 Мелгар Мелгар 3:0 Аякучо
Насьональ Потоси Последние 20 матчей: +3 =7 -10Гуабира 1:0 Насьональ Потоси Сан-Хосе Оруро 1:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 0:0 Рояль Пари Насьональ Потоси 0:2 Мелгар
Боливар 4:0 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 4:2 Муниципаль Де Винто Ориенте Петролеро 1:0 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:0 Вильстерман Олвейз Рэди 3:2 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:2 Реал Потоси Боливар 2:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:3 Вильстерман Ориенте Петролеро 2:2 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 5:2 Рояль Пари Спорт Бойз Варнес 0:0 Насьональ Потоси Гуабира 1:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 0:4 Стронгест Аурора 1:1 Насьональ Потоси Насьональ Потоси 1:1 Сан-Хосе Оруро Блуминг 4:0 Насьональ Потоси
Последние игры между собой
Мелгар: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Насьональ Потоси: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
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